Slavia favoritem? Snad to potvrdíme, věří Trpišovský. Sabah přirovnal k Barceloně

S Libercem si tehdy navzdory rychlému gólu odvezl remízu 2:2, se Slavií ale chce vyhrát, jelikož se mu to v Champions League dosud nepovedlo.
Sabah Baku – Slavia ONLINE
Zápas budeme od 18.45 sledovat v podrobné online reportáži
„V mojí kariéře se toho změnilo hodně, rok na to jsem odešel do Slavie, zažil jsem spoustu věcí krom téhle jedné, která se v úterý, doufám, změní,“ vzpomínal s úsměvem na dotaz jednoho z místních novinářů na zmíněný zápas proti Karabachu.
Co očekáváte od Sabahu? Lze ho stylem k někomu přirovnat?
Je to tým, který stylem hry nebo tím, o co se snaží, je podobný Barceloně. Hrají v podobném rozestavení a mají podobné principy. Všechny zápasy v předkolech hráli podobně, pak na Manchesteru United to upravili, ale obecně platí, že chtějí využívat rychlé hráče vepředu a dostat je na míč. Mají gólmana, který hraje skvěle nohama, snaží se mít hodně míč pod kontrolou, prosadit se driblinkem a individuální kvalitou.
Zmínil jste zápas na United, kde schytali debakl 0:4.
I na Manchesteru ale měli velice dobré pasáže, jenže několikrát lacino přišli o míč a dostali z toho gól. Každopádně hráli zajímavě. Mají rádi postupný útok, ale zároveň se umí opřít o rychlá křídla. Je to jeden z týmů, který má silnější ofenzivu než defenzivu.
Co vůbec říkáte na jeho příběh? Klub vznikl před devíti lety a už hraje Ligu mistrů.
To je na fotbale krásné, každý má svůj příběh. Někdy jste součástí klubu s bohatou historií, někdy jste u toho, když se něco něco buduje od začátku. Lidi to tady dělají skvěle a určitě si to musí užívat, protože vytváří dějiny klubu. Po devíti letech hrají Ligu mistrů, což je privilegium, na které někteří čekají roky. Je to skvělé vysvědčení a potvrzuje to, co jsme viděli na videu, tedy jejich kvalitu.
Sabah vede litevský trenér Valdas Dambrauskas, který se proslavil mimo jiné tím, že soutěžil v milionáři. Jak ho přechytračíte?
Na to odpoví kluci na hřišti, vždycky je to o nich. My jim dáme instrukce a budeme za to zodpovědní, stejné to má i trenér soupeře. Budeme spoléhat stejně jako on na vojáky, které máme. Ale do vědomostního týmu s ním nepůjdu, maximálně do fotbalového. Čeká nás soupeř, jehož styl lehce rozpoznáte, protože ho mají pořád stejný. Pro ně je to výhoda, že jsou sehraní, pro nás zase v tom, že se to dobře načítá, pokud něco kompletně nepřekopou.
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Jak je na tom tým po zdravotní stránce?
Stav hráčů je rozdílný podle toho, kdo reprezentoval, kolik toho odehrál a kolik kdo nacestoval. Někteří hráči, kteří byli tady, měli poprvé v reprezentační pauze jiný program než zápasy, takže doufám, že to bude vidět. Někdo k dispozici nebude, ale plusem je, že se někteří uzdravili a snad se brzy připojí další. Jsme na tom stejně jako každý tým v Evropě, který hraje ve více soutěžích – máme hodně hráčů na marodce a chceme, aby se co nejdřív vrátili. Ale zároveň jsme spojení s tím, co máme k dispozici, zatím se nám vždycky povedlo ty hráče nahradit.
Když budeme konkrétní, jak je na tom Adonija Bryan Ouanda?
Bohužel zranění se mu vrací na stejném místě, naposledy před Zlínem se mu to znovu obnovilo poté, co týden trénoval. Jeho absence bude určitě dlouhodobější. Do příští reprezentační pauzy určitě nenastoupí a další návrat se uvidí podle toho, jak to budou lékaři řešit. Je to třetí zranění během měsíce a půl, takže uvidíme.
Jak pracujete s tím, že vás veřejnost vnímá jako favority a čeká se od vás v Baku výhra?
Já si vždycky vzpomenu na Ballkani, které jsme tehdy dostali v Konferenční lize a nikdo je neznal. Přiznám se, že já taky ne, všechno jsem si zjišťoval, nakonec proti nám nastoupili hráli hráči jako Krasniqi nebo Rrahmani. To, že tým nemá zvuk, nic nevypovídá o kvalitě. Naopak někdy má tým zvuk, ale aktuální výkonnost nemá. Naše zkušenosti a ambice nás do téhle pozice staví, za což jsme rádi. Doufám, že to potvrdíme.