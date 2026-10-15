Pro Real, který tak zůstává v Champions League stoprocentní, to mohla být už třetí venkovní porážka v této sezoně.
A všechno tomu od Malenova druhého gólu na 3:1 nasvědčovalo. Real se trápil, dělal laciné chyby v rozehrávce, nezvládal soupeře dostupovat ani se mu vyrovnat v intenzitě.
„Bylo to jako dva různé zápasy. V tom prvním byli lepší úplně ve všem, ale v posledních 20 minut byl Real nezastavitelný,“ hodnotil Mourinho, jenž Řím opustil před necelými třemi lety.
Real vede od léta, mužstvo ale v posledních týdnech budí rozpaky, což dlouho platilo i ve středu večer.
Spasila ho až střídání, při nichž postupně odešli nevýrazní křídelníci Vinícius s Diomandém i záložník Tchouaméni a jejich místa zaplnili žolíci Endrick s Espím a tvořivý Güler.
„Nebudu si hrát na génia a tvrdit, že jsem měl všechno připravené na to, abychom otočili stav z 1:3 na 4:3. Tak to není. Ale opravdu jsem si myslel, že v posledních 20 minutách musím udělat změny a že by ty změny mohly rozhodnout,“ řekl Mourinho.
A skutečně rozhodly.
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Všechny tři góly, jimiž Real skóre otočil, padly po Gülerových rozích. První dva vstřelili zmínění Espí a Endrick, třetí pak stoper Rüdiger, pro nějž to byl mimochodem stejně jako pro Mourinha pikantní zápas, jelikož v Římě dřív působil, a proto vítěznou branku v klubku jásajících spoluhráčů neslavil a jen omluvně zvedl ruce nad hlavu.
„Šílené! V závěru jsme do toho dali všechno a ten výsledek je skvělý. Byli jsme přesvědčení, že vyhrajeme a nevzdali jsme se,“ liboval si Espí.
„Až když jsme prohrávali, jsme ukázali naši pravou tvář a hráli to, co jsme si připravili: pohyb středem hřiště, náběhy za obranu a individuální akce,“ popsal kapitán Valverde.
„S tím tak úplně nesouhlasím. Řím k tomu zápasu přistoupil úplně jinak než k těm předchozím, takže proto jsme naši taktiku museli v úvodu upravit. Je pravda, že nás překvapili, ale byl by zázrak, kdyby to v téhle intenzitě vydrželi celých 90 minut.,“ kontroval nicméně Mourinho a zároveň uznal: „Ty góly, které jsme dostali, se každopádně opakovat nesmí.“
Středeční zápas mu rozhodně leccos naznačil.
Asi není náhoda, že Real skóre otočil až ve chvíli, kdy takřka kompletně obměnil útok i zálohu a upravil herní systém.
„Ale kdybychom v téhle sestavě začali, dají nám pět gólů. Zápas se mění a vyvíjí,“ tvrdil však Mourinho. „Bylo jasné, že se soupeř unaví a my dostaneme svou šanci.“
Někteří náhradníci si ale o místo v sestavě dost hlasitě řekli. A třeba takový Endrick, jenž byl vyhlášen hráčem utkání, se hlásí minimálně o větší minutáž, jelikož v této sezoně i kvůli zranění prakticky nehrál. „Vím o jeho kvalitách. Proto jsem říkal, že tenhle hráč nemůže jít na hostování,“ kývl Mourinho.
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Kdo si naopak v příštích zápasech – tedy alespoň v domácí soutěži – nezahraje, je Vinícius. Ten si za svoje víkendové vyloučení proti Villarrealu a následnou kritiku sudího vysloužil stopku na čtyři utkání, což vyšlo najevo krátce před středečním utkáním.
„Přijde vám normální, že se hráč svůj trest dozví cestou na takhle důležitý zápas?“ reagoval rozčílený Mourinho na novináře. „Nemohli s tím den počkat? Chtějí mu uškodit? Tohle se mi vůbec nelíbí. A že se rozčiloval při střídání? To je naprosto normální.“
Možná ale absence Viníciuse v současném rozpoložení Realu spíš prospěje.
Šanci totiž dostanou jiní, kteří očividně mužstvu dovedou pomoct.