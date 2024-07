Panáka šetříme, ale bude chybět, ví Friis. Tým nabádá: zůstaňte soustředění

Spartu čeká teprve druhý soutěžní zápas po dlouhé pauze, zatímco její soupeř je v polovině sezony. V Irsku se totiž hraje systémem jaro – podzim.

„Už jsem několikrát říkal, že nějakou dobu trvá se rozehrát a dostat do tempa, ale hráči tvrdě dřou, aby se do toho vrátili co nejrychleji. Ano, ještě nejsme v optimální formě, ale děláme vše proto, abychom se do ní dostali,“ zhodnotil Friis.

Může mít v tomhle aspektu Shamrock výhodu?

Je pravda, že to může hrát v jejich prospěch, ale oni mají aktuálně v domácí soutěži letní pauzu. Nějaké zápasy sice odehráli, ale také nejsou v plné zátěži. Takhle dopředu vám nicméně nedokážu povědět, jak to ovlivní zápas.

Určitě ale bude mít soupeř výhodu díky domácímu prostředí. Jak na vás stadion působí?

Je to krásný stánek, jsem tu už podruhé. Strašně se mi líbí zdejší atmosféra, irští fanoušci jsou skvělí, což platí i o sparťanech, takže tady bude určitě výborná kulisa.

Už jste tu byl? Kdy?

V roce 2018, myslím, že to byl únor. Tehdy jsem trénoval béčko Brentfordu a Shamrock si nás sem pozval na generálku před začátkem sezony. Moc se těším na další utkání tady. Jsem trochu romantik a mám rád fotbal v hlasitých kulisách, což Irové a Britové splňují.

Co od soupeře čekáte po herní stránce?

Je to dobře organizovaný tým, který je tvrdý v obraně. Čekají v zataženém bloku na soupeřovy chyby a pak vyráží do protiútoků, ve kterých jsou neskutečně silní. Mají několik opravdu dobrých útočných hráčů, kteří jsou rychlí s balonem a mají tah na branku.

Českým klubům i národnímu týmu obecně irský styl příliš nevoní. Uzpůsobil jste tomu přípravu?

O tomhle vůbec nevím. Musíme podat disciplinovaný a soustředěný výkon a zaměřit se na to, v čem jsme nejlepší my, ne se přizpůsobit stylu soupeře. Z minulé sezony máme zkušenosti z evropských pohárů, které budeme chtít zužitkovat.

Sparta bude nejspíš většinu času hrát s balonem na noze. Proč s týmem nejel Filip Panák, který je pro rozehrávku klíčový?

Filip je ve stejné tréninkové skupině jako reprezentanti, musíme kontrolovat jeho zátěž. V tuhle chvíli je pro něj lepší, když si odpočine, aby byl připravený na další zápasy, jelikož před sebou máme náročný program. Samozřejmě je výborný na míči a způsob, jakým zvládne rozehrávat středem hřiště, je jedinečný a těžko nahraditelný, takže nám určitě bude chybět. Ale věřím, že máme kvalitní kádr a silnou lavičku. Nemám o nás strach.

Když jste zmínil reprezentanty, jak jsou na tom Lukáš Haraslín a Angelo Preciado? Druhý jmenovaný do Irska vůbec neodcestoval.

Angelo ještě potřebuje trénovat, aby se dostal do formy a načerpal kondici. Už by mohl nastoupit, ale nechceme to uspíšit, aby se pak při zápase nezranil. Lukáš Haraslín je na zápas připravený a může nastoupit. Uvidíme, kolik dostane minut.

Už máte jasno o sestavě?

Sestavu máme vymyšlenou a už víme, s čím do zápasu půjdeme. Mám jakousi představu o zápase a pak uvidíme, jak se bude vyvíjet a podle toho zareagujeme. Ale naše sestava bude silná a už se nemůžu dočkat úvodního výkopu.

Budete hráče před výkopem motivovat nějakou zvlášť připravenou řečí?

Ne, budu k nim mluvit stejně jako vždy. Dá se, říct, že už jsem jim vše podstatné stejně pověděl: zůstaňte soustředění, nevypadněte ze zápasu a hrajte s maximálním nasazením. Tyhle fráze používáme často a hráči už vědí, co od nich očekáváme.