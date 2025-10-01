ONLINE: Newcastle hraje v Bruselu, večer pak šlágr Barcelona proti Paris St. Germain

Paris St. Germain je vítěz minulého ročníku, Barcelona semifinalistou. Z posledních čtyř vzájemných duelů v Lize mistrů francouzský klub prohrál jediný, na jejím hřišti navíc dvakrát za sebou triumfoval 4:1.
Oba týmy do Champions League před dvěma týdny vstoupily vítězně, Paříž zdolala 4:0 Atalantu Bergamo, Barcelona zvítězila v Newcastlu 2:1.
Pikantní zápas čeká českého brankáře Matěje Kováře, který se s PSV Eindhoven představí v Leverkusenu, odkud v nizozemském klubu hostuje. Za domácí nenastoupí zraněný útočník Patrik Schick.
Rozhodčí: Marciniak – Listikiewicz, Kupsik (POL)
Rozhodčí: G. Nyberg – M. Beigi, A. Söderqvist (všichni SWE)
Scherpen – K. Mac Allister, Burgess (C), Leysen – Khalaily, Zorqán, Van De Perre, Niang – Ait el Hadj, P. David – Rodríguez.
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães (C), Tonali, Joelinton – Elanga, Woltemade, A. Gordon.
Chambaere – Barry, Berradi, Búfál, Giger, Smith, Patris, Rasmussen, Schoofs, Sykes.
Ramsdale, Thompson – Barnes, Hall, Krafth, Miley, A. Murphy, J. Murphy, Osula, Schär, Willock.
Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher (vš. SUI)
Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (NED).
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (vš. ROU)