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OBRAZEM: Pět gólů, červená i Chorého hrubka. Jak Slavia bojovala o výhru s Lens

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Fotočlánek   16:22
Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3 Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3 Slávista Wiktor Nowak (vlevo) proniká přes Sagnana z Lens. Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3 Fanoušci Lens v pražském Eenu. Danijel Šturm minul ve velké šanci v zápase Ligy mistrů proti Lens. Wiktor Novak lituje zkažené akce. Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3 Vladimír Šmicer (vlevo) a Leoš Mareš sledují utkání Slavia - Lens. Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3 Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3 Danijel Šturm oslavuje branku v Lize mistrů.
Byli blízko své první výhře v Lize mistrů od září 2007. Ale zase to nevyšlo. Ač hráli v deseti, dvakrát šli do vedení, přesto nakonec slávističtí fotbalisté doma s Lens prohráli 2:3. Připomeňte si průběh zápasu prostřednictvím snímků fotografa Michala Růžičky.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

2. kolo

Kompletní los

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
2. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:0 3
3. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
4. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
5. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Racing LensLens 1 1 0 0 3:2 3
12. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
13. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
14. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
15. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
16. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
17. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
18. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
19. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
21. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
22. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
23. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
24. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 0 1 2:3 0
25. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
26. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
27. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
28. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
29. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
30. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
31. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
32. RB LipskoRB Lipsko 1 0 0 1 1:4 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Sabah BakuSabah 1 0 0 1 0:4 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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