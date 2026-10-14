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ONLINE: Feyenoord hostí italské Como, v akci i Liverpool. Poté v LM hrají City s PSG

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Sledujeme online   18:30

Fanoušci Coma během zápasu s Lipskem. | foto: AP

Středeční hrací den fotbalové Ligy mistrů nabízí mimo jiné šlágr Manchesteru City s obhájci Paris St. Germain. Ještě předtím však bojují Feyenoord proti italskému Comu a Liverpool v Linci. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Po úterku jsou v tabulce stoprocentní tři týmy – Barcelona, Sporting a Arsenal. Kdo se k nim přidá?

Obhájce PSG i Manchester City jsou oba na třech bodech a mohou se na čelo dotáhnout.

ONLINE: Druhé kolo základní fáze Ligy mistrů

Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích

Dohromady se ve středu hraje devět zápasů.

Představí se také slovenský mistr Slovan Bratislava, jenž od 21 hodin hostí Stuttgart. Španělský gigant Real Madrid zase čelí AS Řím, Aston Villa má doma Fenerbahce, Betis zase portugalské Porto, Šachtar řecké Atény a Bodö/Glimt na nepříjemné umělé trávě čeká Dortmund.

Český zástupce Slavia už v úterý padla 0:2 v ázerbájdžánském Baku a první vítězství v soutěži po 19 letech se jí nadále vzdaluje.

Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam : Como Como 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
.
Sestavy:
Ernst – Read, St. Juste, Mármol, J. López – Zechiël, Vanhoutte, Targhalín – Hádž Músa, Ferri, Valente (C).
Sestavy:
R. Sánchez – Smolčić, Chalobah, Ramón, Valle – Milla, Perrone – Diao, Baturina, Kaiki – Paz (C).
Náhradníci:
Kastenmeier, Bossin – Watanabe, Borges, Steijn, Deijl, van den Elshout, Kraaijeveld, Diarra, Wessels, Schanken, Zinhagel.
Náhradníci:
Butez, Ginelli – Kempf, Da Cunha, Douvikas, Dossena, J. Rodríguez, Ricci, Couto, Liberali.

Rozhodčí: Rumšas (LTU) – Radiuš (LTU), Sužiedélis (LTU)

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Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 18:45
zápas probíhá
LASK Linz LASK Linz : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Sestavy:
Jungwirth – Jørgensen, Mbuyamba, Alemão, Andrade (C), Dibango – Daněk, M. Bogarde, Schöpf – C. Lang, Adeniran.
Sestavy:
Alisson – J. Frimpong, R. Araújo, Jacquet, Tsimikas (C) – Gravenberch, Nyoni – Barcola, Wirtz, Ngumoha – Koumas.
Náhradníci:
Schillinger, Schützenauer – Elfadli, Flecker, Freckleton, Kalajdžić, Ljubičić, N. Kane, Verhaeghe.
Náhradníci:
Mamardašvili, Woodman – Kerkez, Mac Allister, McConnell, Gomez, Lucky, Muñoz, van Dijk, Sonni-Lambie.

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Weickenmeier (vš. GER)

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Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
Manchester City Manchester City : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)

Rozhodčí: S. Jablonski – E. Beitinger, Ch. Dietz

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Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
Bodø/Glimt Bodø/Glimt : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Schnyder – Zürcher M., Zürcher B. (SUI)

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Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
AS Řím AS Řím : Real Madrid Real Madrid 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
Slovan Bratislava Slovan Bratislava : Stuttgart Stuttgart 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Peljto (BIH) – Ibrišimbegović (BIH), Beljo (BIH)

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Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
Aston Villa Aston Villa : Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (SVK)

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Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
Real Betis Real Betis : FC Porto FC Porto 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
2. kolo 14. 10. 2026 21:00
Šachtar Doněck Šachtar Doněck : AEK Atény AEK Atény 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

2. kolo

Feyenoord Rotterdam vs. Como //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 3.10
  • 3.75
  • 2.28
LASK Linz vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 7.11
  • 4.96
  • 1.45
Šachtar Doněck vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.73
  • 3.39
  • 2.74
Slovan Bratislava vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 7.27
  • 5.89
  • 1.37
Manchester City vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.02
  • 4.36
  • 3.29
Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.99
  • 4.04
  • 2.24
Real Betis vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 2.15
  • 3.81
  • 3.34
Aston Villa vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 1.69
  • 4.24
  • 4.94
AS Řím vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
14.10. 21:00
  • 3.79
  • 4.07
  • 1.92

3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
2. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
3. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
4. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
5. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
6. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
7. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
8. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
9. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
10. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
11. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
12. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
13. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
14. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
15. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
16. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
17. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
18. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
21. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
22. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
23. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
24. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
25. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
26. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
29. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
30. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
31. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
32. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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ONLINE: Feyenoord hostí italské Como, v akci i Liverpool. Poté v LM hrají City s PSG

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