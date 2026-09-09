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ONLINE: Barcelona vede v Lize mistrů nad Feyenoordem, pak v akci PSG i Arsenal

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Sledujeme online   18:30aktualizováno  19:10

Raphinha slaví se spoluhráči z Barcelony gól už ve třetí minutě utkání proti Feyenoordu v úvodním zápase Ligy mistrů. | foto: Reuters

Šesti středečními zápasy pokračuje program úvodního kola fotbalové Ligy mistrů. Od 18.45 hraje Barcelona proti Feyenoordu v akci je také nováček Viking Stavanger. Od 21 hodin pak nastoupí třeba obhájce titulu PSG proti Slovanu Bratislava či poražený finalista Arsenal na půdě Neapole. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Barcelona zatím prožívá úspěšný vstup do sezony, v domácí soutěži je stoprocentní a teď chce formu potvrdit i proti Feyenoordu, který ale v této sezoně také ještě neprohrál.

Zápasy 1. kola fotbalové Ligy mistrů ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Norský Viking je jedním ze čtyř nováčků v letošním ročníku. V závěrečném předkole vyřadil chorvatské Dinamo Záhřeb a na úvod hlavní fáze ho čeká německý Stuttgart.

PSG čeká zápas proti Slovanu Bratislava, který vede někdejší záložník Yaya Touré. Obhájci titulu se chtějí výsledkově nakopnout, v nové sezoně totiž dosud nevyhráli a v lize mají po třech utkáních jen dva body.

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To druhý finalista minulého ročníku Arsenal navazuje na výsledky z minulé sezony a podobně jako třeba Barcelona je stoprocentní. Teď ho čeká Neapol, která o víkendu ztratila dvoubrankové vedení na Interu.

Ve 21 hodin pak nastoupí ještě Liverpool doma proti Atlétiku Madrid a také Galatasaray na půdě Sportingu.

Zbylých šest utkání prvního kola se hraje ve čtvrtek – tento týden je totiž tzv. exkluzivním pro Ligu mistrů, a tak jsou zápasy rozloženy do tří hracích dnů místo tradičních dvou.

Liga mistrů
1. kolo 9. 9. 2026 18:45
zápas probíhá
FC Barcelona FC Barcelona : Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 2:0 (-:-)
Góly:
3. Raphinha
22. Adeyemi
Góly:
Sestavy:
García – Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo – Olmo, Rodri, Pedri – Yamal, Raphinha (C), Adeyemi.
Sestavy:
Ernst – Read, St. Juste, Watanabe, Mármol – Zechiël, Vanhoutte, Valente (C) – Hádž Músa, Ferri, López.
Náhradníci:
Livaković, Szczęsny – Balde, Gavi, Fariñas, López, Espart, Martín, Gordon, Abdalkarím, Bernal, Jesus.
Náhradníci:
Kastenmeier, Bossin – Borges, Steijn, Deijl, van den Elshout, Kraaijeveld, Diarra, Targhalín, Wessels, van Persie.
Žluté karty:
Žluté karty:
27. Vanhoutte

Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Müller (všichni Německo)

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Liga mistrů
1. kolo 9. 9. 2026 18:45
zápas probíhá
Stuttgart Stuttgart : Viking FK Stavanger Viking FK Stavanger 2:1 (-:-)
Góly:
20. Demirović
26. Demirović
Góly:
22. Tripić
Sestavy:
Bredlow – Leweling, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt – Prömel, Stiller – el-Chanús, Undav (C), Führich – Demirović.
Sestavy:
Östbö – Heggheim, Stensness, Daland, K. Haugen – Moi, Bell, Askildsen – Björdal, Christiansen, Tripić (C).
Náhradníci:
Funk – Al-Dakhil, Hendriks, Karazor, Malanga, Pejčinović, Sauer, Spalt, Vagnoman.
Náhradníci:
Belko – V. Auklend, Cosic, Falchener, J. Hansen, H. Haugen, Kvia-Egeskog, Postema, Vevatne, Botheim, Visted.

Rozhodčí: Minaković – Borović, Božović (SRB)

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Liga mistrů
1. kolo 9. 9. 2026 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
1. kolo 9. 9. 2026 21:00
Neapol Neapol : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Nyberg (SWE) – Beigi (SWE), Söderkvist (SWE)

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Liga mistrů
1. kolo 9. 9. 2026 21:00
Liverpool Liverpool : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
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Liga mistrů
1. kolo 9. 9. 2026 21:00
Sporting CP Lisabon Sporting CP Lisabon : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 0:0 (-:-)

Rozhodčí: E. Eskås – J. Engan, A. Rossland (všichni NOR)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

1. kolo

Stuttgart vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
9.9. 18:45
  • 1.20
  • 7.94
  • 13.10
FC Barcelona vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
9.9. 18:45
  • 1.07
  • 15.10
  • 28.70
Sporting CP Lisabon vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 1.69
  • 4.38
  • 4.77
Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 1.03
  • 21.80
  • 45.00
Neapol vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 6.33
  • 4.10
  • 1.59
Liverpool vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
9.9. 21:00
  • 1.77
  • 4.20
  • 4.44
PSV Eindhoven vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
10.9. 18:45
  • 1.43
  • 5.34
  • 6.83
Fenerbahce Istanbul vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
10.9. 18:45
  • 3.37
  • 3.58
  • 2.21
Como vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.87
  • 4.00
  • 3.86
SK Slavia Praha vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 2.57
  • 3.53
  • 2.68
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

1. kolo

4. předkolo - Play-off

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
2. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
3. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
4. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
5. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
6. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
7. ArsenalArsenal 0 0 0 0 0:0 0
8. AS ŘímAS Řím 0 0 0 0 0:0 0
9. Atlético MadridAtlético 0 0 0 0 0:0 0
10. FC BarcelonaBarcelona 0 0 0 0 0:0 0
11. Bayern MnichovBayern 0 0 0 0 0:0 0
12. Bodo/GlimtBodo/Glimt 0 0 0 0 0:0 0
13. ComoComo 0 0 0 0 0:0 0
14. PSV EindhovenEindhoven 0 0 0 0 0:0 0
15. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 0 0 0 0 0:0 0
16. Feyenoord RotterdamFeyenoord 0 0 0 0 0:0 0
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 0 0 0 0 0:0 0
18. Racing LensLens 0 0 0 0 0:0 0
19. LiverpoolLiverpool 0 0 0 0 0:0 0
20. Manchester UnitedManchester Utd. 0 0 0 0 0:0 0
21. NeapolNeapol 0 0 0 0 0:0 0
22. Paris Saint-GermainPSG 0 0 0 0 0:0 0
23. RB LipskoRB Lipsko 0 0 0 0 0:0 0
24. Sabah BakuSabah 0 0 0 0 0:0 0
25. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
26. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 0 0 0 0 0:0 0
27. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 0 0 0 0 0:0 0
28. StuttgartStuttgart 0 0 0 0 0:0 0
29. Šachtar DoněckŠachtar 0 0 0 0 0:0 0
30. Viking FK StavangerViking 0 0 0 0 0:0 0
31. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
32. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
33. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
34. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
35. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
36. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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