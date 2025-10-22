ONLINE: Atalanta - Slavia, v základu Mbodji i Vlček, chytá opět Markovič

Slavia dosud získala v Lize mistrů jediný bod – doma s norským Bodö/Glimt (2:2), kde navíc přišla o dvoubrankový náskok. Pak padla na Interu 0:3 a teď ji čeká další zápas v Itálii.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Vlček, Zima, Bořil – Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji – Provod, Chorý, Kušej.
Slavia se na náročné utkání nenaladila nejlépe – doma v sobotu jen remizovala se Zlínem 0:0, což byla už její třetí ztráta za poslední čtyři ligová utkání. Oproti sobotě udělal Trpišovský tři změny – na levo Mbodji místo Zmrzlého, na stoperu Vlček za Chaloupka a ve středu Zafeiris zastoupí Chama.
Českým týmům se navíc proti těm italským dlouhodobě nedaří a devětkrát po sobě proti nim nevyhrály. Přeruší Slavia tuhle sérii?
Atalantu od léta nevede stálice Gian Piero Gasperini, kterého nahradil Chorvat Ivan Jurič. Pod ním je celek z Bergama na osmém místě v domácí soutěži – ze sedmi zápasů sice ještě neprohrál, ale současně hned pětkrát remizoval.
Do nového ročníku Champions League, kam šla Atalanta ze třetího místa v lize, vstoupila vysokou porážku 0:4 s obhájci z PSG, pak nicméně zvládla porazit Bruggy – právě s těmi mimochodem v uplynulém ročníku vypadla v předkole play off.
Další výhru do společné tabulky chce zapsat proti Slavii. Oba týmy se dosud ještě neutkaly, a pro Atalantu se dokonce jedná o vůbec první pohárové střetnutí s českým týmem.
Jak dopadne? Sledujte v online reportáži.
Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti – Zappacosta, de Roon (C), Éderson, Bernasconi – De Ketelaere, Krstović, Lookman.
Markovič – Bořil (C), Vlček, Zima, Mbodji – Moses, Zafeiris, Oscar – Kušej, Chorý, Provod.
Rossi, Sportiello – Ahanor, Bellanova, Brescianini, Maldini, Musah, Pašalić, Samardžić, Scamacca, K. Sulemana, Zalewski.
Rezek, Staněk – Chaloupek, Cham, Chytil, Hašioka, Jelínek, Kovář, Prekop, Sadílek, Sanyang, Slončík.
Rozhodčí: De Burgos – De Francisco, Moreno (ESP)Přejít na online reportáž