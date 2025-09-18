ONLINE: Leverkusen prohrává v Lize mistrů s Kodaní. Pak v akci Barcelona či City

Leverkusen čeká teprve druhý zápas pod koučem Hjulmandem, jenž nahradil odvolaného Ten Haga. O víkendu zvládl svou premiéru proti Frankfurtu (3:1). Teď zkusí porazit i Kodaň.
Čtvrteční program Ligy mistrů ONLINE
Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě
Od 18.45 nastoupí ještě Bruggy, které v play off Ligy mistrů vyřadily přemožitele Plzně. Skotské Rangers deklasovaly celkovým skóre 9:1. Na úvod ročníku je čeká nevyzpytatelné Monako.
Šlágrem večera je bezpochyby atraktivní anglicko-španělský souboj mezi Newcastlem, jenž se do Ligy mistrů vrátil po roce, a Barcelonou, která loni dokráčela až do semifinále.
Liverpool v závěru zachránil výhru. Bayern ve šlágru zdolal Chelsea, slaví také PSG
Pikantní je rovněž zápas Manchesteru City, na jehož stadion dorazí italská Neapol v čele se záložníkem De Bruynem, jenž právě ze City v létě odešel.
Premiérový zápas v Champions čeká kazachstánský Kajrat Almaty, jenž senzačně vyřadil Celtic a na úvod hlavní fáze ho čeká portugalský Sporting. Šestým zápasem večera je souboj Galatasaraye s Frankfurtem.
Čtvrtkem končí tzv. exkluzivní týden Ligy mistrů, v němž se nehrály jiné evropské pohárové soutěže. Příští týden se bude pro změnu hrát pouze Evropská liga a pak už budou klasicky na programu všechny tři, včetně té Konferenční.
Liga mistrů se podruhé hraje v novém formátu – každý tým odehraje čtyři zápasy doma i venku a výsledky se počítají do společné tabulky. Nejlepší osmička postoupí přímo do osmifinále, dalších šestnáct týmů se utká v předkole play off a zbytek končí.
9. J. Larsson
Kotarski – Huescas, Pereira, Chatzidiakos, M. López – J. Larsson, Delaney (C), Lerager, Ášúrí – Elyounoussi, Moukoko.
Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Vázquez, Andrich (C), Ezequiel Fernández, Grimaldo – ben Seghír, Tillman – Schick.
Rúnarsson – Buur, Garananga, Claesson, Robert, Suzuki, Madsen, Zague, Meling, Clem.
Blaswich, Lomb – Echeverri, Arthur, Tape, Poku, A. García, Maza, Kofane, Belocian.
Rozhodčí: Aghajev (AZE) – Zejnalov (AZE), Amirali (AZE)Přejít na online reportáž
Mignolet (18. Jackers) – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer – Onyedika, Stanković – Vanaken (C) – Forbs, Tresoldi, Tzolis.
Köhn – Vanderson, Dier (C), Mawissa, C. Henrique – Akliouche, Bamba, L. Camara, Minamino – Biereth, Balogun.
Audoor, S. Campbell, Diakhon, Furo, Nilsson, Sandra, Seys, Siquet, Spileers, Vetlesen.
Liénard – Coulibaly, Fati, Ilenikhena, Kehrer, Ouattara, Teze, Benchaouch, Idumbo.
11. Mignolet
Rozhodčí: Simone Sozza – Alessio Berti, Davide ImperialePřejít na online reportáž
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (vš. GER)Přejít na online reportáž