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ONLINE: United hrají LM v Comu. Pak šlágr Bayern vs. Arsenal, nastoupí i Real

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Sledujeme online   18:35

Fotbalisté Coma oslavují výhru nad Lipskem. | foto: Reuters

Devíti středečními zápasy pokračuje program třetího kola fotbalové Ligy mistrů. Od 18.45 hraje Manchester United v Comu a Lille proti Galatasarayi. Od 21 hodin pak následuje třeba šlágr Bayernu s Arsenalem, Real Madrid zase vyzve německé Lipsko. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

United i Como mají shodně tři body za výhry v prvním utkání, před týdnem pak oba týmy prohrály.

Zato Lille a Galatasaray na první zisk čekají, takže je jisté, že teď minimálně jeden z nich čekání prolomí.

Středeční program fotbalové Ligy mistrů ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

Arsenal je zatím mezi stoprocentními týmy, zato Bayern posledně ztratil, když překvapivě remizoval 3:3 na půdě norského Vikingu – dokázal sice otočit z 0:2 na 3:2, ale v závěru inkasoval.

Real Madrid taktéž oba své zápasy vyhrál a proti Lipsku chce doma přidat další tři body.

Od 21 hodin hraje ještě Aston Villa proti zmíněnému Vikingu, Inter hostí Šachtar, Feyenoord se představí na Betisu, LASK na Sportingu a Bruggy narazí na Lens.

Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 18:45
Como Como : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Butez – Couto, Kempf, Ramón, Valle – Perrone, Milla – Da Cunha (C), Paz, Baturina – Douvikas.
Sestavy:
Lammens – Dalot, Maguire, de Ligt, Mazráwí – Andrey Santos, Tielemans – M. Cunha, B. Fernandes (C), Mount – Mbeumo.
Náhradníci:
Ginelli, R. Sánchez – Dossena, Kaiki, Liberali, Ricci, Smolčić, Caqueret.
Náhradníci:
Darlow, Heaton – Amass, Armer, Baleba, Diallo, T. Fletcher, J. Fletcher, Lacey, Zirkzee, Kamason, Thompson.

Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Kempter (GER)

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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 18:45
Lille Lille : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 0:0 (-:-)
Sestavy:
Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk – Mukau, bin Tálib, André (C) – Bakwa, Haraldsson, Diaoune.
Sestavy:
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı (C), Jakobs – Batrakov, Torreira, Sara – Akgün, Osimhen, Yılmaz.
Náhradníci:
Gill, Sajous – Srdanovic, Giroud, Kjaergaard, Perraud, Önal, Nianzou, Cossier, Perrin.
Náhradníci:
Güvenç, Yilmaz – Bitshiabu, Sané, Elmalı, Ugochukwu, Gündoğan, Gül, Luş, Nhaga, Singo, Lemina.

Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Žunič (SVN)

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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Real Madrid Real Madrid : RB Lipsko RB Lipsko 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Inter Milán Inter Milán : Šachtar Doněck Šachtar Doněck 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Osmers (GER) – Gittelmann (GER), Dietz (GER)

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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Aston Villa Aston Villa : Viking FK Stavanger Viking FK Stavanger 0:0 (-:-)

Rozhodčí: S. Gishamer – R. Riedel, S. Schreiner (všichni AUT)

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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Real Betis Real Betis : Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Sozza – Baccini, Imperiale (ITA)

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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Bruggy Bruggy : Racing Lens Racing Lens 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Godinho – Martins, Soares (vš. POR)

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Liga mistrů
3. kolo 21. 10. 2026 21:00
Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon : LASK Linz LASK Linz 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Walsh – Connor, McFarlane (SCO)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.39
  • 3.82
  • 2.88
Lille vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.61
  • 3.49
  • 2.81
Sporting CP Lisabon vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.34
  • 5.88
  • 8.45
Real Madrid vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.23
  • 7.69
  • 11.20
Inter Milán vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.24
  • 6.87
  • 11.90
Bruggy vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.88
  • 4.24
  • 3.83
Real Betis vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.65
  • 4.76
  • 4.71
Bayern Mnichov vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.26
  • 3.88
  • 3.06
Aston Villa vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.26
  • 6.97
  • 10.10

4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 14:5 9
2. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
3. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
4. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
5. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
6. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
8. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
9. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
10. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
11. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
12. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
13. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
14. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
15. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
17. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
18. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
21. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
24. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
29. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
30. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
31. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
32. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
33. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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