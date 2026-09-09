Už nechceme být outsideři! Španělský Betis září, střelecky ho táhne i kat Sparty

Betis se do milionářské soutěže vrátil po dlouhých jedenadvaceti letech, takže o to cennější pro něj výhra nad Lille je.
„Je to opravdu dlouhá doba, co jsme tuhle soutěž hráli naposledy, ale dopředu jsem avizoval, že naším hlavním cílem nebyla jenom kvalifikace. Chceme ukázat, že sem patříme,“ prohlásil zkušený kouč Manuel Pellegrini.
Což jeho svěřenci v úterý večer splnili.
Proti Lille dvakrát prohrávali, pokaždé ale zvládli srovnat góly stopera Bartry a krátce po druhé brance Parrott rozhodl, když na kraji vápna obešel obránce a pak přesnou střelou k zadní tyči rozvlnil síť.
„Mám za něj obrovskou radost, protože nám vyhrál už druhý zápas v řadě,“ chválil ho Pellegrini.
Čtyřiadvacetiletý Parrott totiž vstřelil vítězný gól i v pátek proti Realu Madrid (1:0) ve španělské lize, což byl jeho první zásah v dresu Betisu.
Dorazil v létě z Alkmaaru, s nímž se v rámci Konferenční ligy představil na Letné, o čemž byla řeč v úvodu – v celém dvojzápase se podílel na čtyřech brankách z celkových šesti. V Nizozemsku dokázal nastartovat uvadající kariéru a vystřílel si zajímavé angažmá, byť Betis možná na první dobrou nezní jako bůhvíjak lákavá adresa.
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Nenechte se ale zmást prvním dojmem.
Ve španělské lize je Betis i díky výhře nad Realem čtvrtý a formu potvrdil i teď v Champions League. Na jaře byl ve čtvrtfinále Evropské ligy, rok předtím dokonce ve finále té Konferenční.
„A teď zase hrajeme ve třech soutěžích. Tahle parta už několikrát v sezoně ukázala, že se dokáže semknout a předvést skvělý výkon. A jak jsem říkal, nechceme se jenom zúčastnit. Do zápasu nenastupujeme s tím, že můžeme coby outsider jenom překvapit,“ navázal Pellegrini.
„Doufám, že mým dárkem k narozeninám příští týden bude další výhra v lize,“ usmál se kouč, jemuž bude v půlce září už třiasedmdesát.
Právě tenhle zkušený Chilan, jenž má zkušenosti mimo jiné z Manchesteru City či Realu Madrid, stojí do velké míry za úspěchy Betisu v posledních letech.
Aktuálně načíná už svou sedmou sezonu v klubu a byť má smlouvu jen do příštího roku, je pravděpodobné, že dokud nebude sám chtít odejít, pro vedení je jeho pozice nedotknutelná.
„Musíme být přesvědčení, že dokážeme být úspěšní i v konkurenci těch nejlepších. Začali jsme velmi dobře, ale dál musíme ukazovat, co v nás je,“ zdůraznil.
Kam to Betis nejenom v Lize mistrů v této sezoně dotáhne?