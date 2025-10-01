ONLINE: Newcastle hraje v Bruselu, večer pak šlágr Barcelona proti Paris St. Germain

Autor: ,
Sledujeme online   18:40
Barcelona proti obhájci trofeje. Ve fotbalové Lize mistrů se ve druhém kole hraje velký šlágr mezi katalánským klubem a Paris St. Germain. Středeční program zahájí dva zápasy už od 18.45, belgický Royal Union St. Gilloise na stadionu Anderlechtu hostí Newcastle a Kodaň hraje v dalekém Baku proti Karabachu. Od 21.00 vedle utkání v Barceloně začnou také zápasy na Arsenalu, v Dortmundu, v Leverkusenu, v Monaku, v Neapoli a ve Villarrealu. Všechna utkání můžete sledovat v online reportážích.

Bruselské dějiště utkání Ligy mistrů mezi Unionem Royal St. Gilloise a Newcastlem. Hraje se na stadionu Anderlechtu. | foto: Reuters

Paris St. Germain je vítěz minulého ročníku, Barcelona semifinalistou. Z posledních čtyř vzájemných duelů v Lize mistrů francouzský klub prohrál jediný, na jejím hřišti navíc dvakrát za sebou triumfoval 4:1.

Oba týmy do Champions League před dvěma týdny vstoupily vítězně, Paříž zdolala 4:0 Atalantu Bergamo, Barcelona zvítězila v Newcastlu 2:1.

Pikantní zápas čeká českého brankáře Matěje Kováře, který se s PSV Eindhoven představí v Leverkusenu, odkud v nizozemském klubu hostuje. Za domácí nenastoupí zraněný útočník Patrik Schick.

Liga mistrů
2. kolo 1. 10. 2025 21:00
FC Barcelona FC Barcelona : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 1. 10. 2025 21:00
Arsenal Arsenal : Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 1. 10. 2025 21:00
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Marciniak – Listikiewicz, Kupsik (POL)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 1. 10. 2025 21:00
Leverkusen Leverkusen : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0:0 (-:-)

Rozhodčí: G. Nyberg – M. Beigi, A. Söderqvist (všichni SWE)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 1. 10. 2025 18:45
Saint-Gilloise Saint-Gilloise : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Scherpen – K. Mac Allister, Burgess (C), Leysen – Khalaily, Zorqán, Van De Perre, Niang – Ait el Hadj, P. David – Rodríguez.
Sestavy:
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – Elanga, Woltemade, A. Gordon.
Náhradníci:
Chambaere – Barry, Berradi, Búfál, Giger, Smith, Patris, Rasmussen, Schoofs, Sykes.
Náhradníci:
Ramsdale, Thompson – Barnes, Hall, Krafth, Miley, A. Murphy, J. Murphy, Osula, Schär, Willock.

Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (vš. SUI)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 1. 10. 2025 21:00
AS Monaco AS Monaco : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 1. 10. 2025 21:00
Neapol Neapol : Sporting Lisabon Sporting Lisabon 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (NED).

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
2. kolo 1. 10. 2025 21:00
Villarreal Villarreal : Juventus FC Juventus FC 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (vš. ROU)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

2. kolo

Saint-Gilloise vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
1.10. 18:45
  • 4.12
  • 3.67
  • 1.95
FK Karabach vs. FC Kodaň //www.idnes.cz/sport
1.10. 18:45
  • 3.77
  • 3.37
  • 2.14
Villarreal vs. Juventus FC //www.idnes.cz/sport
1.10. 21:00
  • 2.21
  • 3.47
  • 3.48
Neapol vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
1.10. 21:00
  • 2.08
  • 3.44
  • 3.88
AS Monaco vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
1.10. 21:00
  • 7.25
  • 5.55
  • 1.40
Leverkusen vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
1.10. 21:00
  • 1.82
  • 4.15
  • 4.17
Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
1.10. 21:00
  • 1.79
  • 3.87
  • 4.70
FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
1.10. 21:00
  • 1.70
  • 4.62
  • 4.44
Arsenal vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
1.10. 21:00
  • 1.19
  • 7.16
  • 19.10

3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 2 2 0 0 8:2 6
2. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 7:1 6
3. Inter MilánInter 2 2 0 0 5:0 6
4. TottenhamTottenham 2 1 1 0 3:2 4
5. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 4:0 3
6. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 7:4 3
7. Olympique MarseilleMarseille 2 1 0 1 5:2 3
8. Sporting LisabonSporting 1 1 0 0 4:1 3
9. BruggyBruggy 2 1 0 1 5:3 3
10. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:1 3
11. ArsenalArsenal 1 1 0 0 2:0 3
12. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
13. FK KarabachKarabach 1 1 0 0 3:2 3
14. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 2:1 3
15. Eintracht FrankfurtFrankfurt 2 1 0 1 6:6 3
16. LiverpoolLiverpool 2 1 0 1 3:3 3
17. ChelseaChelsea 2 1 0 1 2:3 3
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 1 0 1 2:5 3
19. Atalanta BergamoBergamo 2 1 0 1 2:5 3
20. Bodo/GlimtBodo/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
21. Borussia DortmundDortmund 1 0 1 0 4:4 1
22. Juventus FCJuventus 1 0 1 0 4:4 1
23. LeverkusenLeverkusen 1 0 1 0 2:2 1
24. FC KodaňKodaň 1 0 1 0 2:2 1
25. Olympiakos PireusPireus 1 0 1 0 0:0 1
26. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 1 1 2:5 1
27. Pafos FCPafos 2 0 1 1 1:5 1
28. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 0 1 1:2 0
29. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 0:1 0
30. Benfica LisabonBenfica 2 0 0 2 2:4 0
31. PSV EindhovenEindhoven 1 0 0 1 1:3 0
32. Athletic BilbaoBilbao 1 0 0 1 0:2 0
33. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:2 0
34. AS MonacoMonaco 1 0 0 1 1:4 0
35. Ajax AmsterdamAjax 2 0 0 2 0:6 0
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva

Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

ONLINE: Newcastle hraje v Bruselu, večer pak šlágr Barcelona proti Paris St. Germain

Sledujeme online

Barcelona proti obhájci trofeje. Ve fotbalové Lize mistrů se ve druhém kole hraje velký šlágr mezi katalánským klubem a Paris St. Germain. Středeční program zahájí dva zápasy už od 18.45, belgický...

1. října 2025  18:40

ONLINE: Pardubice - Baník 0:0, domácí v deseti, vyloučen byl stoper Šimek

Sledujeme online

V půlce srpna fotbalisté ostravského Baníku upřednostnili kvalifikaci o evropské poháry a zápas si odložili. Teď páté kolo Chance Ligy v Pardubicích dohrávají. Utkání dvou týmů z dolní poloviny...

1. října 2025  17:50,  aktualizováno  18:38

Ujfaluši je se Sigmou ve Florencii a věští remízu. Minářův job? Neláká mě, říká

Od našeho zpravodaje v Itálii Po – stále ještě neoficiálním, ale definitivním – konci Ladislava Mináře na pozici sportovního manažera ve fotbalové Sigmě, řeší hanácký klub koho na uvolněnou pozici dosadit. A tak se fotbalovým...

1. října 2025  18:22

Hradec ztratil náskok, pohárový postup v Třinci vydřel až v závěru prodloužení

Dvě minuty před koncem vedli o dvě branky, ale po následném kolapsu fotbalisté Hradce Králové postup do osmifinále domácího poháru vybojovali až samém závěru prodloužení. A ještě z penalty, kterou na...

1. října 2025  18:15

Objímal kolegy, fandům posílal polibky. Jaký byl Mourinhův návrat na Chelsea?

Po zápase dorazil do tiskového střediska Chelsea a už hlásil: „Kde jsou moje oblíbené sušenky?“ Vedle Josého Mourinha, současného kouče Benfiky, stál v šedém obleku nachystaný Brian Pullman, který v...

1. října 2025  17:36

Pešír novým šéfem Mostu. Druhá liga sem patří, říká. Chce být úspěšný i v mládeži

Druhý muž českého fotbalu Tomáš Pešír je novým ředitelem fotbalového Mostu. Místopředseda fotbalové asociace za Čechy v ambiciózním třetiligovém týmu vystřídá dlouholetého šéfa Jana Skýpalu, Baník...

1. října 2025  17:33

Bakoš o Malmö a hektických dnech: Nebyl čas se rozmýšlet, po neděli něco nastane

Po pondělním odvolání Miroslava Koubka narychlo převzal fotbalovou Plzeň. Bývalý slovenský kanonýr a s Viktorií čtyřnásobný český šampion Marek Bakoš se z pozice asistenta posunul do role hlavního...

1. října 2025  17:08

Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

1. října 2025  15:52

Malý, ale osvalený. Teplice si pojistily Nigerijce Autu, nového miláčka publika

John Auta už fotbalovým Teplicím neujede. Se svým objevem, postavou malým, ale šikovným fotbalistou, podepsal severočeský prvoligový klub novou smlouvu. Je dlouhodobá, víc skláři neprozradili. Teprve...

1. října 2025  15:50

Na Shamrock už s Haraslínem. Soustřeďme se na pohár, na derby až pak, velí Priske

Chystá se návrat kapitána Lukáše Haraslína. „Je na tom dobře. Trénoval a bude součástí týmu na čtvrteční zápas,“ prohlásil trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v předvečer úvodního souboje v...

1. října 2025  15:11

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Sparta - Shamrock Rovers: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Fotbalisté Sparty zahájí Konferenční ligu domácím soubojem s irským týmem Shamrock Rovers, který loni vyřadili v předkole Ligy mistrů. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

1. října 2025  14:58

Když mám pět šancí, chci pět gólů! Mbappé se kál i s hattrickem, pro Alonsa je klíčový

Že by měl radost z toho, že jeho forma graduje? Možná vnitřně, ale navenek dává najevo Kylian Mbappé, francouzský šutér z Realu Madrid, že chce pořád víc a víc. Tři góly v jednom utkání nenasázel od...

1. října 2025  14:38

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.