ONLINE: Startuje Liga mistrů. V akci Arsenal. Kovář nechybí v bráně PSV

Nový formát v minulé sezoně ovládlo PSG, které ve finále rozebralo 5:0 milánský Inter.
Kdo si pro nejcennější evropský titul dojde tentokrát?
Třeba semifinalista posledního ročníku, anglický Arsenal? Ten je v úvodním utkání proti baskickému Bilbau favoritem a vyhlíží sezonu, v níž by rád získal velkou trofej.
Současně se o první body do velké tabulky pokusí nizozemské PSV s Matějem Kovářem v bráně, které hostí sousední Saint-Gilloise z Belgie. Oba týmy jsou současně mistry svých zemí.
Od 21 hodin se představí rekordman soutěže Real Madrid s patnácti tituly. Putování načne doma s francouzským Marseille. Vítěz Evropské ligy Tottenham zase hostí španělský Villarreal, italský Juventus zápolí v těžkém souboji s německým Dortmundem a portugalská Benfica načíná základní fázi duelem s ázerbájdžánským Karabachem.
Jediný český zástupce, pražská Slavia, začíná ve středu v 18:45 soubojem s norským Bodö/Glimt.
Každý tým odehraje celkem osm utkání s osmi různými soupeři. Nejlepších osm celků seřazených v jedné tabulce postoupí rovnou do osmifinále, zatímco dalších šestnáct se porve o zbývajících osm míst v předkole play off.
Zároveň nově platí, že přímí účastníci osmifinále mají ve vyřazovacích dvojzápasech garantované všechny odvety doma.
Kovář – Dest, Flamingo, Obispo, Gąsiorowski – Sajbárí, Schouten (C), Veerman – Perišić, Pepi, van Bommel.
Scherpen – Khalaily, K. Mac Allister, Burgess (C), Leysen – Ait el Hadj, Zorqán, Rasmussen – Rodríguez, P. David, Niang.
Olij, Schiks – Salah-Eddine, Wanner, Dríweš, Bajraktarević, Til, Boadu, Man, Waayers, Nagalo.
Chambaere – Barry, Van De Perre, Smith, Schoofs, Giger, Búfál, Sykes, Patris, Berradi.
Rozhodčí: Anthony Taylor (ENG). Asistenti: Gary Beswick (ENG), Adam Nunn (ENG). Čtvrtý rozhodčí: Robert Jones (ENG). VAR: Michael Salisbury (ENG). AVAR: Jarred Gillett (AUS)Přejít na online reportáž
Simón – Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro – Jauregizar, Vesga – Berenguer, Sancet, R. Navarro – I. Williams (C).
Raya – Timber, Magalhães (C), Mosquera, Calafiori – Rice, Zubimendi, Merino – Madueke, Gyökeres, Eze.
Padilla – Guruzeta, Areso, Lekue, Ruiz de Galarreta, Berchiche, U. Gómez, Sannadi, A. Rego, de Luis, N. Serrano.
Arrizabalaga, T. Setford – Saliba, Hincapié, Martinelli, Nørgaard, Trossard, Nwaneri, Dowman, Lewis-Skelly.
Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis (vš. LTU)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (všichni Bosna)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (SVN)Přejít na online reportáž
Rozhodčí: Erik Lambrechts – Jo de Weirdt, Kevin MontenyPřejít na online reportáž