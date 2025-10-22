ONLINE: Bilbao prohrává s Karabachem, pak v akci Real s Juventusem či Liverpool

Druhou polovinou zápasů pokračuje ve středu program 3. kola fotbalové Ligy mistrů. V 18.45 nastoupí Bilbao, soupeř Slavie, proti Karabachu a ve stejný čas Galatasaray vyzve Bodö/Glimt. Zbytek duelů má výkop ve 21 hodin. Šlágrem je střetnutí Realu Madrid s Juventusem, do akce ale půjde také Liverpool, Bayern či Chelsea. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.
Leandro Andrade z Karabachu se raduje z gólu na hřišti Bilbaa. | foto: Reuters

Jedním ze zápasu, které mají výkop ve 21 hodin, je také utkání Slavie na půdě Atalanty Bergamo.

Bilbao se se Slavií utká na konci listopadu, teď ale vyzve Karabach, proti němuž chce získat své vůbec první body v aktuálním ročníku. A nečeká ho nic jednoduchého, soupeř z Ázerbájdžánu je totiž po dvou kolech stoprocentní.

Středeční zápasy Ligy mistrů ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Kdo má naopak zápas se Slavií už za sebou, je norské Bodö/Glimt. Uhrálo remízu 2:2 a stejným výsledkem pak skončil i jeho zápas s Tottenhamem. Zvládne napotřetí zvítězit?

Real v úvodních dvou zápasech Champions League vyhrál a sérii chce protáhnout i proti Juventusu, který je aktuálně šest soutěžních utkání bez výhry. Krizi prožívá také Liverpool, jenž prohrál čtyři utkání v řadě, a teď ho navíc čeká nepříjemný Frankfurt. Jednoduché to nemusí mít ani Bayern proti Bruggám.

Arsenal deklasoval Atlético. PSG dalo sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti

Na první body do tabulky čeká Ajax, jehož branku hájí od této sezony Vítězslav Jaroš. Ve třetím kole se představí na Chelsea.

Do akce jde také Tottenham proti Monaku a Galatasaray proti Marseille.

Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 18:45
zápas probíhá
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : FK Karabach FK Karabach 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
1. Andrade
Sestavy:
Simón – Gorosabel, Paredes, Laporte, Berchiche – Jauregizar, A. Rego – I. Williams (C), Sancet, N. Williams – Guruzeta.
Sestavy:
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Kady – Durán, Andrade, Zoubir (C) – Achundzade.
Náhradníci:
Padilla – Areso, Berenguer, Boiro, U. Gómez, Lekue, R. Navarro, Ruiz de Galarreta, Sannadi, N. Serrano, Vesga, Vivian.
Náhradníci:
Buntić, Magomedalijev – Addai, Bajramov, Džabrajilzade, Kouakou, Bolt, A. Hüsejnov, B. Hüsejnov, Janković, Kaščuk, Máí.

Rozhodčí: Pajač – Zobenica, Mihalj

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 18:45
zápas probíhá
Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 1:0 (-:-)
Góly:
3. Osimhen
Góly:
Sestavy:
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı (C), Jakobs – Sané, Lemina, Torreira, Akgün – Osimhen, Yılmaz.
Sestavy:
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft (C), Aleesami, Bjørkan – Evjen, Berg, Fet – Auklend, Høgh, Hauge.
Náhradníci:
Güvenç, Sen – Ayhan, Baltacı, Demir, Elmalı, Sara, Icardi, Kutlu, Kutucu, Ünyay.
Náhradníci:
Bröndbo, Faye Lund – Bassi, Hansen, Helmersen, Jørgensen, Klynge, Riisnaes, Nielsen, Määttä.

Rozhodčí: Oliver – Mainwaring, Burt (ENG)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
Real Madrid Real Madrid : Juventus FC Juventus FC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (FRA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Bruggy Bruggy 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
Chelsea Chelsea : Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (vš. GER)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
AS Monaco AS Monaco : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
Sporting Lisabon Sporting Lisabon : Olympique Marseille Olympique Marseille 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Obrenović (SVN) – Praprotnik (SVN), Kordež (SVN)

Přejít na online reportáž
3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 13:3 9
2. Inter MilánInter 3 3 0 0 9:0 9
3. ArsenalArsenal 3 3 0 0 8:0 9
4. Borussia DortmundDortmund 3 2 1 0 12:7 7
5. Manchester CityManchester City 3 2 1 0 6:2 7
6. Bayern MnichovBayern 2 2 0 0 8:2 6
7. Newcastle UnitedNewcastle 3 2 0 1 8:2 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 7:1 6
9. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 9:4 6
10. FK KarabachKarabach 2 2 0 0 5:2 6
11. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 8:6 4
12. TottenhamTottenham 2 1 1 0 3:2 4
13. Olympique MarseilleMarseille 2 1 0 1 5:2 3
14. BruggyBruggy 2 1 0 1 5:3 3
15. Sporting LisabonSporting 2 1 0 1 5:3 3
16. Eintracht FrankfurtFrankfurt 2 1 0 1 6:6 3
17. LiverpoolLiverpool 2 1 0 1 3:3 3
18. Atlético MadridAtlético 3 1 0 2 7:8 3
19. ChelseaChelsea 2 1 0 1 2:3 3
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 1 0 1 2:5 3
21. Atalanta BergamoBergamo 2 1 0 1 2:5 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 4:9 3
23. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 1 0 2 3:9 3
24. Juventus FCJuventus 2 0 2 0 6:6 2
25. Bodo/GlimtBodo/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
26. Pafos FCPafos 3 0 2 1 1:5 2
27. LeverkusenLeverkusen 3 0 2 1 5:10 2
28. AS MonacoMonaco 2 0 1 1 3:6 1
29. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 1 1 2:5 1
30. VillarrealVillarreal 3 0 1 2 2:5 1
31. FC KodaňKodaň 3 0 1 2 4:8 1
32. Olympiakos PireusPireus 3 0 1 2 1:8 1
33. FC Kajrat AlmatyKajrat 3 0 1 2 1:9 1
34. Benfica LisabonBenfica 3 0 0 3 2:7 0
35. Athletic BilbaoBilbao 2 0 0 2 1:6 0
36. Ajax AmsterdamAjax 2 0 0 2 0:6 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

Arsenal deklasoval Atlético. PSG dalo sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti

Fotbalová Liga mistrů zažila nebývalé brankové hody. Úterní zápasy 3. kola ligové fáze odstartovala výhra Barcelony 6:1 nad Olympiakosem. Paris Saint-Germain zvítězil na hřišti Leverkusenu 7:2, PSV...

ONLINE: Bilbao prohrává s Karabachem, pak v akci Real s Juventusem či Liverpool

Sledujeme online

Druhou polovinou zápasů pokračuje ve středu program 3. kola fotbalové Ligy mistrů. V 18.45 nastoupí Bilbao, soupeř Slavie, proti Karabachu a ve stejný čas Galatasaray vyzve Bodö/Glimt. Zbytek duelů...

22. října 2025  18:30,  aktualizováno 

Vindahl: Buďme optimisty. V Konferenční lize není tým, který bychom neměli porazit

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Kdyby uměl česky, asi by si po některých zápasech od části fanoušků nepřečetl zrovna lichotivá hodnocení. Peter Vindahl, brankář sparťanských fotbalistů, má však zásadní podíl na tom, že mužstvo může...

22. října 2025  18:56

ONLINE: Bohemians - Ml. Boleslav 0:0, ligová dohrávka, zvednou se hosté?

Sledujeme online

Od posledního místa je dělí jediný bod. Nakopnout se fotbalisté Mladé Boleslavi mohou v dohrávce 6. kola Chance Ligy proti Bohemians. Zápas začíná v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online...

22. října 2025,  aktualizováno  18:31

Mladíci ze Slavie padli v Youth League s Bergamem, ostravský Baník remizoval

Slávističtí fotbalisté do 19 let ve třetím kole Youth League utrpěli v Bergamu porážku 0:2 a poprvé nebodovali. Další utkání v ligové fázi soutěže, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají...

22. října 2025  17:39

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...

22. října 2025  17:16

Proč my? Proč Bergamo? I my byli oběťmi, vzpomíná lékař na pandemii covidu

Premium

Od naší zpravodajky v Itálii L’ospedale Papa Giovanni XXIII. Nemocnice papeže Jana XXIII. Právě odtud konvoje vojenských aut odvážely rakve s oběťmi koronaviru. Stovky mrtvých, kteří se hromadili v nemocnici. Krematoria jela na...

22. října 2025

Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Po suverénním vítězství nad irským Shamrockem čeká fotbalisty Sparty druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

22. října 2025  14:59

Kalvach si v Kataru vážně poranil koleno, sezona mu předčasně skončila

Český fotbalista Lukáš Kalvach z týmu SC Katar utrpěl v nedělním utkání ligového poháru vážné zranění pravého kolena a do konce sezony bude mimo hru. Třicetiletý člen širšího kádru reprezentace by...

22. října 2025  14:32

Atalanta Bergamo - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) a jednoznačné porážce s Interem Milán (0:3) nastoupí v Bergamu proti Atalantě. Kde můžete...

22. října 2025  14:17

Fotbalisté Slavie se v Lize mistrů střetnou s italským Bergamem
22. 10.
22. 10.

Dočasným koučem reprezentace je Köstl. Chceme zachovat kontinuitu, řekl Trunda

Česká fotbalová reprezentace našla dočasné řešení trenérské otázky. Mužstvo povede v listopadových utkáních proti San Marinu a Gibraltaru pětatřicetiletý Jaroslav Köstl, dosavadní asistent odvolaného...

22. října 2025  14:13

A příště v Edenu. Gyökeres se rozjíždí a kouč Arsenalu tvrdí: Díky němu jsme lepší

Na to, že po sedmi zápasech ukončil gólové čekání, se vlastně docela krotil. Balon se po jeho střele a odrazu od kotníku slovenského obránce Hancka došoural do sítě a Victor Gyökeres, švédský snajpr...

22. října 2025

