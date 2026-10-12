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Slavia favoritem? Snad to potvrdíme, věří Trpišovský. Sabah přirovnal k Barceloně

Štěpán Ťalský
  18:48
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před zápasem Ligy...

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před zápasem Ligy mistrů s Lens. | foto: ČTK

Trénink fotbalistů Slavie na Olympijském stadionu v Baku před zápasem proti...
Olympijský stadion v Baku den před zápasem Slavie proti Sabahu.
Olympijský stadion v Baku den před zápasem Slavie proti Sabahu.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání ve Zlíně.
48 fotografií
Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu - Svůj tým už jednou v Ázerbájdžánu trénoval. V září 2016 proti Karabachu, ještě když byl na lavičce Liberce. „Dali jsme gól už po sedmi vteřinách a dlouho to byl rekord Evropské ligy. Nezlobil bych se, kdyby se nám povedlo něco podobného,“ usmál se slávistický trenér Jindřich Trpišovský před zápasem Ligy mistrů proti Sabah Baku.

S Libercem si tehdy navzdory rychlému gólu odvezl remízu 2:2, se Slavií ale chce vyhrát, jelikož se mu to v Champions League dosud nepovedlo.

Sabah Baku – Slavia ONLINE

Zápas budeme od 18.45 sledovat v podrobné online reportáži

„V mojí kariéře se toho změnilo hodně, rok na to jsem odešel do Slavie, zažil jsem spoustu věcí krom téhle jedné, která se v úterý, doufám, změní,“ vzpomínal s úsměvem na dotaz jednoho z místních novinářů na zmíněný zápas proti Karabachu.

Co očekáváte od Sabahu? Lze ho stylem k někomu přirovnat?
Je to tým, který stylem hry nebo tím, o co se snaží, je podobný Barceloně. Hrají v podobném rozestavení a mají podobné principy. Všechny zápasy v předkolech hráli podobně, pak na Manchesteru United to upravili, ale obecně platí, že chtějí využívat rychlé hráče vepředu a dostat je na míč. Mají gólmana, který hraje skvěle nohama, snaží se mít hodně míč pod kontrolou, prosadit se driblinkem a individuální kvalitou.

Zmínil jste zápas na United, kde schytali debakl 0:4.
I na Manchesteru ale měli velice dobré pasáže, jenže několikrát lacino přišli o míč a dostali z toho gól. Každopádně hráli zajímavě. Mají rádi postupný útok, ale zároveň se umí opřít o rychlá křídla. Je to jeden z týmů, který má silnější ofenzivu než defenzivu.

Trénink fotbalistů Slavie na Olympijském stadionu v Baku před zápasem proti Sabahu.

Olympijský stadion v Baku den před zápasem Slavie proti Sabahu.

Co vůbec říkáte na jeho příběh? Klub vznikl před devíti lety a už hraje Ligu mistrů.
To je na fotbale krásné, každý má svůj příběh. Někdy jste součástí klubu s bohatou historií, někdy jste u toho, když se něco něco buduje od začátku. Lidi to tady dělají skvěle a určitě si to musí užívat, protože vytváří dějiny klubu. Po devíti letech hrají Ligu mistrů, což je privilegium, na které někteří čekají roky. Je to skvělé vysvědčení a potvrzuje to, co jsme viděli na videu, tedy jejich kvalitu.

Sabah vede litevský trenér Valdas Dambrauskas, který se proslavil mimo jiné tím, že soutěžil v milionáři. Jak ho přechytračíte?
Na to odpoví kluci na hřišti, vždycky je to o nich. My jim dáme instrukce a budeme za to zodpovědní, stejné to má i trenér soupeře. Budeme spoléhat stejně jako on na vojáky, které máme. Ale do vědomostního týmu s ním nepůjdu, maximálně do fotbalového. Čeká nás soupeř, jehož styl lehce rozpoznáte, protože ho mají pořád stejný. Pro ně je to výhoda, že jsou sehraní, pro nás zase v tom, že se to dobře načítá, pokud něco kompletně nepřekopou.

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Jak je na tom tým po zdravotní stránce?
Stav hráčů je rozdílný podle toho, kdo reprezentoval, kolik toho odehrál a kolik kdo nacestoval. Někteří hráči, kteří byli tady, měli poprvé v reprezentační pauze jiný program než zápasy, takže doufám, že to bude vidět. Někdo k dispozici nebude, ale plusem je, že se někteří uzdravili a snad se brzy připojí další. Jsme na tom stejně jako každý tým v Evropě, který hraje ve více soutěžích – máme hodně hráčů na marodce a chceme, aby se co nejdřív vrátili. Ale zároveň jsme spojení s tím, co máme k dispozici, zatím se nám vždycky povedlo ty hráče nahradit.

Když budeme konkrétní, jak je na tom Adonija Bryan Ouanda?
Bohužel zranění se mu vrací na stejném místě, naposledy před Zlínem se mu to znovu obnovilo poté, co týden trénoval. Jeho absence bude určitě dlouhodobější. Do příští reprezentační pauzy určitě nenastoupí a další návrat se uvidí podle toho, jak to budou lékaři řešit. Je to třetí zranění během měsíce a půl, takže uvidíme.

Jak pracujete s tím, že vás veřejnost vnímá jako favority a čeká se od vás v Baku výhra?
Já si vždycky vzpomenu na Ballkani, které jsme tehdy dostali v Konferenční lize a nikdo je neznal. Přiznám se, že já taky ne, všechno jsem si zjišťoval, nakonec proti nám nastoupili hráli hráči jako Krasniqi nebo Rrahmani. To, že tým nemá zvuk, nic nevypovídá o kvalitě. Naopak někdy má tým zvuk, ale aktuální výkonnost nemá. Naše zkušenosti a ambice nás do téhle pozice staví, za což jsme rádi. Doufám, že to potvrdíme.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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2. kolo

Sabah Baku vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:45
  • 3.51
  • 3.95
  • 2.04
Racing Lens vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
13.10. 18:45
  • 2.57
  • 3.79
  • 2.68
Villarreal vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 2.13
  • 3.81
  • 3.19
Viking FK Stavanger vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 20.60
  • 12.10
  • 1.10
RB Lipsko vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.75
  • 4.60
  • 3.95
Inter Milán vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.25
  • 6.49
  • 10.90
Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 8.66
  • 6.75
  • 1.28
Atlético Madrid vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.97
  • 3.89
  • 3.60
Arsenal vs. Lille //www.idnes.cz/sport
13.10. 21:00
  • 1.22
  • 6.61
  • 13.30
Feyenoord Rotterdam vs. Como //www.idnes.cz/sport
14.10. 18:45
  • 3.45
  • 4.20
  • 1.94
Kompletní los
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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
2. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:0 3
3. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
4. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
5. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Racing LensLens 1 1 0 0 3:2 3
12. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
13. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
14. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
15. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
16. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
17. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
18. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
19. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
21. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
22. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
23. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
24. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 0 1 2:3 0
25. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
26. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
29. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
30. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
31. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
32. RB LipskoRB Lipsko 1 0 0 1 1:4 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Sabah BakuSabah 1 0 0 1 0:4 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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