ONLINE: Atalanta - Slavia, v základu Mbodji i Vlček, chytá opět Markovič

Lucie Macháčová
Sledujeme online   19:53
Od naší zpravodajky v Itálii - Slávističtí fotbalisté hrají třetí zápas v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Už podruhé bojují na italské půdě, tentokrát však v Bergamu proti Atalantě. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Momentka ze souboje mezi Lautarem Martínezem (vlevo) a Davidem Zimou ze Slavie. | foto: AP

Slavia dosud získala v Lize mistrů jediný bod – doma s norským Bodö/Glimt (2:2), kde navíc přišla o dvoubrankový náskok. Pak padla na Interu 0:3 a teď ji čeká další zápas v Itálii.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Vlček, Zima, Bořil – Moses, Oscar, Zafeiris, Mbodji – Provod, Chorý, Kušej.

Slavia se na náročné utkání nenaladila nejlépe – doma v sobotu jen remizovala se Zlínem 0:0, což byla už její třetí ztráta za poslední čtyři ligová utkání. Oproti sobotě udělal Trpišovský tři změny – na levo Mbodji místo Zmrzlého, na stoperu Vlček za Chaloupka a ve středu Zafeiris zastoupí Chama.

Českým týmům se navíc proti těm italským dlouhodobě nedaří a devětkrát po sobě proti nim nevyhrály. Přeruší Slavia tuhle sérii?

Atalantu od léta nevede stálice Gian Piero Gasperini, kterého nahradil Chorvat Ivan Jurič. Pod ním je celek z Bergama na osmém místě v domácí soutěži – ze sedmi zápasů sice ještě neprohrál, ale současně hned pětkrát remizoval.

Jestli se mi má koleno zase rozbít, tak ať. Jsem bojovník, ne marod, říká Vorlický

Do nového ročníku Champions League, kam šla Atalanta ze třetího místa v lize, vstoupila vysokou porážku 0:4 s obhájci z PSG, pak nicméně zvládla porazit Bruggy – právě s těmi mimochodem v uplynulém ročníku vypadla v předkole play off.

Další výhru do společné tabulky chce zapsat proti Slavii. Oba týmy se dosud ještě neutkaly, a pro Atalantu se dokonce jedná o vůbec první pohárové střetnutí s českým týmem.

Jak dopadne? Sledujte v online reportáži.

Liga mistrů
3. kolo 22. 10. 2025 21:00
Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti – Zappacosta, de Roon (C), Éderson, Bernasconi – De Ketelaere, Krstović, Lookman.
Sestavy:
Markovič – Bořil (C), Vlček, Zima, Mbodji – Moses, Zafeiris, Oscar – Kušej, Chorý, Provod.
Náhradníci:
Rossi, Sportiello – Ahanor, Bellanova, Brescianini, Maldini, Musah, Pašalić, Samardžić, Scamacca, K. Sulemana, Zalewski.
Náhradníci:
Rezek, Staněk – Chaloupek, Cham, Chytil, Hašioka, Jelínek, Kovář, Prekop, Sadílek, Sanyang, Slončík.

Rozhodčí: De Burgos – De Francisco, Moreno (ESP)

3. kolo

Sporting Lisabon vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 2.28
  • 3.76
  • 3.09
Real Madrid vs. Juventus FC //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 1.44
  • 5.08
  • 6.93
AS Monaco vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 3.07
  • 3.65
  • 2.33
Chelsea vs. Ajax Amsterdam //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 1.32
  • 5.99
  • 9.05
Eintracht Frankfurt vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 5.09
  • 4.88
  • 1.59
Bayern Mnichov vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 1.12
  • 10.70
  • 20.40
Atalanta Bergamo vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 1.38
  • 5.32
  • 8.22

4. kolo

SK Slavia Praha vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 8.09
  • 5.01
  • 1.35
Kompletní los
3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 13:3 9
2. Inter MilánInter 3 3 0 0 9:0 9
3. ArsenalArsenal 3 3 0 0 8:0 9
4. Borussia DortmundDortmund 3 2 1 0 12:7 7
5. Manchester CityManchester City 3 2 1 0 6:2 7
6. Bayern MnichovBayern 2 2 0 0 8:2 6
7. Newcastle UnitedNewcastle 3 2 0 1 8:2 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 7:1 6
9. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 9:4 6
10. FK KarabachKarabach 2 2 0 0 5:2 6
11. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 8:6 4
12. TottenhamTottenham 2 1 1 0 3:2 4
13. Olympique MarseilleMarseille 2 1 0 1 5:2 3
14. BruggyBruggy 2 1 0 1 5:3 3
15. Sporting LisabonSporting 2 1 0 1 5:3 3
16. Eintracht FrankfurtFrankfurt 2 1 0 1 6:6 3
17. LiverpoolLiverpool 2 1 0 1 3:3 3
18. Atlético MadridAtlético 3 1 0 2 7:8 3
19. ChelseaChelsea 2 1 0 1 2:3 3
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 1 0 1 2:5 3
21. Atalanta BergamoBergamo 2 1 0 1 2:5 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 4:9 3
23. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 1 0 2 3:9 3
24. Juventus FCJuventus 2 0 2 0 6:6 2
25. Bodo/GlimtBodo/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
26. Pafos FCPafos 3 0 2 1 1:5 2
27. LeverkusenLeverkusen 3 0 2 1 5:10 2
28. AS MonacoMonaco 2 0 1 1 3:6 1
29. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 1 1 2:5 1
30. VillarrealVillarreal 3 0 1 2 2:5 1
31. FC KodaňKodaň 3 0 1 2 4:8 1
32. Olympiakos PireusPireus 3 0 1 2 1:8 1
33. FC Kajrat AlmatyKajrat 3 0 1 2 1:9 1
34. Benfica LisabonBenfica 3 0 0 3 2:7 0
35. Athletic BilbaoBilbao 2 0 0 2 1:6 0
36. Ajax AmsterdamAjax 2 0 0 2 0:6 0
Zobrazit více
Sbalit

