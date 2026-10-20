I díky jeho zákroku má Slavia bod. Dva góly nás nepoložily, těšilo Markoviče

Slávisté i díky němu vybojovali první bod v základní fázi Ligy mistrů, a to v podstatě pětaosmdesát minut prohrávali. Po deseti minutách dokonce už 0:2.
„Po tom průběhu, po tom hrozném začátku, musíme tenhle bod brát. Jsem rád, že jsme nesložili zbraně a po darovaném gólu na 1:2 se trochu vzchopili, nabrali sebevědomí. Těší mě, že máme konečně nějaký bod,“ líčil Markovič.
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Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod
Slavii spasil chvilku před koncem střídající žolík Kačor, který po stříleném centru Ayaosiho umně nastavil nohu a balon dorazil za záda brankáře Edersona.
Také jste se běžel radovat s ostatními přes celé hřiště?
Já ne, protože doma proti Lille jsem běžel, a nakonec jsme prohráli. Teď už radši zůstanu na půlce a oslavím si to tam sám.
Co se stalo v úvodu? Semlela vás bouřlivá atmosféra?
Já jsem hrál před takovou atmosférou úplně poprvé a nezažil jsem, aby fanoušci už od začátku takhle mocně pískali. Pro spoustu kluků to byla také nová zkušenost. Je možné, že to roli hrálo, ale určitě si z toho musíme něco vzít, protože takhle začínat zápasy nemůžeme. Kdybychom takhle rychle dvakrát neinkasovali, kdo ví, jak by utkání dopadlo.
Museli jste měnit taktický plán?
Ani ne, od začátku jsme chtěli méně nakopávat, hrát odzadu po zemi a snažit se rychle otáčet. Věděli jsme, že když se tohle povede, dostaneme se do nich. A to se povedlo.
Jaké to bylo stát tam dole před bouřícími fanoušky a lovit podruhé balon ze sítě?
Nic moc. Nepříjemné, když je to tak rychle 0:2. Ale jsem rád, že jsme se nevzdali a nenechali si to utéct třeba na tři čtyři nula. To už by byl průšvih.
Za to mohou spoluhráči vděčit i vašim zákrokům. Třeba proti Nenemu.
Na ten se opravdu musím ještě podívat na videu. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct, protože jejich šance byly buď góly, nebo střely těsně vedle. Neměl jsem úplně prostor vytáhnout další fakt dobrý zákrok, i když třeba první gól jsem měl na ruce, to mě mrzí.
Připravoval jste se na to, že soupeř bude často pálit z dálky?
Jojo, věděli jsme, že budou střílet ze všech pozic, že jsou nebezpeční a je jim úplně jednou, kterou nohou. Prostě vysoká škola fotbalu, proto hrajou Ligu mistrů a jsou jedni z nejlepších na světě.
Co koupíte střelci Kačorovi?
My? Je mladej, to on bude kupovat nám. (směje se)