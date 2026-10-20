Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ONLINE: Sabah hostí Dortmund, večer narazí obhájce trofeje na Barcelonu

Autor: ,
Sledujeme online   18:30

Maximilian Beier z Dortmundu slaví se spoluhráčem Joanem Gadou vlastní gól Renata Veigy z Villarrealu v úvodním utkání Ligy mistrů. | foto: Reuters

Obhájce trofeje a nejlepší tým průběžné tabulky. Proti němu druhý v pořadí. Souboj Paris St. Germain proti Barceloně je hitem úterního programu fotbalové Ligy mistrů. Vedle duelu Slavie na Fenerbahce nastoupí od 18.45 také Sabah Baku proti Dortmundu. Další sedm utkání se hraje od 21.00, sledovat je můžete v online reportážích.

Paris St. Germain před týdnem nadchl na Manchesteru City, kde zvítězil 4:2, předtím dal šest branek Slovanu Bratislava.

Barcelona v září roznesla Feyenoord 5:1, před týdnem vyhrála v Istanbulu na Galatasarayi 4:1, byť především v prvním poločase to vůbec lehké neměla.

Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
Manchester City Manchester City : AEK Atény AEK Atény 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
Stuttgart Stuttgart : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig – Manschot. VAR: Higler. AVAR: Attwell.

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
FC Porto FC Porto : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER).

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
Sabah Baku Sabah Baku : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
10. Guirassy
Sestavy:
Pokatilov (C) – Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz – Lepinjica, Rachmonalijev – Parris, Queiroz, Simić – Mickels.
Sestavy:
Kobel – Anton, Schlotterbeck (C), Bensebajní – Ryerson, Veerman, Chukwuemeka, Svensson – Nmecha, Silva – Guirassy.
Náhradníci:
Ramazanov, Mirzammadov – Dašdamirov, Chajbulajev, Nwachukwu, Mutallimov, Alijev, Isajev, Almeida, Severina, Fernandes, Mbina.
Náhradníci:
Drewes, Meyer – Bellingham, Gadou, Sabitzer, Nwaneri, Beier, Mané, Inácio, Albert, Reggiani, dos Santos.

Rozhodčí: Alberola – Rodríguez, Álvarez (ESP)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
AS Řím AS Řím : Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
Neapol Neapol : Bodö/Glimt Bodö/Glimt 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 21:00
Liverpool Liverpool : Villarreal Villarreal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 20. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 2:0 (-:-)
Góly:
4. O. Aydın
11. Greenwood
Góly:
Sestavy:
Ederson – Semedo, Škriniar (C), Aké, A. Brown – Kanté, Guendouzi – O. Aydın, Greenwood, Aktürkoğlu – Muriqi.
Sestavy:
Markovič – Vlček, Zima, N'Guessan – Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak – Ayaosi, Provod (C) – Šturm.
Náhradníci:
Çetin, Günok – Yüksek, Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Elmaz, Nene, Mimovič.
Náhradníci:
Domčak, Rezek – Holeš, Chytil, Isife, Diakité, Sadílek, Kačor, Konečný, Barčot, Kotrba, Potměšil.

Rozhodčí: de Burgos – De Francisco, Granado (ESP)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

Sabah Baku vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 10.20
  • 6.52
  • 1.28
Fenerbahce Istanbul vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 1.41
  • 5.48
  • 6.88
Stuttgart vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 3.41
  • 3.99
  • 2.06
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.48
  • 4.67
  • 2.44
Neapol vs. Bodö/Glimt //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.74
  • 4.15
  • 4.68
Manchester City vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.14
  • 9.73
  • 20.10
Liverpool vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.50
  • 4.92
  • 6.17
FC Porto vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.52
  • 4.86
  • 5.88
AS Řím vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.11
  • 11.00
  • 24.20
Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.20
  • 3.92
  • 3.14
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 10:3 6
2. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
3. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
4. StuttgartStuttgart 2 2 0 0 6:1 6
5. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 8:4 6
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
7. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
9. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
10. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
11. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
12. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
13. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
14. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
15. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
16. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
17. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:4 3
18. Borussia DortmundDortmund 2 1 0 1 3:3 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 2:3 3
21. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
22. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
23. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
24. Bodö/GlimtBodo/Glimt 2 1 0 1 1:5 3
25. AS ŘímAS Řím 2 0 1 1 4:5 1
26. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
27. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 0 1 1 1:7 1
29. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
30. FC PortoPorto 2 0 0 2 2:5 0
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
32. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
33. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

ONLINE: Fenerbahce - Slavia 2:0, po deseti minutách druhý gól, jásá Greenwood

Sledujeme online
Danijel Šturm slaví gól proti Lens.

Od našeho zpravodaje v Turecku Slávističtí fotbalisté opět bojují o kýžené vítězství v Lize mistrů, tentokrát v Istanbulu proti domácímu Fenerbahce v rámci třetího kola. Už od čtvrté minuty ale prohrávají 0:1 po krásném gólu...

20. října 2026  17:32,  aktualizováno  18:57

ONLINE: Sabah hostí Dortmund, večer narazí obhájce trofeje na Barcelonu

Sledujeme online
Maximilian Beier z Dortmundu slaví se spoluhráčem Joanem Gadou vlastní gól...

Obhájce trofeje a nejlepší tým průběžné tabulky. Proti němu druhý v pořadí. Souboj Paris St. Germain proti Barceloně je hitem úterního programu fotbalové Ligy mistrů. Vedle duelu Slavie na Fenerbahce...

20. října 2026  18:30

Jak jsme bez Jindry vyzráli na Turka. Köstl o výhře na Fenerbahce: Slavia ji zopakuje!

Premium
Asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl v roli hlavního kouče na hřišti...

Od našeho zpravodaje v Turecku Slávistický trenér Jindřich Trpišovský posléze líčil, že nic podobného už nechce nikdy zažít. To když se mu patnáct set kilometrů vzdušnou čarou v Istanbulu potili svěřenci, které kvůli nemoci přímo...

20. října 2026  16:16

Třetí výhra! Mladí slávisté postupují Youth League bez zaváhání. Zdolali i Fenerbahce

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Fotbalisté Slavie do 19 let zvítězili i ve třetím utkání Youth League. Pražané vyhráli v Istanbulu nad Fenerbahce 3:1 a už po polovině ligové fáze mají téměř jistý postup do vyřazovací části. Navíc...

20. října 2026  15:53

Urážlivé gesto, červená karta, potvrdila komise rozhodčích verdikt k Chorému

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

V příběhu červené karty zmizela pro fotbalistu Tomáše Chorého zřejmě poslední polehčující okolnost. Komise rozhodčích potvrdila verdikt sudího Jana Všetečky. „Hráč se při pohledu na rozhodčí dopustil...

20. října 2026  14:56

Provokuje, sápal se po něm Šulc. Proč může vlasatý živel nastoupit proti Slavii?

Matteo Guendouzi slaví postup do Ligy mistrů před fanoušky Lyonu.

Od našeho zpravodaje v Turecku Teatrálně poskakoval, až se mu houpaly kudrnaté kadeře. Vyřvával hesla velkého rivala. Provokoval domácí fanoušky i fotbalisty. Sápal se po něm jindy klidný i Pavel Šulc. Vyvolal hromadnou potyčku,...

20. října 2026  14:30

Obavy z fotbalových fanoušků v Jablonci. Policisté vyrazí do ulic na koních i se psy

Fanoušci Rangers FC v ulicích Jablonce (27. srpna 2026)

Mimořádná bezpečnostní opatření připravuje policie v Jablonci nad Nisou, na tamní Střelnici se ve čtvrtek ve druhém kole Konferenční ligy utkají fotbalisté FK Jablonec a Brightonu. Policisté...

20. října 2026  13:22

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

20. října 2026  12:25

Že Baník nedává góly, to už je takový evergreen, mrzí útočníka Kubalu

Filip Kubala z Baníku Ostrava vede balon během utkání proti Olomouci.

Po vážném zranění kolena, téměř po roce, se v této sezoně vrátil do první ligy útočník fotbalistů ostravského Baníku Filip Kubala. Odehrál devět utkání, sedm v základní sestavě. V ní byl i proti...

20. října 2026  11:27

ODPÍSKÁNO: S Chorým to bylo vždy složité, říká Královec. Jak s kolegy hlídal Suáreze?

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Byl to nejdiskutovanější okamžik uplynulého kola fotbalové ligy. Slávistický útočník Tomáš Chorý ukázal prostředníček rozhodčímu Janu Všetečkovi a dostal červenou kartu. I tohle téma se pochopitelně...

20. října 2026  11:11

Fenerbahce – Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, kurzy a statistiky

Danijel Šturm slaví gól proti Lens.

Fotbalisty Slavie čeká ve třetím kole ligové fáze Ligy mistrů další venkovní zápas. V úterý 20. října od 18:45 se představí na hřišti tureckého Fenerbahce. Oba týmy zatím v soutěži čekají na první...

20. října 2026  10:54

Standardky nestačí, Slavii chybí jiné góly. Data říkají, v čem je v Lize mistrů nejhorší

Michal Sadílek v komunikaci s hlavním rozhodčím během zápasu Ligy mistrů v Baku.

V úterý večer půjde Slavia po prvním vítězství v Lize mistrů od roku 2007. Čeká už dlouhých jedenadvacet zápasů. Na největší scéně se trápí při proměňování šancí. Datový přehled iDNES.cz naznačuje,...

20. října 2026  10:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×