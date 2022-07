Bílek: Neřešíme, jestli jsme proti Helsinkám favorit, jediný cíl je postoupit

„Pro nás je to začátek sezony, vůbec nepřemýšlíme o tom, jestli jsme favorit, nebo nejsme. Před námi je jediný cíl - postoupit dál. To je jediné, co nás zajímá,“ řekl Bílek na tiskové konferenci.

Západočeši v posledních třech letech neprošli do hlavní fáze pohárů. Pokud vyřadí Helsinky, zajistí si účast ve skupině Evropské konferenční ligy. To je pro klub, který hledá nového majitele, klíčové. „Jednoznačně to bereme tak, že Plzeň potřebuje, abychom se dostali do pohárové Evropy. Všichni hráči si to uvědomují a udělají maximum pro to, aby se nám to povedlo,“ prohlásil Bílek.

HJK Helsinky - Viktoria Plzeň Středa 18.00 online

Soupeř často nastupuje v rozestavení 3-4-3 a v Bolt Areně hraje na umělé trávě. „I někteří naši protivníci v lize hráli na tři obránce. Není to nic, co by nás mělo rozhodit. Navíc na soustředění jsme sehráli dva velmi těžké zápasy proti soupeřům, kteří v tomto rozestavení nastoupili. Nemělo by nás to překvapit,“ uvedl sedmapadesátiletý trenér.

„Co se týče umělky, bereme to jako fakt. Nijak si tím nezatěžujeme hlavu. Včera jsme trénovali na umělce u nás, dneska tady odtrénujeme předzápasový trénink a půjdeme do zápasu,“ přidal někdejší reprezentant.

K dispozici by měl mít i obránce a kapitána Lukáše Hejdu, jenž kvůli výronu v kotníku vynechal generálku s Besiktasem Istanbul (0:0) na soustředění v Rakousku. „Lukáš včera trénoval bez nějakých větších problémů, věřím tomu, že bude k dispozici. Uvidíme po dnešním tréninku, jak se bude cítit,“ přiblížil Bílek, jenž má o středeční sestavě víceméně jasno.

Za důležitého hráče Helsinek považuje brazilského křídelního hráče Murila. „Nejenom, že rozehrává standardky, ale při samotné hře je velmi nebezpečný, jeho levá noha je vynikající. Musíme být u něj včas, nesmíme ho nechat centrovat, protože jeho centry jsou opravdu velmi kvalitní. Nevím, jestli je to jejich úplně klíčový hráč, ale má svou obrovskou kvalitu a musíme si na něj opravdu dávat pozor,“ řekl Bílek.

Věří, že Plzeň je na první soutěžní duel sezony připravena dobře. „I v minulém ročníku jsme si ověřili, že jsme schopni hrát proti nejlepším týmům v české lize - Slavii, Spartě i dalším mužstvům. Podařilo se nám vyhrát ligu a tým ukázal svoji kvalitu. Věřím, že v těch výkonech budeme pokračovat, a pokud ano, tak i do evropských pohárů bychom se měli dostat,“ dodal bývalý záložník Sparty či Betisu Sevilla.