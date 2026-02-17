ONLINE: Galatasaray hostí Juventus, pak jdou do akce Real či Paris St. Germain

Úvodní kolo play off se týká mužstev, které po základní části skončily na devátém až čtyřiadvacátém místě. Osm nejlepších postoupilo přímo do osmifinále.
O to musí bojovat i Real Madrid, s patnácti triumfy rekordman soutěže či obhájce trofeje Paris St. Germain.
Výzva pro Anglii. Překoná v semifinálové účasti Španěly? Play off Ligy mistrů začíná
Real byl blízko přímému postupu do osmifinále, ale v závěrečném duelu základní fáze na stadionu Benfiky inkasoval v nastavení a z elitní osmičky vypadl. Naopak domácí se tam díky senzačnímu gólu brankáře Trubina na poslední chvíli protlačilim, a tak se oba kluby potkávají znovu.
Paris St. Germain i loni hrálo v play off proti klubu z francouzské ligy, s Brestem si poradilo snadno. Co nyní s Monakem? Oba týmy se během sedmnácti dnů potkají třikrát, dvakrát v Champions League a jednou v Ligue 1.
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (všichni Francie)Přejít na online reportáž
Çakır – Sallai, D. Sánchez, Bardakcı, Jakobs – Torreira, Sara – Yılmaz, Akgün, Sané – Osimhen.
Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – K. Thuram, Locatelli, Koopmeiners – Conceição – Yıldız, McKennie.
Güvenç, Sen – Ayhan, Elmalı, Gündoğan, Icardi, Kutucu, Singo.
Perin, Pinsoglio – Adžić, Boga, Cabal, Gatti, Kostić, Miretti, Openda, Žegrova.
Rozhodčí: D. Makkelie (NED)Přejít na online reportáž