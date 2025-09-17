ONLINE: Liga mistrů pokračuje. Chelsea hraje na Bayernu, v akci i obhájce PSG

Úvodní kolo fotbalové Ligy mistrů pokračuje středečními zápasy. Ve 21 hodin nastoupí ve šlágru večera Chelsea na půdě Bayernu Mnichov, obhájce trofeje PSG vyzve Atalantu, Liverpool přivítá Atlético Madrid a Inter Milán hraje na Ajaxu. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Désiré Doué z PSG slaví gól ve finále Ligy mistrů proti Interu Milán | foto: Reuters

Už v 18.45 nastoupil kromě pražské Slavie, která na úvod po výsledku 2:2 získala bod proti Bodö/Glimt, také nováček z Kypru Pafos, jenž remizoval 0:0 na půdě řeckého Olympiakosu.

Zbylé čtyři zápasy jsou na programu večer.

Středeční program Ligy mistrů ONLINE

Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě

Chelsea, která v létě ovládla klubové mistrovství světa, pomýšlí i na celkový triumf v Champions League. Na úvod ji však čeká těžký soupeř – mnichovský Bayern, který je se šesti triumfy historicky třetím nejúspěšnějším celkem soutěže.

Když byla řeč o mistrovství světa klubů, tam Chelsea ve finále porazila PSG, který vstupuje do nového ročníku jako obhájce. Ve finále rozdrtil Inter Milán 5:0 a teď ho čeká jiný italský tým – Atalanta. Inter pro změnu hraje s Ajaxem.

Liverpool pak vyzve Atlético Madrid, které se zatím v aktuální sezoně trápí.

Mbappé dvěma penaltami vysvobodil Real, Juventus v nastavení šokoval Dortmund

Liga mistrů se podruhé hraje v novém formátu – každý tým nastoupí ke čtyřem zápasům doma i venku a výsledky se počítají do společné tabulky. Nejlepší osmička postoupí přímo do osmifinále, dalších šestnáct týmů čeká předkolo play off a zbytek končí.

Tento týden je pro Ligu mistrů exkluzivním, což znamená, že se nehrají jiné pohárové soutěže. Prvních šest zápasů bylo na programu v úterý, zbylých šest pak fanoušky čeká ve čtvrtek.

Liga mistrů
1. kolo 17. 9. 2025 21:00
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Sestavy:
Neuer (C) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, L. Díaz – Kane.
Sestavy:
R. Sánchez – Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – James (C), Caicedo, Neto – Enzo Fernández, Palmer – Pedro.
Náhradníci:
Urbig, Ulreich – Kim Min-čä, Karl, Goretzka, Boey, Bischof.
Náhradníci:
Jörgensen – Acheampong, Andrey Santos, Estêvão, Fofana, Garnacho, George, Gittens, Hato.

Rozhodčí: Sánchez – Cabañero, Prieto

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 17. 9. 2025 21:00
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 0:0 (-:-)
Sestavy:
Chevalier – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Kvaracchelia, Mayulu, Barcola.
Sestavy:
Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti – Bellanova, Musah, de Roon (C), Bernasconi – Pašalić – De Ketelaere, Maldini.
Náhradníci:
Safonov, Marin – Zabarnyj, Hernández, I Kang-in, Zaïre-Emery, Ramos, Mbaye.
Náhradníci:
Rossi, Sportiello – Scalvini, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Samardžić, Brescianini, Krstović.

Rozhodčí: S. Schärer – S. De Almeida, J. Erni (všichni SUI)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 17. 9. 2025 21:00
Liverpool Liverpool : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
Sestavy:
Alisson – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Robertson – Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai – Saláh, Isak, Gakpo.
Sestavy:
Oblak (C) – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán – Simeone, Barrios, Gallagher, Nicolás González – Raspadori, Griezmann.
Náhradníci:
Mamardašvili, Woodman – Gomez, Endō, Kerkez, A. Mac Allister, Bradley, Leoni, Ekitiké, Ngumoha, Danns.
Náhradníci:
Musso, Esquivel – Ruggeri, Koke, Sørloth, C. Martín, Molina, Hancko, Pubill, Zanzi, Belaíd.

Rozhodčí: Mariani (ITA) – Bindoni (ITA), Tegoni (ITA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 17. 9. 2025 21:00
Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam : Inter Milán Inter Milán 0:0 (-:-)
Sestavy:
Jaroš – Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal – Regeer, Klaassen (C), Taylor – Edvardsen, Weghorst, Godts.
Sestavy:
Sommer – de Vrij, Akanji, Bastoni – Dumfries, Mchitarjan, Barella (C), Çalhanoğlu, Dimarco – M. Thuram, Esposito.
Náhradníci:
Heerkens, Pasveer – Rosa, Moro, Dolberg, Gloukh, McConnell, Mokio, Fitz-Jim, Šutalo, Alders, Bounida.
Náhradníci:
Di Gennaro, J. Martínez – Zieliński, Sučić, L. Martínez, L. Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Augusto, Bisseck.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (vš. ENG)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
1. kolo 17. 9. 2025 18:45
Olympiakos Pireus Olympiakos Pireus : Pafos FC Pafos FC 0:0 (0:0)
Sestavy:
Paschalakis – Rodinei (61. Costinha), Retsos (C), Pirola (75. Biancone), F. Ortega – D. García (46. Mouzakitis), Hezze (75. Pnevmonidis) – Strefezza (46. Taremí), Chiquinho, Podence – al-Kaabí.
Sestavy:
Michail – Luckassen, Luiz (33. Pileas), Goldar (C) – Correia (77. Langa), Pêpê, Šunjić, Dragomir (86. Anderson Silva), Felipe – Jajá (77. Sema), Dimata (33. Oršić).
Náhradníci:
Kouraklis, Exarchos – Kalogeropoulos, Nascimento, Scipioni, Onyemaechi.
Náhradníci:
Gorter, Petrou – Quina.
Žluté karty:
20. D. García, 36. Pirola, 71. Taremí
Žluté karty:
15. Felipe, 88. Langa
Červené karty:
Červené karty:
26. Felipe

Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU).

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 1 1 0 0 3:1 3
2. ArsenalArsenal 1 1 0 0 2:0 3
3. FK KarabachKarabach 1 1 0 0 3:2 3
4. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
5. TottenhamTottenham 1 1 0 0 1:0 3
6. Borussia DortmundDortmund 1 0 1 0 4:4 1
7. Juventus FCJuventus 1 0 1 0 4:4 1
8. Pafos FCPafos 0 0 0 0 0:0 0
8. FC KodaňKodaň 0 0 0 0 0:0 0
8. AS MonacoMonaco 0 0 0 0 0:0 0
8. Eintracht FrankfurtFrankfurt 0 0 0 0 0:0 0
8. Galatasaray IstanbulGalatasaray 0 0 0 0 0:0 0
8. Manchester City FCManchester City 0 0 0 0 0:0 0
8. NeapolNeapol 0 0 0 0 0:0 0
8. Newcastle UnitedNewcastle 0 0 0 0 0:0 0
8. FC BarcelonaBarcelona 0 0 0 0 0:0 0
8. Sporting LisabonSporting 0 0 0 0 0:0 0
8. BruggyBruggy 0 0 0 0 0:0 0
8. Atalanta BergamoBergamo 0 0 0 0 0:0 0
8. Paris Saint-GermainPSG 0 0 0 0 0:0 0
8. Olympiakos PireusPireus 0 0 0 0 0:0 0
8. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
8. Ajax AmsterdamAjax 0 0 0 0 0:0 0
8. Inter MilánInter 0 0 0 0 0:0 0
8. Bayern MnichovBayern 0 0 0 0 0:0 0
8. ChelseaChelsea 0 0 0 0 0:0 0
8. LiverpoolLiverpool 0 0 0 0 0:0 0
8. Atlético MadridAtlético 0 0 0 0 0:0 0
8. FC Kajrat AlmatyKajrat 0 0 0 0 0:0 0
8. LeverkusenLeverkusen 0 0 0 0 0:0 0
8. Bodo/GlimtBodo/Glimt 0 0 0 0 0:0 0
32. Benfica LisabonBenfica 1 0 0 1 2:3 0
33. Olympique MarseilleMarseille 1 0 0 1 1:2 0
34. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 0:1 0
35. PSV EindhovenEindhoven 1 0 0 1 1:3 0
36. Athletic BilbaoBilbao 1 0 0 1 0:2 0
Zobrazit více
Sbalit

17. září 2025  17:39,  aktualizováno  20:51

ONLINE: Liga mistrů pokračuje. Chelsea hraje na Bayernu, v akci i obhájce PSG

Sledujeme online

