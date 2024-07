Vindahl mi ani nepoděkoval, smál se hrdina Ross. O nabídce Sparty neváhal

„Jestli se cítím jako hrdina? Byl to skvělý moment a jsem rád, že jsem zabránil gólu, ale byl to z mé strany hlavně reflex, nic jiného. Měl jsem obrovskou radost, když jsem balon zasáhl, byl to pro nás klíčový moment,“ pravil sparťanský obránce.

Naskočil teprve do druhého zápasu v rudém dresu, poprvé v základu, navíc ve středu stoperské trojice místo kapitána Filipa Panáka. Neměl to jednoduché, ale obstál s přehledem.

„Ross byl v obraně silný, dělal přesně to, co jsem od něj očekával. Na míči byl klidný a pomáhal nám v rozehrávce přesně, jak jsme od něj potřebovali,“ chválil ho kouč Lars Friis.

Právě on ho možná Spartě doporučil, potkali se spolu totiž v dánském Aalborgu. A teď mu spolu s dalšími Seveřany v kádru pomáhá při adaptaci.

„Pomáhá mi, že ho znám jako člověka i vím, jak chce hrát. Ačkoli tentokrát hrajeme úplně jinak než v našem předchozím angažmá. Nějakou dobu to zabere, ale myslím, že už jsem se docela rozkoukal a dostanu se do toho rychleji i díky tomu, že znám Larse,“ popsal Ross.

V pátek proti Pardubicím hrál na pravém stoperu, tentokrát ze středu, takže měl trochu jiné povinnosti. Třiadvacetiletý fotbalista se ale tímhle vůbec nezabývá. „Upřímně je mi to jedno, můžu hrát na obou pozicích a žádnou vyloženě nepreferuju. Vždycky nastoupím tam, kde mi trenér řekne,“ zdůraznil.

Sparťanský stoper Mathias Ross nahání Roberto Lopese ze Shamrocku Rovers.

Právě jistá univerzálnost v zadních řadách, spolu s výborným přehledem o hře, jenž několikrát ukázal, patří mezi důvody, proč si ho Sparta vybrala.

„Vrátil jsem se na přípravu do Galatasaraye, ale hned jsem se dozvěděl, že budu muset odejít. Když se ozvala Sparta, vůbec jsem neváhal. Samozřejmě jsem znal Larse, ale také jsem věděl, že Sparta je velký klub a že přesně tohle chci,“ vzpomínal Ross.

A Sparta chce na oplátku přesně takové výkony. Shamrock Rovers nakonec v úvodním utkání 2. předkola Ligy mistrů porazila 2:0. Poté, co ji v první půli zachránil Ross, tak ji ještě v samotném závěru podržel brankář Vindahl a odčinil své dřívější zaváhání.

„Zatím mi za ten zákrok nepoděkoval, ale možná by měl,“ zasmál se Ross. „Ale ne, tohle je prostě fotbal, něco podobného se může stát a Peter se nemá za co omlouvat. Naopak jeho zákrok na konci nás zachránil, takže si také zaslouží pochvalu.“

„Takové příležitosti musíme využít, oni měli své a proměnili je. Kdybychom tu šanci v prvním poločase dali, byl by to úplně jiný zápas. V závěru jsme naopak mohli alespoň snížit,“ krčil rameny trenér Shamrocku Stephen Bradley.

Sparta udělala první krok na cestě do Ligy mistrů, další ji čeká za týden v Praze při odvetě. „Ještě není hotovo. Myslím, že jsme ten zápas kontrolovali, drželi jsme míč, klidně jsme mohli dát více gólů, ale na konci jsme zase mohli inkasovat. Tohle byl první poločas, druhý nás čeká za týden v Praze,“ uzavřel Ross.