Mohli jít na Slavii. Jenže jsme dostali šílené góly, láteřil kouč Celtiku

Celtic byl před domácí odvetou v solidní výhodě, jelikož si s Kluže přivezl remízu 1:1.

Jenže ji zcela promarnil.

Slavia tak bitvu o skupinu Ligy mistrů zahájí příští úterý (20.8. od 21 hodin) v Kluži.

„Můžeme si za to sami. Když na hřišti neplníte základní defenzivní pokyny, tak vás za to na téhle úrovni potrestají,“ konstatoval Lennon v rozhovoru se skotskou BBC.

Jeho svěřenci od sedmadvacáté minuty dotahovali. A když už se zdálo, že duel přeci jen zvládnou, přišly zkraty. Brownův za stavu 2:1, pak další ztráta vedení o šest minut později, kdy Billel Omrani svým druhým gólem v zápase vyrovnal na 3:3.

A aby potupy nebylo málo, Kluž v závěru dlouhého nastavení ještě vstřelila vítěznou branku.

„Dostali jsme naprosto šílené góly. V takových zápasech fakt musíte dělat dobře aspoň základní věci: blokovat centry, napadat, soustředit se,“ prohlásil Lennon.

Kouč Celtiku po vyřazení čelí silné kritice veřejnosti, fandům se nejvíc příčí jeho rozhodnutí postavit na levého beka Calluma McGregora, což je podle mnohých nejlepší střední záložník týmu.

V nepříjemné situaci mu nepomohl ani zmiňovaný nešťastník Brown, kterému se na Twitteru líbil příspěvek, v němž jedna fanynka skotského celku trenéra poměrně nevybíravým způsobem označila za viníka trapného konce v Lize mistrů.

Čtyřiatřicetiletý holohlavý kapitán se za to později omlouval.

„Jen jsem Twitter projížděl, klikl jsem na like omylem. Házet na někoho špínu na sociálních sítích není můj styl. Trenér má plnou podporu mě i ostatních hráčů. Pokud chcete někoho, komu nadávat, tak jsem to já. Nehrál jsem dobře. Omlouvám se,“ napsal.

Was just flicking through Twitter must of touched the button by accident.. Not my style to slag anyone off on Twitter. I am fully behind the manager and all the players are as well. If anyone should be getting a slagging or a abuse it’s all on me tonight as didn’t perform. Sorry