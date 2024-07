První utkání možných soupeřů Sparty mezi FCSB a Maccabi skončilo remízou

Mistrovská část

Bodö/Glimt - RFS Riga (Lot.) 4:0 (3:0)

Branky: 2. a 76. Mikkelsen, 18. Saltnes, 40. Kapskarmo.

Panevežys (Litva) - Jagiellonia Bialystok 0:4 (0:3)

Branky: 15., 28. a 29. Imaz, 80. Hansen.

Lincoln Red Imps (Gibr.) - Karabach 0:2 (0:1)

Branky: 45+2. Juninho, 75. Bajramov.

APOEL Nikósie - Petrocub (Mold.) 1:0 (1:0)

Branka: 38. Marquinhos z pen.

Malmö - Klaksvík (Faer. ost.) 4:1 (3:0)

Branky: 21. a 43. Johnsen, 37. Bolin, 85. Rieks - 71. Frederiksberg.

FCSB - Maccabi Tel Aviv 1:1 (0:0)

Branky: 76. Dawa - 71. Biton.

20:00 Ferencváros Budapešť - The New Saints (Wal.), Santa Coloma (And.) - Midtjylland,

21:00 Shamrock Rovers - Sparta Praha.

Nemistrovská část

20:00 Dynamo Kyjev - Partizan Bělehrad,

20:30 Lugano - Fenerbahce Istanbul.