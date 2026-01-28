ONLINE: V Lize mistrů se hraje osmnáct zápasů, kdo půjde přímo do osmifinále?

Prvních osm mužstev z velké společné tabulky postoupí přímo do osmifinále, před závěrečným dějstvím měly jistotu jen Arsenal s Bayernem. Naději na osmičku měla takřka polovina klubů ze šestatřiceti.
Další hrají o to, aby byli aspoň mezi prvními čtyřiadvaceti. Pořadí v živé tabulce se mění každým gólem, je to napínavá podívaná.
Jediný český zástupce Slavia svůj poslední zápas hraje na Kypru, před duelem proti Pafosu ví, že vyzařovací fáze se jí týkat nebude. Jde ji alespoň o první výhru.
Trubin – Dedić, T. Araújo, Otamendi (C), Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni, Sudakov, Schjelderup – Pavlidis.
Courtois – Valverde (C), Asencio, Huijsen, Carreras – Güler, Tchouaméni, Jude Bellingham – Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior.
Ferreira – Banjaqui, Barrenechea, Bruma, Ivanović, J. Neto, Manu Silva, Oliveira, Prioste, J. Rego, António Silva, Cabral.
F. González, Lunin – Alaba, Camavinga, Carvajal, Ceballos, B. Díaz, F. García, G. García, Rodrygo, Cestero Sancho, Aguado.
Rozhodčí: Massa – Meli, AlassioPřejít na online reportáž
Meret – Di Lorenzo (C), Buongiorno, J. Jesus – Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera – Vergara, Elmas – R. Højlund.
R. Sánchez – Gusto, Fofana, Cucurella – Estêvão, R. James (C), Caicedo, Andrey Santos – Enzo Fernández, P. Neto – Pedro.
Contini, Spinelli – Beukema, De Chiara, Lukaku, Garofalo, Gutiérrez.
Jörgensen, Merrick – Acheampong, Badiashile, Chalobah, Delap, Garnacho, George, Gittens, Guiu, Hato, Palmer.
Rozhodčí: Turpin – Danos, PagesPřejít na online reportáž
Gorter – Felipe, Luckassen, Luiz, Pileas – Oršić, Pêpê, Quina – Jajá, Anderson Silva, Dragomir (C).
Staněk – Zima, Ogbu, Chaloupek – Douděra, Sadílek, Oscar, Mbodji – Cham, Prekop, Provod (C).
Petrou, Michail – Bassouamina, Sema, Michael, Langa, Goldar, Dimata, Fontoura Caldierado.
Markovič, Rezek – Bořil, Chorý, Chytil, Hašioka, Kušej, Sanyang, Schranz, Pikolon, Naskos, Piták.
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (Petersen) (všichni GER)Přejít na online reportáž
Arrizabalaga – White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly – Havertz, Nørgaard, Eze – Madueke, Gyökeres, Martinelli.
Anarbekov – Širobokov, Martynovič, Sorokin – Tapalov, Glazer, Sadybekov, Mata – Mrynskij, Edmilson, Jorginho.
T. Setford, Porter – Hincapié, Magalhães, Saka, Ødegaard, G. Jesus, Trossard, Zubimendi, Salmon, Ibrahim, Bailey-Joseph.
Buch, Kalmurza – Kasabulat, Kurgin, Stanojev, Gromyko, Bagdat, Ricardinho.
Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. ZürcherPřejít na online reportáž
Scherpen – Patris, K. Mac Allister, Burgess (C), Sykes – Zorqán, Van De Perre, Khalaily – Smith, Florucz, Ait el Hadj.
Sportiello – Kossounou, Hien, Ahanor – Zappacosta, Musah, Éderson (C), Bernasconi – Lookman, Samardžić – Krstović.
Chambaere – Berradi, Fuseini, Leysen, Niang, Schoofs, Hamoutahar, Huygevelde, Keita
Carnesecchi, Rossi – De Ketelaere, de Roon, Djimsiti, Kolašinac, Pašalić, Scalvini, Scamacca, K. Sulemana, Zalewski.
Rozhodčí: Oliver M. – Burt, Hussin, MadleyPřejít na online reportáž
Matěj Kovář – Dest, Schouten (C), Obispo, Mauro Júnior – Wanner, Sajbárí, Veerman – Man, Til, Perišić.
Urbig – Bischof, Upamecano, Tah, Itō – Kimmich (C), Pavlović – Karl, Musiala, L. Díaz – Jackson.
Schiks, Smolenaars – Salah-Eddine, Flamingo, Dríweš, Bajraktarević, Sildillia, Fernandez, Nagalo, Verkooijen.
Neuer, Ulreich – Gnabry, Goretzka, Olise, A. Davies, Boey, Kiala, Mike, Chávez, Kane.
Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (POR)Přejít na online reportáž
Kobel – Can (C), Schlotterbeck, Mané – Ryerson, Nmecha, Jobe Bellingham, Bensebajní – Beier, F. Silva – Guirassy.
Sommer – Bisseck, Acerbi, Akanji – L. Henrique, Sučić, Zieliński, Mchitarjan, Dimarco (C) – M. Thuram, Bonny.
Ostrzinski, Meyer – Y. Couto, Brandt, Chukwuemeka, Adeyemi.
Di Gennaro, Josep Martínez – de Vrij, L. Martínez, Frattesi, Diouf, Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Esposito, Bastoni.
Rozhodčí: Kovács – Tunyogi, Marica (vš. ROU)Přejít na online reportáž
Oblak – Llorente, Pubill, Giménez, Hancko – Nicolás González, Barrios, Koke (C), Baena – Álvarez, Sørloth.
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan – Evjen, Berg (C), Fet – Blomberg, Høgh, Hauge.
Musso, Esquivel – Ruggeri, Cardoso, Almada, Lenglet, Molina, Simeone, Le Normand.
Faye Lund, Sjong – Nielsen, Aleesami, Auklend, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Määttä, Chooly.
Rozhodčí: Maurizio Mariani (ITA). Asistenti: Daniele Bindoni (ITA), Alberto Tegoni (ITA). Čtvrtý rozhodčí: Matteo Marchetti (ITA). VAR: Michael Fabbri (ITA). AVAR: Federico La Penna (ITA)Přejít na online reportáž
J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, Balde – Olmo, E. García – Yamal, F. López, Raphinha (C) – Lewandowski.
Kotarski – Meling, Chatzidiakos, Pereira (C), M. López – J. Larsson, Suzuki, Clem, Ášúrí – Elyounoussi, Dadason.
Szczęsny, Kochen – R. Araújo, Bardghji, Bernal, Casadó, Marqués, Rashford, Torrents, Torres.
Buur, Rúnarsson – Ankamafio, Claesson, Garananga, Højer, Madsen, Moalem, Moukoko, Robert, West.
Rozhodčí: Benoit Bastien (FRA)Přejít na online reportáž
Köhn – Vanderson, Teze, Kehrer, C. Henrique – Zakaria (C), L. Camara – Akliouche, Coulibaly, Golovin – Balogun.
Perin – Kalulu, Bremer (C), Kelly, Cabal – Koopmeiners, K. Thuram – Conceição, Miretti, McKennie – Openda.
Stawiecki, Liénard – Ouattara, Idumbo, Bamba, I. Touré, Nibombe, Biereth, Ilenikhena, Fati, Michal.
Di Gregorio, Pinsoglio – Gatti, Cambiaso, Locatelli, Adžić, Kostić, Yıldız, Žegrova, Mário, J. David.
Rozhodčí: Sánchez – Cabañero, Prieto (ESP)Přejít na online reportáž
Donnarumma – Nunes, Chusanov, Aké, Ajt-Núrí – O'Reilly – Cherki, B. Silva (C), Marmúš, Doku – Haaland.
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı, Jakobs – Sara, Lemina – Yılmaz, Gündoğan (C), Sané – Osimhen.
Trafford, Bettinelli – Reijnders, Nico González, Foden, C. Gray, Mukasa, Alleyne, Lewis, Mfuni.
Sen, Güvenç – Singo, Icardi, Torreira, Karasu, Kahraman, Ayhan, Koçak, Akgün, Elmalı, Kutucu.
Rozhodčí: Hernández (ESP) – Naranjo (ESP), Sánchez (ESP)Přejít na online reportáž
Blaswich – Quansah, Andrich, Badé – Vázquez, Ezequiel Fernández, A. García, Grimaldo – Tillman, Maza – Schick.
Tenas – P. Navarro, Marín, Veiga, Cardona – Buchanan, Comesaña, Partey, A. Diatta – Oluwaseyi, Pépé.
Lomb, Omlin – Tapsoba, Arthur, Tape, Poku, E. Palacios, Kofane, Culbreath.
J. Reis, Conde – Mikautadze, Parejo, Gueye, Moleiro, Pedraza, H. López, Moreno, Budesca.
Rozhodčí: Eskås – Engan, Bashevkin (NOR)Přejít na online reportáž
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaracchelia, Dembélé, Barcola.
Pope – Thiaw, Botman, Burn (C) – Miley, Ramsey, Tonali, Hall – Elanga, Woltemade, Willock.
Chevalier, M. James – Beraldo, Doué, L. Hernández, Mbaye, Mayulu, Zabarnyj, G. Ramos.
Ramsdale – Barnes, Guimarães, A. Gordon, A. Murphy, J. Murphy, Osula, Shahar, Trippier, Wissa.
Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, KovačičPřejít na online reportáž
Simón – Gorosabel, Paredes, Berchiche (C), Boiro – Ruiz de Galarreta, A. Rego – U. Gómez, Sancet, R. Navarro – Guruzeta.
R. Silva – Fresneda, Diomande, Inácio, M. Araújo – Hjulmand (C), Simões – Catamo, Braganca, Trincão – Suárez.
Padilla – Vesga, Berenguer, Areso, Lekue, N. Serrano, Hierro, J. de Luis, I. Sánchez, Gift, S. Sánchez.
Virginia, Silva – M. Reis, Morita, P. Gonçalves, Vagiannidis, Kočorašvili, Alisson Santos, F. Gonçalves, Quaresma, Nel, Mangas.
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (vš. GER)Přejít na online reportáž
Jaroš – Gaaei, Šutalo, Baas, Wijndal – Klaassen (C), Regeer, Steur – Gloukh, Dolberg, Godts.
Tzolakis – Costinha, Retsos (C), Pirola, F. Ortega – Hezze, Mouzakitis – Rodinei, al-Kaabí, Martins – Taremí.
Heerkens, Reverson – Rosa, Mokio, Bouwman, Alders, van der Lans, Fitz-Jim, Bounida, Edvardsen, Weghorst, Nash.
Botis, Kouraklis – Biancone, Kalogeropoulos, Onyemaechi, Nascimento, D. García, Scipioni, Chiquinho, Strefezza, Pnevmonidis, Podence.
Rozhodčí: F. Letexier – C. Mugnier, M. Rahmouni (všichni FRA)Přejít na online reportáž
Alisson – Frimpong, Gravenberch, van Dijk (C), Robertson – Wirtz, A. Mac Allister, Szoboszlai – Saláh, Ekitiké, Gakpo.
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade, Montiel, Zoubir (C) – Durán.
Mamardašvili, Woodman – Chiesa, Endō, Kerkez, Nallo, Ngumoha, Nyoni.
Buntić, Ramazanov – Addai, Achundzade, Bajramov, Kouakou, Bolt, A. Hüsejnov, B. Hüsejnov, Kaščuk, Máí, Gurbanli.
Rozhodčí: Kružliak – Hancko, PozorPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Jesús Gil Manzano – Ángel Nevado, Guadalupe Porras AyusoPřejít na online reportáž