Fotbalisté CZ Bělehrad se střídajícím Kangou prohráli na hřišti Kajratu Almaty

Domácí Kajrat, který vyřadil v úvodní fázi soutěže Maccabi Haifa, měl dobrý vstup do utkání a ve 24. minutě se dostal do vedení zásluhou Joseho Kanty. Crvena zvezda po přestávce vyrovnala zásluhou vlastní branky Dina Mikanoviče a po Kangově příchodu na hřiště mohla jít i do vedení.

Exsparťanského hráče ale při jeho pokusu v 78. minutě vychytal brankář Stas Pokatilov. A už o minutu později Kajrat udeřil podruhé, pohotovou ranou se prosadil kamerunský obránce Macky Bagnack.

Odveta se uskuteční v Bělehradě příští týden a postupující celek narazí v další fázi na lepšího z dvojice Alaškert - Šeriff Tiraspol.

FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty : FK Crvena Zvezda Bělehrad 2:1 (1:0) Góly:

24. Kanté

79. Bagnack Góly:

56. Mikanovič (vla.) Sestavy:

Pokatilov – Mikanovič, Dugalič, Alip, Sujumbajev (C) (46. Burančjev (76. Aljkulov) – Poljakov, Košovič (12. Vorogovskij), Hovhanisjan – Šušenačev (68. Bagnack), Love, Kanté Sestavy:

Borjan (C) – Gajič, Dragovič, Pankov, Rodič – Krstičič, Sanogo, Ivanič (68. Kanga) – El Fardou (90. Falco), Katai (84. Bakayoko) – Pavkov (46. Diony) Náhradníci:

Ustimenko – Aljkulov, Bagnack, Burančjev, Sejdachmet, Ulšin, Vorogovskij Náhradníci:

Popovič – Babič, Bakayoko, Degenek, Diony, Erakovič, Falco, Gavrič, Kanga, Nikolič, Petrovič, Srnič Žluté karty:

42. Šušenačev, 51. Burančjev Žluté karty:

20. Katai Rozhodčí: Meler – Eyisoy, Komurcuoglu

NŠ Mura : PFC Ludogorec Razgrad PFC Ludogorec Razgrad 0:0 (-:-) Rozhodčí: Osmers – Schaal, Kempter

ŠK Slovan Bratislava : BSC Young Boys 0:0 (-:-) Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Robathan (ENG)

Malmö FF : HJK Helsinki 0:0 (-:-) Sestavy:

Dahlin – Beijmo, Ahmedhodzić, Nielsen, Larsson – Lewicki, Christiansen (C), Innocent – Nalić, Čolak, Rieks Sestavy:

Tånnander – Moren, Tenho, O'Shaughnessy (C), Murillo – Saksela, Lingman, Jair, Valenčič – Ro. Riski, Tanaka Náhradníci:

Ellborg, Johansson – Moisander, Rakip, Vagic, Abubakari, Birmancević, Gwargis, Brorsson, Berget, Björkqvist, Nanasi Náhradníci:

Keto – Halsti, Henrique, Ri. Riski, Dahlström, Murnane, Browne, Olusanya, Peltola Rozhodčí: Mykola Balakin (UKR) – Valentyn Kucev (UKR), Sergij Prystupa (UKR)

Olympiakos FC : Neftçi Baku 0:0 (-:-)