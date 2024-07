Fotbalisté Slovanu přečkali dlouhé oslabení a z Celje vezou remízu

Fotbalisté Slovanu Bratislava v úvodním utkání 2. předkola Ligy mistrů remizovali v Celje 1:1. Pokud by pražská Sparta v této fázi soutěže nečekaně vypadla se Shamrockem, přešla by do 3. předkola Evropské ligy, v němž by narazila na poraženého právě z této dvojice. Letenští ovšem v Irsku v úterý zvítězili 2:0 a před domácí odvetou jsou blízko postupu.