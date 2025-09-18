ONLINE: Leverkusen prohrává v Lize mistrů s Kodaní. Pak v akci Barcelona či City

18:30
Posledních šest zápasů 1. kola čeká fotbalovou Ligu mistrů. Čtvrteční program odstartuje v 18.45 střetnutí Bayeru Leverkusen, v jehož sestavě nechybí Patrik Schick, s Kodaní, ve stejný čas hrají také Bruggy s Monakem. Od 21 hodin pak nastoupí třeba Barcelona či Manchester City. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.
Brankář Simon Mignolet z FC Bruggy po chycené penaltě. | foto: Reuters

Leverkusen čeká teprve druhý zápas pod koučem Hjulmandem, jenž nahradil odvolaného Ten Haga. O víkendu zvládl svou premiéru proti Frankfurtu (3:1). Teď zkusí porazit i Kodaň.

Čtvrteční program Ligy mistrů ONLINE

Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě

Od 18.45 nastoupí ještě Bruggy, které v play off Ligy mistrů vyřadily přemožitele Plzně. Skotské Rangers deklasovaly celkovým skóre 9:1. Na úvod ročníku je čeká nevyzpytatelné Monako.

Šlágrem večera je bezpochyby atraktivní anglicko-španělský souboj mezi Newcastlem, jenž se do Ligy mistrů vrátil po roce, a Barcelonou, která loni dokráčela až do semifinále.

Liverpool v závěru zachránil výhru. Bayern ve šlágru zdolal Chelsea, slaví také PSG

Pikantní je rovněž zápas Manchesteru City, na jehož stadion dorazí italská Neapol v čele se záložníkem De Bruynem, jenž právě ze City v létě odešel.

Premiérový zápas v Champions čeká kazachstánský Kajrat Almaty, jenž senzačně vyřadil Celtic a na úvod hlavní fáze ho čeká portugalský Sporting. Šestým zápasem večera je souboj Galatasaraye s Frankfurtem.

Čtvrtkem končí tzv. exkluzivní týden Ligy mistrů, v němž se nehrály jiné evropské pohárové soutěže. Příští týden se bude pro změnu hrát pouze Evropská liga a pak už budou klasicky na programu všechny tři, včetně té Konferenční.

Liga mistrů se podruhé hraje v novém formátu – každý tým odehraje čtyři zápasy doma i venku a výsledky se počítají do společné tabulky. Nejlepší osmička postoupí přímo do osmifinále, dalších šestnáct týmů se utká v předkole play off a zbytek končí.

Liga mistrů
1. kolo 18. 9. 2025 18:45
zápas probíhá
FC Kodaň FC Kodaň : Leverkusen Leverkusen 1:0 (-:-)
Góly:
9. J. Larsson
Góly:
Sestavy:
Kotarski – Huescas, Pereira, Chatzidiakos, M. López – J. Larsson, Delaney (C), Lerager, Ášúrí – Elyounoussi, Moukoko.
Sestavy:
Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Vázquez, Andrich (C), Ezequiel Fernández, Grimaldo – ben Seghír, Tillman – Schick.
Náhradníci:
Rúnarsson – Buur, Garananga, Claesson, Robert, Suzuki, Madsen, Zague, Meling, Clem.
Náhradníci:
Blaswich, Lomb – Echeverri, Arthur, Tape, Poku, A. García, Maza, Kofane, Belocian.

Rozhodčí: Aghajev (AZE) – Zejnalov (AZE), Amirali (AZE)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 18. 9. 2025 18:45
zápas probíhá
Bruggy Bruggy : AS Monaco AS Monaco 0:0 (-:-)
Sestavy:
Mignolet (18. Jackers) – Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer – Onyedika, Stanković – Vanaken (C) – Forbs, Tresoldi, Tzolis.
Sestavy:
Köhn – Vanderson, Dier (C), Mawissa, C. Henrique – Akliouche, Bamba, L. Camara, Minamino – Biereth, Balogun.
Náhradníci:
Audoor, S. Campbell, Diakhon, Furo, Nilsson, Sandra, Seys, Siquet, Spileers, Vetlesen.
Náhradníci:
Liénard – Coulibaly, Fati, Ilenikhena, Kehrer, Ouattara, Teze, Benchaouch, Idumbo.
Žluté karty:
11. Mignolet
Žluté karty:

Rozhodčí: Simone Sozza – Alessio Berti, Davide Imperiale

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 18. 9. 2025 21:00
Newcastle United Newcastle United : FC Barcelona FC Barcelona 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 18. 9. 2025 21:00
Manchester City FC Manchester City FC : Neapol Neapol 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (vš. GER)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 18. 9. 2025 21:00
Sporting Lisabon Sporting Lisabon : FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 18. 9. 2025 21:00
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 4:0 3
2. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:1 3
3. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 3:1 3
4. ArsenalArsenal 1 1 0 0 2:0 3
4. Inter MilánInter 1 1 0 0 2:0 3
6. FK KarabachKarabach 1 1 0 0 3:2 3
7. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 3:2 3
8. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
9. TottenhamTottenham 1 1 0 0 1:0 3
10. Borussia DortmundDortmund 1 0 1 0 4:4 1
11. Juventus FCJuventus 1 0 1 0 4:4 1
12. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 1 0 2:2 1
13. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 1 0 2:2 1
14. Olympiakos PireusPireus 1 0 1 0 0:0 1
15. Pafos FCPafos 1 0 1 0 0:0 1
16. FC BarcelonaBarcelona 0 0 0 0 0:0 0
16. Newcastle UnitedNewcastle 0 0 0 0 0:0 0
16. NeapolNeapol 0 0 0 0 0:0 0
16. Manchester City FCManchester City 0 0 0 0 0:0 0
16. Galatasaray IstanbulGalatasaray 0 0 0 0 0:0 0
16. Eintracht FrankfurtFrankfurt 0 0 0 0 0:0 0
16. LeverkusenLeverkusen 0 0 0 0 0:0 0
16. AS MonacoMonaco 0 0 0 0 0:0 0
16. BruggyBruggy 0 0 0 0 0:0 0
16. FC KodaňKodaň 0 0 0 0 0:0 0
16. Sporting LisabonSporting 0 0 0 0 0:0 0
16. FC Kajrat AlmatyKajrat 0 0 0 0 0:0 0
28. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 2:3 0
29. Benfica LisabonBenfica 1 0 0 1 2:3 0
30. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:2 0
31. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 0:1 0
32. ChelseaChelsea 1 0 0 1 1:3 0
33. PSV EindhovenEindhoven 1 0 0 1 1:3 0
34. Athletic BilbaoBilbao 1 0 0 1 0:2 0
34. Ajax AmsterdamAjax 1 0 0 1 0:2 0
36. Atalanta BergamoBergamo 1 0 0 1 0:4 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

ONLINE: Leverkusen hraje v Lize mistrů s Kodaní. Pak v akci Barcelona či City

Sledujeme online

Posledních šest zápasů 1. kola čeká fotbalovou Ligu mistrů. Čtvrteční program odstartuje v 18.45 střetnutí Bayeru Leverkusen, v jehož sestavě nechybí Patrik Schick, s Kodaní, ve stejný čas hrají také...

18. září 2025  18:30

Sabou dostal za napadení Vindahla stopku a pokutu, disciplinárka řeší také Priskeho

Jiří Sabou, sportovní ředitel Hradce Králové, zná trest za napadení sparťanského brankáře Petera Vindahla. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace mu udělila zákaz výkonu všech funkcí na šest...

18. září 2025  17:46

Velký návrat. Mourinho trenérem Benfiky. Smlouvu podepsal na dva roky

Spekulace se potvrdily. Novým trenérem fotbalistů Benfiky se podle očekávání stal slavný José Mourinho, pro něhož to je velký návrat domů. Právě v Lisabonu totiž před 25 lety jeho trenérská kariéra...

18. září 2025  13:49,  aktualizováno  17:05

Sudí pustil zpět hráče, jenž pomohl ke gólu. Může na něj být Slavia naštvaná?

Zlobí se sami na sebe, že si nepohlídali brejk v úplném závěru. Ale slávistickým fotbalistům v tu chvíli také zrovna nepomohl rumunský sudí Marian Barbu. Ten v začátku soupeřova útoku, který v...

18. září 2025  14:40

Zápas nižší soutěže rozhodčí přerušil kvůli bitce diváků. Kameramanovi vlepili facku

Šílenou dohru měl víkendový zápas nižší fotbalové soutěže na Olomoucku. Utkání šesté ligy mezi Pasekou a Bludovem rozhodčí Dalibor Čásek ukončil předčasně v 92. minutě. Důvod? Bitka diváků....

18. září 2025  13:33

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  21:29,  aktualizováno  18.9 13:10

Simeone se pustil do urážejících fanoušků Liverpoolu. Musela ho krotit ochranka

Viseli na něm jak pořadatelé ve svítivých oranžových vestách, tak kolegové z realizačního týmu v tmavých teplákovkách. A pořádně nasupený Diego Simeone, kouč fotbalistů Atlétika Madrid, se v...

18. září 2025  12:39

Jak dostat Baník z bídy ven? Vyhrát, velí ostravský útočník Zlatohlávek

Ve čtyřech zápasech střídal, jednou byl na lavičce. Až v minulých dvou duelech po odchodu Erika Prekopa do pražské Slavie, se útočník Tomáš Zlatohlávek poprvé v tomto ročníku první ligy dostal do...

18. září 2025  11:54

Češi se v žebříčku FIFA posunuli do nejlepší čtyřicítky, do čela jdou španělští fotbalisté

Čeští fotbalisté se v novém vydání žebříčku reprezentací FIFA posunuli o dvě příčky na 39. místo. Do čela pořadí národních týmů poskočilo Španělsko, první místo po více než dvou letech opustila...

18. září 2025  11:07

Bod pro Bodö je historický. I v Norsku si všímají Douděrova „cynického chování“

Bod fotbalového Bodö/Glimt za remízu 2:2 na Slavii ve středečním úvodním utkání ligové fáze Ligy mistrů označila norská média za historický. Severský tým totiž uspěl hned při premiérové účasti v...

18. září 2025  10:30

Obrovská škoda! Pokazili jsme to, štvalo Staňka. U penalty stačilo střelce rozhodit

Koho měl kolem sebe, toho zpucoval. Měl na to plné právo. Celý zápas chytal precizně, bezchybně. Dokonce i na penaltu si počíhal. Premiéru v nablýskané Lize mistrů stačilo dohrát chytře daleko od...

18. září 2025  9:10

Je těžké vzít bod, po remíze je dojem pak jiný, litoval Trpišovský. Mrzí ho první gól

Bylo na něm vidět, jak je zklamaný. „Pro nás je složité vzít bod. Vedli jsme o dva góly, byli jsme chvíli od vítězství a ještě v poslední vteřině jsme mohli rozhodnout,“ litoval trenér slávistických...

18. září 2025  6:56

