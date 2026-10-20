Paris St. Germain před týdnem nadchl na Manchesteru City, kde zvítězil 4:2, předtím dal šest branek Slovanu Bratislava.
Barcelona v září roznesla Feyenoord 5:1, před týdnem vyhrála v Istanbulu na Galatasarayi 4:1, byť především v prvním poločase to vůbec lehké neměla.
Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig – Manschot. VAR: Higler. AVAR: Attwell.Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).Přejít na online reportáž
10. Guirassy
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz – Lepinjica, Rachmonalijev – Parris, Queiroz, Simić – Mickels.
Kobel – Anton, Schlotterbeck (C), Bensebajní – Ryerson, Veerman, Chukwuemeka, Svensson – Nmecha, Silva – Guirassy.
Ramazanov, Mirzammadov – Dašdamirov, Chajbulajev, Nwachukwu, Mutallimov, Alijev, Isajev, Almeida, Severina, Fernandes, Mbina.
Drewes, Meyer – Bellingham, Gadou, Sabitzer, Nwaneri, Beier, Mané, Inácio, Albert, Reggiani, dos Santos.
Rozhodčí: Alberola – Rodríguez, Álvarez (ESP)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL)Přejít na online reportáž
4. O. Aydın
11. Greenwood
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Aké, A. Brown – Kanté, Guendouzi – O. Aydın, Greenwood, Aktürkoğlu – Muriqi.
Markovič – Vlček, Zima, N'Guessan – Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak – Ayaosi, Provod (C) – Šturm.
Çetin, Günok – Yüksek, Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Elmaz, Nene, Mimovič.
Domčak, Rezek – Holeš, Chytil, Isife, Diakité, Sadílek, Kačor, Konečný, Barčot, Kotrba, Potměšil.
Rozhodčí: de Burgos – De Francisco, Granado (ESP)Přejít na online reportáž