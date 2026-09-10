ONLINE: Řím hraje na Fenerbahce, poté v akci Bayern či Manchester United

Fenerbahce, které se v rámci hlavní fáze utká i se Slavií, otevírá nový ročník zápasem proti rozjetému AS Řím, který v této sezoně zatím jenom vítězí.
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Povedený vstup do sezony prožívá také PSV, které po vysoké porážce v Superpoháru z pěti utkání čtyřikrát vyhrálo a jednou remizovalo. Teď ho čeká Šachtar.
V jednom ze zápasů od 21 hodin vyzve Bayern Mnichov, taktéž soupeř Slavie, senzaci minulého ročníku Bodö/Glimt.
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Manchester United se pro změnu představí proti jednomu z nováčků soutěže Sabah Baku, na jehož půdu poletí Slavia v příštím kole.
Další z nováčků Como pak hraje proti Lipsku. A ve 21 hodin nastupuje také pražská Slavia proti Lens.
Ederson – Müldür, Škriniar (C), Aké, Brown – Yüksek, Elmaz – Greenwood, Kanté, Aktürkoğlu – Muriqi.
Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Rensch, Cristante (C), Koné, Wesley – Dybala, Malen, Soulé.
Çetin, Günok – Lukaku, Demir, Kahveci, Oppong, Mercan, Semedo, Nene, O. Aydın, Mimovič.
De Marzi, Gollini – Koulierakis, Castro, de Roon, Molina, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi.
Rozhodčí: Gil Manzano – Barbero, Porras Ayuso (vš. ESP)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard (vš. FRA)Přejít na online reportáž