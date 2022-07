Weissův gól přímo z rohu poslal Slovan do druhého předkola Ligy mistrů

Soligorsk (Běl.) - Maribor 0:2 (0:1), první zápas: 0:0, postoupil Maribor

KÍ Klaksvík (Faer. ostr.) - Bodö/Glimt (Nor.) 3:1 (2:0), první zápas: 0:3, postoupil Bodö/Glimt

Batumi - Slovan Bratislava 1:2 po prodl. (0:0, 0:0), první zápas: 0:0, postoupil Slovan

Ferencváros Budapešť - Tobol Kostanaj 5:1 (3:1), první zápas: 0:0, postoupil Ferencváros.

CFR Kluž - Pjunik Jerevan 2:2 po prodl. (1:1, 1:0), na pen. 3:4, první zápas: 0:0, postoupil Pjunik

Linfield (Sev. Ir.) - The New Saints (Wal.) 2:0 po prodl. (1:0, 0:0), první zápas: 0:1, postoupil Linfield.