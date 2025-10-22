ONLINE: Bilbao prohrává s Karabachem, pak v akci Real s Juventusem či Liverpool

Jedním ze zápasu, které mají výkop ve 21 hodin, je také utkání Slavie na půdě Atalanty Bergamo.
Bilbao se se Slavií utká na konci listopadu, teď ale vyzve Karabach, proti němuž chce získat své vůbec první body v aktuálním ročníku. A nečeká ho nic jednoduchého, soupeř z Ázerbájdžánu je totiž po dvou kolech stoprocentní.
Středeční zápasy Ligy mistrů ONLINE
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
Kdo má naopak zápas se Slavií už za sebou, je norské Bodö/Glimt. Uhrálo remízu 2:2 a stejným výsledkem pak skončil i jeho zápas s Tottenhamem. Zvládne napotřetí zvítězit?
Real v úvodních dvou zápasech Champions League vyhrál a sérii chce protáhnout i proti Juventusu, který je aktuálně šest soutěžních utkání bez výhry. Krizi prožívá také Liverpool, jenž prohrál čtyři utkání v řadě, a teď ho navíc čeká nepříjemný Frankfurt. Jednoduché to nemusí mít ani Bayern proti Bruggám.
Arsenal deklasoval Atlético. PSG dalo sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti
Na první body do tabulky čeká Ajax, jehož branku hájí od této sezony Vítězslav Jaroš. Ve třetím kole se představí na Chelsea.
Do akce jde také Tottenham proti Monaku a Galatasaray proti Marseille.
1. Andrade
Simón – Gorosabel, Paredes, Laporte, Berchiche – Jauregizar, A. Rego – I. Williams (C), Sancet, N. Williams – Guruzeta.
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Kady – Durán, Andrade, Zoubir (C) – Achundzade.
Padilla – Areso, Berenguer, Boiro, U. Gómez, Lekue, R. Navarro, Ruiz de Galarreta, Sannadi, N. Serrano, Vesga, Vivian.
Buntić, Magomedalijev – Addai, Bajramov, Džabrajilzade, Kouakou, Bolt, A. Hüsejnov, B. Hüsejnov, Janković, Kaščuk, Máí.
Rozhodčí: Pajač – Zobenica, MihaljPřejít na online reportáž
3. Osimhen
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı (C), Jakobs – Sané, Lemina, Torreira, Akgün – Osimhen, Yılmaz.
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft (C), Aleesami, Bjørkan – Evjen, Berg, Fet – Auklend, Høgh, Hauge.
Güvenç, Sen – Ayhan, Baltacı, Demir, Elmalı, Sara, Icardi, Kutlu, Kutucu, Ünyay.
Bröndbo, Faye Lund – Bassi, Hansen, Helmersen, Jørgensen, Klynge, Riisnaes, Nielsen, Määttä.
Rozhodčí: Oliver – Mainwaring, Burt (ENG)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (FRA)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, SužiedėlisPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (vš. GER)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Obrenović (SVN) – Praprotnik (SVN), Kordež (SVN)Přejít na online reportáž