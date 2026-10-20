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I díky jeho zákroku má Slavia bod. Dva góly nás nepoložily, těšilo Markoviče

Dominik Duffek
  21:39
Slávisté inkasují gól v zápase s Fenerbahce.

Slávisté inkasují gól v zápase s Fenerbahce. | foto: Reuters

Slávističtí fanoušci na stadionu Fenerbahce.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase s Fenerbahce.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po zápase s Fenerbahce.
Děkovačka fotbalistů Slavie po zápase s Fenerbahce.
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Od našeho zpravodaje v Turecku - Bouřící tribuny stadionu Fenerbahce už slavily třetí gól. Střídající malijský rychlonožka Nene vyplaval po přihrávce Lukakua úplně sám, jenže skvělým zákrokem se blýskl slávistický brankář Jakub Markovič. Výsledek? Místo 1:3 pozdní vyrovnání na 2:2. „Kluci v kabině se mě na to hned ptali. Ale víte co? Já si vůbec nepamatuju, jak se to stalo,“ odpovídal usměvavý blonďák.

Slávisté i díky němu vybojovali první bod v základní fázi Ligy mistrů, a to v podstatě pětaosmdesát minut prohrávali. Po deseti minutách dokonce už 0:2.

„Po tom průběhu, po tom hrozném začátku, musíme tenhle bod brát. Jsem rád, že jsme nesložili zbraně a po darovaném gólu na 1:2 se trochu vzchopili, nabrali sebevědomí. Těší mě, že máme konečně nějaký bod,“ líčil Markovič.

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slavii spasil chvilku před koncem střídající žolík Kačor, který po stříleném centru Ayaosiho umně nastavil nohu a balon dorazil za záda brankáře Edersona.

Také jste se běžel radovat s ostatními přes celé hřiště?
Já ne, protože doma proti Lille jsem běžel, a nakonec jsme prohráli. Teď už radši zůstanu na půlce a oslavím si to tam sám.

Co se stalo v úvodu? Semlela vás bouřlivá atmosféra?
Já jsem hrál před takovou atmosférou úplně poprvé a nezažil jsem, aby fanoušci už od začátku takhle mocně pískali. Pro spoustu kluků to byla také nová zkušenost. Je možné, že to roli hrálo, ale určitě si z toho musíme něco vzít, protože takhle začínat zápasy nemůžeme. Kdybychom takhle rychle dvakrát neinkasovali, kdo ví, jak by utkání dopadlo.

Útočník Fenerbahce Romelu Lukaku zakončuje v utkání se Slavií.

Museli jste měnit taktický plán?
Ani ne, od začátku jsme chtěli méně nakopávat, hrát odzadu po zemi a snažit se rychle otáčet. Věděli jsme, že když se tohle povede, dostaneme se do nich. A to se povedlo.

Jaké to bylo stát tam dole před bouřícími fanoušky a lovit podruhé balon ze sítě?
Nic moc. Nepříjemné, když je to tak rychle 0:2. Ale jsem rád, že jsme se nevzdali a nenechali si to utéct třeba na tři čtyři nula. To už by byl průšvih.

Za to mohou spoluhráči vděčit i vašim zákrokům. Třeba proti Nenemu.
Na ten se opravdu musím ještě podívat na videu. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct, protože jejich šance byly buď góly, nebo střely těsně vedle. Neměl jsem úplně prostor vytáhnout další fakt dobrý zákrok, i když třeba první gól jsem měl na ruce, to mě mrzí.

Dorgeles Nene z Fenerbahce právě zahodil velkou šanci v utkání se Slavií.

Připravoval jste se na to, že soupeř bude často pálit z dálky?
Jojo, věděli jsme, že budou střílet ze všech pozic, že jsou nebezpeční a je jim úplně jednou, kterou nohou. Prostě vysoká škola fotbalu, proto hrajou Ligu mistrů a jsou jedni z nejlepších na světě.

Co koupíte střelci Kačorovi?
My? Je mladej, to on bude kupovat nám. (směje se)

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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3. kolo

Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.20
  • 3.95
  • 3.13
Lille vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.20
  • 3.92
  • 3.15
Sporting CP Lisabon vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.20
  • 7.91
  • 13.20
Real Madrid vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.25
  • 7.31
  • 9.86
Inter Milán vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.21
  • 7.77
  • 13.30
Bruggy vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.03
  • 4.19
  • 3.36
Real Betis vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.54
  • 4.98
  • 5.44
Bayern Mnichov vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.09
  • 3.96
  • 3.37
Aston Villa vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.23
  • 7.30
  • 12.30

4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 10:3 6
2. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
3. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
4. StuttgartStuttgart 2 2 0 0 6:1 6
5. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 8:4 6
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
7. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
9. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
10. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
11. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
12. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
13. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
14. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
15. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
16. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
17. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
18. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:4 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 2:3 3
21. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
22. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
23. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
24. Bodö/GlimtBodo/Glimt 2 1 0 1 1:5 3
25. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
26. AS ŘímAS Řím 2 0 1 1 4:5 1
27. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
28. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
29. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
30. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
31. FC PortoPorto 2 0 0 2 2:5 0
32. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
33. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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