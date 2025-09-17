ONLINE: Liga mistrů pokračuje. Chelsea hraje na Bayernu, v akci i obhájce PSG

Už v 18.45 nastoupil kromě pražské Slavie, která na úvod po výsledku 2:2 získala bod proti Bodö/Glimt, také nováček z Kypru Pafos, jenž remizoval 0:0 na půdě řeckého Olympiakosu.
Zbylé čtyři zápasy jsou na programu večer.
Chelsea, která v létě ovládla klubové mistrovství světa, pomýšlí i na celkový triumf v Champions League. Na úvod ji však čeká těžký soupeř – mnichovský Bayern, který je se šesti triumfy historicky třetím nejúspěšnějším celkem soutěže.
Když byla řeč o mistrovství světa klubů, tam Chelsea ve finále porazila PSG, který vstupuje do nového ročníku jako obhájce. Ve finále rozdrtil Inter Milán 5:0 a teď ho čeká jiný italský tým – Atalanta. Inter pro změnu hraje s Ajaxem.
Liverpool pak vyzve Atlético Madrid, které se zatím v aktuální sezoně trápí.
Mbappé dvěma penaltami vysvobodil Real, Juventus v nastavení šokoval Dortmund
Liga mistrů se podruhé hraje v novém formátu – každý tým nastoupí ke čtyřem zápasům doma i venku a výsledky se počítají do společné tabulky. Nejlepší osmička postoupí přímo do osmifinále, dalších šestnáct týmů čeká předkolo play off a zbytek končí.
Tento týden je pro Ligu mistrů exkluzivním, což znamená, že se nehrají jiné pohárové soutěže. Prvních šest zápasů bylo na programu v úterý, zbylých šest pak fanoušky čeká ve čtvrtek.
Neuer (C) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Olise, Gnabry, L. Díaz – Kane.
R. Sánchez – Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – James (C), Caicedo, Neto – Enzo Fernández, Palmer – Pedro.
Urbig, Ulreich – Kim Min-čä, Karl, Goretzka, Boey, Bischof.
Jörgensen – Acheampong, Andrey Santos, Estêvão, Fofana, Garnacho, George, Gittens, Hato.
Rozhodčí: Sánchez – Cabañero, Prieto
Chevalier – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Kvaracchelia, Mayulu, Barcola.
Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti – Bellanova, Musah, de Roon (C), Bernasconi – Pašalić – De Ketelaere, Maldini.
Safonov, Marin – Zabarnyj, Hernández, I Kang-in, Zaïre-Emery, Ramos, Mbaye.
Rossi, Sportiello – Scalvini, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Samardžić, Brescianini, Krstović.
Rozhodčí: S. Schärer – S. De Almeida, J. Erni (všichni SUI)
Alisson – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Robertson – Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai – Saláh, Isak, Gakpo.
Oblak (C) – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán – Simeone, Barrios, Gallagher, Nicolás González – Raspadori, Griezmann.
Mamardašvili, Woodman – Gomez, Endō, Kerkez, A. Mac Allister, Bradley, Leoni, Ekitiké, Ngumoha, Danns.
Musso, Esquivel – Ruggeri, Koke, Sørloth, C. Martín, Molina, Hancko, Pubill, Zanzi, Belaíd.
Rozhodčí: Mariani (ITA) – Bindoni (ITA), Tegoni (ITA)
Jaroš – Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal – Regeer, Klaassen (C), Taylor – Edvardsen, Weghorst, Godts.
Sommer – de Vrij, Akanji, Bastoni – Dumfries, Mchitarjan, Barella (C), Çalhanoğlu, Dimarco – M. Thuram, Esposito.
Heerkens, Pasveer – Rosa, Moro, Dolberg, Gloukh, McConnell, Mokio, Fitz-Jim, Šutalo, Alders, Bounida.
Di Gennaro, J. Martínez – Zieliński, Sučić, L. Martínez, L. Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Augusto, Bisseck.
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring (vš. ENG)
Paschalakis – Rodinei (61. Costinha), Retsos (C), Pirola (75. Biancone), F. Ortega – D. García (46. Mouzakitis), Hezze (75. Pnevmonidis) – Strefezza (46. Taremí), Chiquinho, Podence – al-Kaabí.
Michail – Luckassen, Luiz (33. Pileas), Goldar (C) – Correia (77. Langa), Pêpê, Šunjić, Dragomir (86. Anderson Silva), Felipe – Jajá (77. Sema), Dimata (33. Oršić).
Kouraklis, Exarchos – Kalogeropoulos, Nascimento, Scipioni, Onyemaechi.
Gorter, Petrou – Quina.
20. D. García, 36. Pirola, 71. Taremí
15. Felipe, 88. Langa
26. Felipe
Rozhodčí: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU).