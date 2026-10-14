ONLINE: Feyenoord hostí italské Como, v akci i Liverpool. Poté v LM hrají City s PSG

Po úterku jsou v tabulce stoprocentní tři týmy – Barcelona, Sporting a Arsenal. Kdo se k nim přidá?
Obhájce PSG i Manchester City jsou oba na třech bodech a mohou se na čelo dotáhnout.
ONLINE: Druhé kolo základní fáze Ligy mistrů
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Dohromady se ve středu hraje devět zápasů.
Představí se také slovenský mistr Slovan Bratislava, jenž od 21 hodin hostí Stuttgart. Španělský gigant Real Madrid zase čelí AS Řím, Aston Villa má doma Fenerbahce, Betis zase portugalské Porto, Šachtar řecké Atény a Bodö/Glimt na nepříjemné umělé trávě čeká Dortmund.
Český zástupce Slavia už v úterý padla 0:2 v ázerbájdžánském Baku a první vítězství v soutěži po 19 letech se jí nadále vzdaluje.
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Ernst – Read, St. Juste, Mármol, J. López – Zechiël, Vanhoutte, Targhalín – Hádž Músa, Ferri, Valente (C).
R. Sánchez – Smolčić, Chalobah, Ramón, Valle – Milla, Perrone – Diao, Baturina, Kaiki – Paz (C).
Kastenmeier, Bossin – Watanabe, Borges, Steijn, Deijl, van den Elshout, Kraaijeveld, Diarra, Wessels, Schanken, Zinhagel.
Butez, Ginelli – Kempf, Da Cunha, Douvikas, Dossena, J. Rodríguez, Ricci, Couto, Liberali.
Rozhodčí: Rumšas (LTU) – Radiuš (LTU), Sužiedélis (LTU)Přejít na online reportáž
Jungwirth – Jørgensen, Mbuyamba, Alemão, Andrade (C), Dibango – Daněk, M. Bogarde, Schöpf – C. Lang, Adeniran.
Alisson – J. Frimpong, R. Araújo, Jacquet, Tsimikas (C) – Gravenberch, Nyoni – Barcola, Wirtz, Ngumoha – Koumas.
Schillinger, Schützenauer – Elfadli, Flecker, Freckleton, Kalajdžić, Ljubičić, N. Kane, Verhaeghe.
Mamardašvili, Woodman – Kerkez, Mac Allister, McConnell, Gomez, Lucky, Muñoz, van Dijk, Sonni-Lambie.
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Weickenmeier (vš. GER)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: S. Jablonski – E. Beitinger, Ch. DietzPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Schnyder – Zürcher M., Zürcher B. (SUI)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Peljto (BIH) – Ibrišimbegović (BIH), Beljo (BIH)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, HussinPřejít na online reportáž