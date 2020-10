Obhájce Bayern vstoupí do nové sezony Ligy mistrů soubojem s Atlétikem

Kvůli prodloužení minulého ročníku z důvodu koronavirové přestávky začíná základní část Ligy mistrů o měsíc později než obvykle. UEFA na začátku října povolila zaplnit stadiony maximálně do 30 procent kapacity, pokud to umožní místní úřady. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v Evropě se však řada zápasů bude hrát bez diváků.

Bayern v minulé sezoně vyhrál německou ligu, domácí pohár i Ligu mistrů a bookmakeři ho považují za největšího favorita i tentokrát. Mnichované jsou ale hned před prvním zápasem nového ročníku velmi opatrní, protože narazí na nevyzpytatelné Atlético, posílené o útočníka Luise Suáreze. Oba soupeři se v současném formátu Ligy mistrů utkali čtyřikrát a vždy zvítězil o gól domácí tým. V semifinále sezony 2015/16 postoupili Madridští díky většímu počtu branek venku.

„Je to první zápas, takže nikdy nevíte, jak na tom soupeři jsou. Atlético je silný tým, který každého vždy hodně potrápí. V minulé sezoně právem postoupili do vyřazovací fáze, dostávají málo gólů,“ podotkl brankář Bayernu Manuel Neuer. Atlético v této sezoně inkasovalo ve čtyřech utkáních jen jednu branku.

Středeční program Ligy mistrů Skupina A

18:55 Salcburk - Lokomotiv Moskva

21:00 Bayern Mnichov - Atlético Madrid Skupina B:

18:55 Real Madrid - Šachtar Doněck

21:00 Inter Milán - Mönchengladbach Skupina C:

21:00 Olympiakos Pireus - Olympique Marseille

Manchester City - FC Porto Skupina D:

21:00 Ajax Amsterodam - Liverpool

Midtjylland - Bergamo

Druhý největší favorit soutěže Manchester City doma proti Portu odstartuje další pokus o prolomení čekání na celkový triumf. Svěřenci trenéra Josepa Guardioly v minulém ročníku nečekaně vypadli ve čtvrtfinále s Lyonem. Nevyšel jim ani start do nové sezony Premier League, ve čtyřech zápasech už dvakrát ztratili body.

„Je vždy super hrát Ligu mistrů, zvlášť po tom těžkém výsledku, který jsme měli v Portugalsku s Lyonem. Je skvělé, že začínáme další pokus,“ uvedl ofenzivní záložník City Raheem Sterling.

Další anglický gigant Liverpool se představí v Amsterodamu a bude se muset obejít bez klíčového obránce Virgila van Dijka, který při remíze 2:2 s Evertonem ve víkendovém šlágru Premier League utrpěl vážné zranění kolena.

„Je to pro nás velká rána, hlavně však pro něj. Budeme chtít pro něj zvítězit. Hrát na půdě Ajaxu je vždy těžké, ale když předvedeme stejně dobrý výkon jako o víkendu, věřím, že si odvezeme tři body,“ uvedl kapitán Liverpoolu Jordan Henderson. Liverpool poslední tři soutěžní zápasy nevyhrál.

Real Madrid se doma proti Šachtaru Doněck pokusí napravit nečekanou ligovou porážku 0:1 s Cádizem. „Bílý balet“ dostal i v Lize mistrů výjimku a bude hrát na tréninkovém stadionu, protože aréna Santiaga Bernabéua prochází rekonstrukcí. „Měli jsme určitě začít sezonu lépe, ale my se zlepšíme, to je jisté. Víme, kdo jsme a co chceme,“ prohlásil trenér Realu Zinédine Zidane.

Přemožitel Slavie Praha ve 4. předkole a nováček základních skupin dánský Midtjylland přivítá při debutu italské Bergamo. Inter Milán si chce po porážce v městském derby s AC spravit náladu doma proti Mönchengladbachu. Olympiakos Pireus hostí Marseille a Salcburk přivítá Lokomotiv Moskva.