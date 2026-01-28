ONLINE: V Lize mistrů se hraje osmnáct zápasů, kdo půjde přímo do osmifinále?

Prolétne Arsenal základní části bez ztráty bodu? Postoupí přímo do osmifinále obhájce Paris St. Germain, Barcelona i Manchester City? Uhájí ázerbájdžánský Karabach pozici pro účast v prvním kole vyřazovací fáze? Fotbalová Liga mistrů má na programu závěrečné kole základní části, všech osmnáct utkání můžete od 21.00 sledovat v online reportážích.

Gabriel Jesus z Arsenalu (druhý zprava) slaví se spoluhráči druhý gól proti Interu Milán. | foto: AP

Prvních osm mužstev z velké společné tabulky postoupí přímo do osmifinále, před závěrečným dějstvím měly jistotu jen Arsenal s Bayernem. Naději na osmičku měla takřka polovina klubů ze šestatřiceti.

Další hrají o to, aby byli aspoň mezi prvními čtyřiadvaceti. Pořadí v živé tabulce se mění každým gólem, je to napínavá podívaná.

Jediný český zástupce Slavia svůj poslední zápas hraje na Kypru, před duelem proti Pafosu ví, že vyzařovací fáze se jí týkat nebude. Jde ji alespoň o první výhru.

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Benfica Lisabon Benfica Lisabon : Real Madrid Real Madrid 0:0 (-:-)
Sestavy:
Trubin – Dedić, T. Araújo, Otamendi (C), Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni, Sudakov, Schjelderup – Pavlidis.
Sestavy:
Courtois – Valverde (C), Asencio, Huijsen, Carreras – Güler, Tchouaméni, Jude Bellingham – Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior.
Náhradníci:
Ferreira – Banjaqui, Barrenechea, Bruma, Ivanović, J. Neto, Manu Silva, Oliveira, Prioste, J. Rego, António Silva, Cabral.
Náhradníci:
F. González, Lunin – Alaba, Camavinga, Carvajal, Ceballos, B. Díaz, F. García, G. García, Rodrygo, Cestero Sancho, Aguado.

Rozhodčí: Massa – Meli, Alassio

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Bruggy Bruggy : Olympique Marseille Olympique Marseille 0:0 (-:-)
Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Neapol Neapol : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Sestavy:
Meret – Di Lorenzo (C), Buongiorno, J. Jesus – Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera – Vergara, Elmas – R. Højlund.
Sestavy:
R. Sánchez – Gusto, Fofana, Cucurella – Estêvão, R. James (C), Caicedo, Andrey Santos – Enzo Fernández, P. Neto – Pedro.
Náhradníci:
Contini, Spinelli – Beukema, De Chiara, Lukaku, Garofalo, Gutiérrez.
Náhradníci:
Jörgensen, Merrick – Acheampong, Badiashile, Chalobah, Delap, Garnacho, George, Gittens, Guiu, Hato, Palmer.

Rozhodčí: Turpin – Danos, Pages

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Pafos FC Pafos FC : SK Slavia Praha SK Slavia Praha 0:0 (-:-)
Sestavy:
Gorter – Felipe, Luckassen, Luiz, Pileas – Oršić, Pêpê, Quina – Jajá, Anderson Silva, Dragomir (C).
Sestavy:
Staněk – Zima, Ogbu, Chaloupek – Douděra, Sadílek, Oscar, Mbodji – Cham, Prekop, Provod (C).
Náhradníci:
Petrou, Michail – Bassouamina, Sema, Michael, Langa, Goldar, Dimata, Fontoura Caldierado.
Náhradníci:
Markovič, Rezek – Bořil, Chorý, Chytil, Hašioka, Kušej, Sanyang, Schranz, Pikolon, Naskos, Piták.

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch (Petersen) (všichni GER)

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Arsenal Arsenal : FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty 0:0 (-:-)
Sestavy:
Arrizabalaga – White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly – Havertz, Nørgaard, Eze – Madueke, Gyökeres, Martinelli.
Sestavy:
Anarbekov – Širobokov, Martynovič, Sorokin – Tapalov, Glazer, Sadybekov, Mata – Mrynskij, Edmilson, Jorginho.
Náhradníci:
T. Setford, Porter – Hincapié, Magalhães, Saka, Ødegaard, G. Jesus, Trossard, Zubimendi, Salmon, Ibrahim, Bailey-Joseph.
Náhradníci:
Buch, Kalmurza – Kasabulat, Kurgin, Stanojev, Gromyko, Bagdat, Ricardinho.

Rozhodčí: Schnyder – M. Zürcher, B. Zürcher

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Saint-Gilloise Saint-Gilloise : Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 0:0 (-:-)
Sestavy:
Scherpen – Patris, K. Mac Allister, Burgess (C), Sykes – Zorqán, Van De Perre, Khalaily – Smith, Florucz, Ait el Hadj.
Sestavy:
Sportiello – Kossounou, Hien, Ahanor – Zappacosta, Musah, Éderson (C), Bernasconi – Lookman, Samardžić – Krstović.
Náhradníci:
Chambaere – Berradi, Fuseini, Leysen, Niang, Schoofs, Hamoutahar, Huygevelde, Keita
Náhradníci:
Carnesecchi, Rossi – De Ketelaere, de Roon, Djimsiti, Kolašinac, Pašalić, Scalvini, Scamacca, K. Sulemana, Zalewski.

Rozhodčí: Oliver M. – Burt, Hussin, Madley

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
PSV Eindhoven PSV Eindhoven : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)
Sestavy:
Matěj Kovář – Dest, Schouten (C), Obispo, Mauro Júnior – Wanner, Sajbárí, Veerman – Man, Til, Perišić.
Sestavy:
Urbig – Bischof, Upamecano, Tah, Itō – Kimmich (C), Pavlović – Karl, Musiala, L. Díaz – Jackson.
Náhradníci:
Schiks, Smolenaars – Salah-Eddine, Flamingo, Dríweš, Bajraktarević, Sildillia, Fernandez, Nagalo, Verkooijen.
Náhradníci:
Neuer, Ulreich – Gnabry, Goretzka, Olise, A. Davies, Boey, Kiala, Mike, Chávez, Kane.

Rozhodčí: Pinheiro – Jesus, Maia (POR)

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Inter Milán Inter Milán 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kobel – Can (C), Schlotterbeck, Mané – Ryerson, Nmecha, Jobe Bellingham, Bensebajní – Beier, F. Silva – Guirassy.
Sestavy:
Sommer – Bisseck, Acerbi, Akanji – L. Henrique, Sučić, Zieliński, Mchitarjan, Dimarco (C) – M. Thuram, Bonny.
Náhradníci:
Ostrzinski, Meyer – Y. Couto, Brandt, Chukwuemeka, Adeyemi.
Náhradníci:
Di Gennaro, Josep Martínez – de Vrij, L. Martínez, Frattesi, Diouf, Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Esposito, Bastoni.

Rozhodčí: Kovács – Tunyogi, Marica (vš. ROU)

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 0:0 (-:-)
Sestavy:
Oblak – Llorente, Pubill, Giménez, Hancko – Nicolás González, Barrios, Koke (C), Baena – Álvarez, Sørloth.
Sestavy:
Chajkin – Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan – Evjen, Berg (C), Fet – Blomberg, Høgh, Hauge.
Náhradníci:
Musso, Esquivel – Ruggeri, Cardoso, Almada, Lenglet, Molina, Simeone, Le Normand.
Náhradníci:
Faye Lund, Sjong – Nielsen, Aleesami, Auklend, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Määttä, Chooly.

Rozhodčí: Maurizio Mariani (ITA). Asistenti: Daniele Bindoni (ITA), Alberto Tegoni (ITA). Čtvrtý rozhodčí: Matteo Marchetti (ITA). VAR: Michael Fabbri (ITA). AVAR: Federico La Penna (ITA)

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
FC Barcelona FC Barcelona : FC Kodaň FC Kodaň 0:0 (0:0)
Sestavy:
J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, Balde – Olmo, E. García – Yamal, F. López, Raphinha (C) – Lewandowski.
Sestavy:
Kotarski – Meling, Chatzidiakos, Pereira (C), M. López – J. Larsson, Suzuki, Clem, Ášúrí – Elyounoussi, Dadason.
Náhradníci:
Szczęsny, Kochen – R. Araújo, Bardghji, Bernal, Casadó, Marqués, Rashford, Torrents, Torres.
Náhradníci:
Buur, Rúnarsson – Ankamafio, Claesson, Garananga, Højer, Madsen, Moalem, Moukoko, Robert, West.

Rozhodčí: Benoit Bastien (FRA)

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
AS Monaco AS Monaco : Juventus FC Juventus FC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Köhn – Vanderson, Teze, Kehrer, C. Henrique – Zakaria (C), L. Camara – Akliouche, Coulibaly, Golovin – Balogun.
Sestavy:
Perin – Kalulu, Bremer (C), Kelly, Cabal – Koopmeiners, K. Thuram – Conceição, Miretti, McKennie – Openda.
Náhradníci:
Stawiecki, Liénard – Ouattara, Idumbo, Bamba, I. Touré, Nibombe, Biereth, Ilenikhena, Fati, Michal.
Náhradníci:
Di Gregorio, Pinsoglio – Gatti, Cambiaso, Locatelli, Adžić, Kostić, Yıldız, Žegrova, Mário, J. David.

Rozhodčí: Sánchez – Cabañero, Prieto (ESP)

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Manchester City Manchester City : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 0:0 (-:-)
Sestavy:
Donnarumma – Nunes, Chusanov, Aké, Ajt-Núrí – O'Reilly – Cherki, B. Silva (C), Marmúš, Doku – Haaland.
Sestavy:
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı, Jakobs – Sara, Lemina – Yılmaz, Gündoğan (C), Sané – Osimhen.
Náhradníci:
Trafford, Bettinelli – Reijnders, Nico González, Foden, C. Gray, Mukasa, Alleyne, Lewis, Mfuni.
Náhradníci:
Sen, Güvenç – Singo, Icardi, Torreira, Karasu, Kahraman, Ayhan, Koçak, Akgün, Elmalı, Kutucu.

Rozhodčí: Hernández (ESP) – Naranjo (ESP), Sánchez (ESP)

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Leverkusen Leverkusen : Villarreal Villarreal 0:0 (-:-)
Sestavy:
Blaswich – Quansah, Andrich, Badé – Vázquez, Ezequiel Fernández, A. García, Grimaldo – Tillman, Maza – Schick.
Sestavy:
Tenas – P. Navarro, Marín, Veiga, Cardona – Buchanan, Comesaña, Partey, A. Diatta – Oluwaseyi, Pépé.
Náhradníci:
Lomb, Omlin – Tapsoba, Arthur, Tape, Poku, E. Palacios, Kofane, Culbreath.
Náhradníci:
J. Reis, Conde – Mikautadze, Parejo, Gueye, Moleiro, Pedraza, H. López, Moreno, Budesca.

Rozhodčí: Eskås – Engan, Bashevkin (NOR)

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Kvaracchelia, Dembélé, Barcola.
Sestavy:
Pope – Thiaw, Botman, Burn (C) – Miley, Ramsey, Tonali, Hall – Elanga, Woltemade, Willock.
Náhradníci:
Chevalier, M. James – Beraldo, Doué, L. Hernández, Mbaye, Mayulu, Zabarnyj, G. Ramos.
Náhradníci:
Ramsdale – Barnes, Guimarães, A. Gordon, A. Murphy, J. Murphy, Osula, Shahar, Trippier, Wissa.

Rozhodčí: Vinčić – Klančnik, Kovačič

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Athletic Bilbao Athletic Bilbao : Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon 0:0 (-:-)
Sestavy:
Simón – Gorosabel, Paredes, Berchiche (C), Boiro – Ruiz de Galarreta, A. Rego – U. Gómez, Sancet, R. Navarro – Guruzeta.
Sestavy:
R. Silva – Fresneda, Diomande, Inácio, M. Araújo – Hjulmand (C), Simões – Catamo, Braganca, Trincão – Suárez.
Náhradníci:
Padilla – Vesga, Berenguer, Areso, Lekue, N. Serrano, Hierro, J. de Luis, I. Sánchez, Gift, S. Sánchez.
Náhradníci:
Virginia, Silva – M. Reis, Morita, P. Gonçalves, Vagiannidis, Kočorašvili, Alisson Santos, F. Gonçalves, Quaresma, Nel, Mangas.

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (vš. GER)

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam : Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus 0:0 (-:-)
Sestavy:
Jaroš – Gaaei, Šutalo, Baas, Wijndal – Klaassen (C), Regeer, Steur – Gloukh, Dolberg, Godts.
Sestavy:
Tzolakis – Costinha, Retsos (C), Pirola, F. Ortega – Hezze, Mouzakitis – Rodinei, al-Kaabí, Martins – Taremí.
Náhradníci:
Heerkens, Reverson – Rosa, Mokio, Bouwman, Alders, van der Lans, Fitz-Jim, Bounida, Edvardsen, Weghorst, Nash.
Náhradníci:
Botis, Kouraklis – Biancone, Kalogeropoulos, Onyemaechi, Nascimento, D. García, Scipioni, Chiquinho, Strefezza, Pnevmonidis, Podence.

Rozhodčí: F. Letexier – C. Mugnier, M. Rahmouni (všichni FRA)

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Liverpool Liverpool : FK Karabach FK Karabach 0:0 (-:-)
Sestavy:
Alisson – Frimpong, Gravenberch, van Dijk (C), Robertson – Wirtz, A. Mac Allister, Szoboszlai – Saláh, Ekitiké, Gakpo.
Sestavy:
Kochalski – Matheus Silva, Mustafazade, K. Medina, Džafargulijev – Bicalho, Janković – Andrade, Montiel, Zoubir (C) – Durán.
Náhradníci:
Mamardašvili, Woodman – Chiesa, Endō, Kerkez, Nallo, Ngumoha, Nyoni.
Náhradníci:
Buntić, Ramazanov – Addai, Achundzade, Bajramov, Kouakou, Bolt, A. Hüsejnov, B. Hüsejnov, Kaščuk, Máí, Gurbanli.

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor

Liga mistrů
8. kolo 28. 1. 2026 21:00
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Jesús Gil Manzano – Ángel Nevado, Guadalupe Porras Ayuso

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Bayern MnichovBayern 7 6 0 1 20:7 18
3. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
4. LiverpoolLiverpool 7 5 0 2 14:8 15
5. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
6. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
7. Newcastle UnitedNewcastle 7 4 1 2 16:6 13
8. ChelseaChelsea 7 4 1 2 14:8 13
9. FC BarcelonaBarcelona 7 4 1 2 18:13 13
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
11. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
12. Atlético MadridAtlético 7 4 1 2 16:13 13
13. Atalanta BergamoBergamo 7 4 1 2 10:9 13
14. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
15. Juventus FCJuventus 7 3 3 1 14:10 12
16. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 7 3 1 3 9:9 10
18. FK KarabachKarabach 7 3 1 3 13:15 10
19. Olympique MarseilleMarseille 7 3 0 4 11:11 9
20. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
21. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
22. PSV EindhovenEindhoven 7 2 2 3 15:14 8
23. Athletic BilbaoBilbao 7 2 2 3 7:11 8
24. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
25. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
26. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
27. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
28. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
29. Benfica LisabonBenfica 7 2 0 5 6:10 6
30. Pafos FCPafos 7 1 3 3 4:10 6
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 7 2 0 5 7:17 6
32. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 7 1 1 5 10:19 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 7 0 3 4 4:15 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

