Daňka opěvují v Rakousku. Prvním gólem v Lize mistrů zařídil historickou výhru

Co víc, pro LASK to bylo historicky první vítězství v hlavní fázi Champions League.
A pro Daňka zase premiérová trefa v milionářské soutěži.
Těžko si ji mohl naplánovat lépe. V 68. minutě zvyšoval na 3:1, čímž rakouský celek doklepnul obrat z 0:1. V závěru pak sice skóre korigoval svým druhým gólem v utkání útočník Suárez, na víc se ale domácí nezmohli.
KRYŠTOF DANĚK a jeho premiérový gól v Lize mistrů! 🇨🇿 Linecký LASK i díky jeho příspěvku vede nad Sportingem. 💥 #NovaSport https://t.co/7oJBBcxR8k— Nova Sport (@novasport_cz) October 21, 2026
„Porážka nebyla v plánu, ale nezbývá nám než soupeři pogratulovat,“ musel po utkání svěsit hlavu kolumbijský střelec.
„Sporting až dosud neprohrál, takže mám pro svůj tým jen slova chvály, protože to byl jeden z našich nejlepších výkonů. Hráli jsme opravdu znamenitě. Viděli jste na klucích, že si za stavu 1:1 věřili a ty další dva góly soupeře naprosto rozhodily,“ těšilo trenéra Dietmara Kühbauera.
A v rakouských médiích byste si přečetli mimo jiné i chválu konkrétně na Daňkovo představení.
„Živelný výkon, pořád v pohybu, rychlý na míči. Skvělý večer korunoval gólem,“ napsal deník Kronen Zeitung. „Gól si zasloužil,“ přidal server oe24.
Daněk se v této sezoně prosadil potřetí, přičemž má po jednom zásahu v každé soutěži – jeden v domácím poháru, jeden v lize, kde je LASK třetí, a teď už také jeden v Lize mistrů.
Tam je sice rakouský tým jedním z outsiderů, příště ho však čeká doma Slovan Bratislava a pokud zvítězí, bude mít po půlce hlavní fáze šest bodů, což by nebylo vůbec špatné. Na umístění mezi nejlepší čtyřiadvacítkou by totiž měl stačit zisk okolo deseti bodů.
„Máme tady skvělou partu a když budeme správně fungovat na hřišti i mimo něj, můžeme být úspěšní. Nebudeme favority, ale týmovostí to můžeme dotáhnout daleko,“ zářil Christoph Lang, autor první branky.
Mimochodem, LASK na půdě Sportingu nevyhrál poprvé. Porazil ho už v říjnu 2020 v závěrečném předkole Evropské ligy, které se tehdy kvůli pandemii koronaviru hrálo pouze na jedno utkání.
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Tou dobou působil Daněk ještě v Olomouci, kde s velkým fotbalem začínal. Právě tam si ho o dva roky později coby nadějného mladíka vyhlédla Sparta.
Jenže tam se neprosadil. Už v létě 2023 šel hostovat do Pardubic a ačkoliv se o rok později vrátil na Letnou, a dokonce si za Spartu zahrál v hlavní fázi Ligy mistrů, v únoru 2025 zamířil do Rakouska. Nejprve na sezonu a půl dlouhé hostování, načež ho letos LASK získal natrvalo. Jen krátce poté, co s ním Daněk oslavil domácí double – titul i pohár vyhrál tento rakouský klub po dlouhých 61 letech.
„Ve Spartě jsem toho na moje představy neodehrál mnoho, věděl jsem, že chci změnu. Opravdu nerad sedím na lavičce. Tenkrát jsem to nesl nejhůř, protože to bylo poprvé v životě, kdy se mi tohle stalo. Nevěděl jsem, jak reagovat,“ vzpomínal v červnu v rozhovoru pro iDNES.cz.
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Po zdařilém prvním půlroku v Rakousku se mu nicméně stalo něco podobného.
„Bylo to zvláštní. Z lavičky jsem pozoroval, jak se týmu nedaří. Chtěl jsem být na hřišti a pomoct týmu, místo toho jsem koukal, jak zase prohráváme,“ popisoval situaci pod portugalským koučem Sacramentem.
Ten ale v září 2025 skončil a jak sezona dopadla už víte. Daněk sice musel čekat, zda na něj v Linci po zisku titulu skutečně uplatní opci, to se ale nakonec stalo a dostal smlouvu do roku 2029.
A litovat zatím nemusí ani jedna ze stran.