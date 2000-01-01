náhledy
Byli blízko své první výhře v Lize mistrů od září 2007. Ale zase to nevyšlo. Ač hráli v deseti, dvakrát šli do vedení, přesto nakonec slávističtí fotbalisté doma s Lens prohráli 2:3. Připomeňte si průběh zápasu prostřednictvím snímků fotografa Michala Růžičky.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slavia na svého soupeře vlétla, přesně jak má v domácích zápasech ve zvyku.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Zahanbit se ale nenechali ani francouzští fanoušci Lens v sektoru hostí.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na hřišti byla Slavia aktivnější, měla šance, jenže gól ne a ne přijít. Dobrou příležitost zahodil Šturm...
Autor: Michal Růžička, MAFRA
...a Ayaosi pak sice otevřel skóre, jenže branka nakonec neplatila, protože se balon po odrazu od obránce otřel hbitému křídelníkovi o ruku.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po změně stran chtěla Slavia navázat na výkon z první půle, jenže záhy přišla komplikace. Mikuláš Konečný, který přišel do hry místo zraněného Davida Zimy, před vápnem stáhl Simu a řecký sudí Fotias ho po kontrole u videa vyloučil.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
„Na hřišti to sudí vidí z reálu, VAR to zase vidí jinak. Souboj jeden na jednoho u posledního hráče. Když chcete vidět faul, tak ho vidíte,“ krčil po utkání rameny kouč Trpišovský. Ale protesty byly marné, mladý stoper musel ze hry a debut v Lize mistrů mu pořádně zhořkl.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slavii to ale nepoložilo a krátce poté otevřela skóre zásluhou Danijela Šturma.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slovinský křídelník potvrdil skvělou formu z posledních týdnů. U jednoho gólu navíc neskončil, ale o tom až za chvíli.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
...jeho protějšek z Lens Dino Toppmöller věděl, že v početní výhodě jeho svěřenci zkrátka ztratit nesmí. Prostřídal a neustále od postranní čáry udílel hráčům pokyny, jak na Slavii vyzrát.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slávistický záložník Michal Sadílek si mimochodem z jednoho z nich odnesl zlomený nos.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slavia se i v deseti tlačila dopředu a nechtěla být jen zalezlá u vlastního vápna.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
„Počkej na píšťalku!“ ukazoval Fotias před rozehrávkou přímého kopu Šturmovi. Řecký sudí nechtěl dopustit, aby se mu vypjatý zápas vymkl.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Slavia dlouho odolávala, ale vedení 1:0 nakonec neudržela. Dvacet minut před koncem se trefil Abdallah Sima, někdejší slávista, jenž v Lens působí druhou sezonu.
Autor: ČTK
Ač hráli v deseti, střídáním domácí možná překvapivě posílili útok. Na trávník přišel mimo jiné Tomáš Chorý, který byl nakonec u rozhodující branky. Jen ne tak, jak si slávistický realizační tým představoval. Ale to předbíháme.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V 88. minutě šla totiž oslabená Slavia opět do vedení. A zase to byl Šturm! V tu chvíli každý slávista v Edenu věřil, že teď už dlouze očekávaná výhra v Lize mistrů prostě musí přijít.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
...a krátce po něm utkání po chybě Tomáše Chorého střelou zpoza vápna rozhodl Aguillar.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Před gólem fatálně chyboval střídající Chorý, který ve snaze konstruktivně rozehrát posunul Aguillarovi balon do volného prostoru prakticky přímo na nohu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Domácí se v závěru pokusili vyrovnat ze série rohů, přičemž na ten poslední přiběhl do soupeřova vápna i brankář Markovič. Ale nic z toho.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Sudí Fotias odpískal konec a hráči Lens mohli slavit vítězný vstup do hlavní fáze Ligy mistrů, kterou hrají po třech letech.
Autor: ČTK
Naproti tomu vyčerpaní a zklamaní slávisté jen padli na trávník. „První tři body v Lize mistrů máte na dosah, ale nakonec odcházíte unavení, pokopaní a nemáte nic,“ hlesl po utkání stoper Vlček.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Trenér Trpišovský si tak musí na svou první výhru v Lize mistrů ještě počkat.
Autor: Michal Růžička, MAFRA