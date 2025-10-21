ONLINE: Barcelona v Lize mistrů hostí Olympiacos, pak Arsenal hraje s Atlétikem

Fotbalisté Barcelony mají šanci napravit minulé domácí zaváhání s Paris St. Germain, ve třetím kole základní fáze Ligy mistrů hostí přece jen snadnějšího protivníka, kterým je Olympiacos Pireus. Utkání můžete od 18.45 sledovat v online reportáži. V hlavním čase od 21.00 nastoupí Arsenal proti Atlétiku Madrid, Leverkusen hraje s PSG, Dortmund v Kodani či Inter Milán v Bruselu proti Royal Unionu.

Spoluhráči z Barcelony Marcus Rashford (vpravo) a Fermín Löpez. | foto: AP

V úterý se hraje devět utkání, dojde také na souboj nováčků mezi Kajratem a Pafosem.

Stejná porce devíti zápasů je na programu v Champions League i ve středu, kdy se Slavia představí v Bergamu.

Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 18:45
zápas probíhá
FC Barcelona FC Barcelona : Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus 0:0 (-:-)
Sestavy:
Szczęsny – Koundé, Cubarsí, E. García, Balde – Casadó, Pedri (C) – Yamal, P. Fernández, F. López – Rashford.
Sestavy:
Tzolakis – Costinha, Retsos (C), Pirola, F. Ortega – Hezze, D. García – Martins, Chiquinho, Podence – al-Kaabí.
Náhradníci:
Aller, Kochen – R. Araújo, Bardghji, Bernal, de Jong, T. Fernández, G. Martín, Torrents, Torres.
Náhradníci:
Kouraklis, Paschalakis – Biancone, Kalogeropoulos, Mouzakitis, Nascimento, Onyemaechi, Pnevmonidis, Scipioni, Strefezza, Taremí, Jaremčuk.

Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (všichni Švýcarsko)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 18:45
zápas probíhá
FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty : Pafos FC Pafos FC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Anarbekov – Tapalov, Martynovič, Sorokin, Mata – Arad, Glazer – Mrynskij, Jorginho, Gromyko – Satpajev.
Sestavy:
Michail – Felipe, Luckassen, Luiz, Pileas – Pêpê, Šunjić – Quina, Dragomir, Oršić – Correia.
Náhradníci:
Kalmurza, Zaruckij – Bajbek, Kasabulat, Kurgin, Ricardinho, Sadybekov, Širobokov, Stanojev, Zaria.
Náhradníci:
Gorter, Petrou – Anderson Silva, Bassouamina, Goldar, Jajá, Langa.
Červené karty:
Červené karty:
4. Correia
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
FC Kodaň FC Kodaň : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
Newcastle United Newcastle United : Benfica Lisabon Benfica Lisabon 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
Arsenal Arsenal : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
Saint-Gilloise Saint-Gilloise : Inter Milán Inter Milán 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Nyberg – Baigi, Söderkvist

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
Villarreal Villarreal : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gözübüyük – Zeinstra, Inia (NED)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
PSV Eindhoven PSV Eindhoven : Neapol Neapol 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2025 21:00
Leverkusen Leverkusen : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)

Rozhodčí: J. Gil Manzano – Á. Nevado, G. Porras Ayuso (všichni ESP)

Přejít na online reportáž
2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 2 2 0 0 8:2 6
2. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 7:1 6
3. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 6:1 6
4. Inter MilánInter 2 2 0 0 5:0 6
5. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
6. FK KarabachKarabach 2 2 0 0 5:2 6
7. Borussia DortmundDortmund 2 1 1 0 8:5 4
8. Manchester CityManchester City 2 1 1 0 4:2 4
9. TottenhamTottenham 2 1 1 0 3:2 4
10. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 7:4 3
11. Newcastle UnitedNewcastle 2 1 0 1 5:2 3
12. Olympique MarseilleMarseille 2 1 0 1 5:2 3
13. BruggyBruggy 2 1 0 1 5:3 3
14. Sporting LisabonSporting 2 1 0 1 5:3 3
15. Eintracht FrankfurtFrankfurt 2 1 0 1 6:6 3
16. FC BarcelonaBarcelona 2 1 0 1 3:3 3
17. LiverpoolLiverpool 2 1 0 1 3:3 3
18. ChelseaChelsea 2 1 0 1 2:3 3
19. NeapolNeapol 2 1 0 1 2:3 3
20. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 0 1 3:5 3
21. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 1 0 1 2:5 3
22. Atalanta BergamoBergamo 2 1 0 1 2:5 3
23. Juventus FCJuventus 2 0 2 0 6:6 2
24. Bodo/GlimtBodo/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
25. LeverkusenLeverkusen 2 0 2 0 3:3 2
26. VillarrealVillarreal 2 0 1 1 2:3 1
27. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 2:4 1
28. FC KodaňKodaň 2 0 1 1 2:4 1
29. Olympiakos PireusPireus 2 0 1 1 0:2 1
30. AS MonacoMonaco 2 0 1 1 3:6 1
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 1 1 2:5 1
32. Pafos FCPafos 2 0 1 1 1:5 1
33. Benfica LisabonBenfica 2 0 0 2 2:4 0
34. Athletic BilbaoBilbao 2 0 0 2 1:6 0
35. Ajax AmsterdamAjax 2 0 0 2 0:6 0
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : 1/8 finału, 9. - 24. : 1/16 finału

Zobrazit více
Sbalit

