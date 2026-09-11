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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
2. kolo
1. kolo
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Paris Saint-GermainPSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2.
|Bayern MnichovBayern
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3.
|FC BarcelonaBarcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|4.
|Manchester UnitedManchester Utd.
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|5.
|ComoComo
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|6.
|Sporting CP LisabonSporting Lisabon
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7.
|StuttgartStuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8.
|Manchester CityManchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9.
|Aston VillaAston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|10.
|Real BetisBetis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11.
|Racing LensLens
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12.
|Borussia DortmundDortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13.
|LiverpoolLiverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14.
|Real MadridReal Madrid
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15.
|ArsenalArsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16.
|AEK AtényAEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17.
|AS ŘímAS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18.
|Šachtar DoněckŠachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19.
|PSV EindhovenEindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20.
|Fenerbahce IstanbulFenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21.
|VillarrealVillarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22.
|BruggyBruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|23.
|LilleLille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24.
|SK Slavia PrahaSlavia
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25.
|Atlético MadridAtlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26.
|Inter MilánInter
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27.
|LASK LinzLinz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28.
|NeapolNeapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29.
|Galatasaray IstanbulGalatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30.
|Viking FK StavangerViking
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31.
|FC PortoPorto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32.
|RB LipskoRB Lipsko
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33.
|Feyenoord RotterdamFeyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34.
|Sabah BakuSabah
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|35.
|Slovan BratislavaSlovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36.
|Bodo/GlimtBodo/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále
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