Chtěli jsme dát víc gólů! Bayern lámal rekordy, Kompany říká: Snem je finále

Osmatřicetiletý Belgičan, kterého německý klub angažoval poté, co nedokázal udržet Burnley v první anglické lize, si těžko mohl vysnít lepší trenérskou premiéru v milionářské soutěži.

„Bylo to úspěšných 90 minut. Hráči si zápas užili, stejně tak fanoušci. Mám z tohoto strašnou radost, přesně tuhle energii chceme nadále vytvářet,“ přidal Kompany.

Bayern od úvodního hvizdu dominoval. Skóre nejprve z penalty otevřel Harry Kane, pak se prosadil i Raphael Guerreiro, dvakrát skórovala nová akvizice Michael Olise a další tři branky přidal ještě před 80. minutou znovu Kane. Ten ze čtyř gólů rovnou tři vsítil z pokutového kopu.

„Upřímně, po té druhé penaltě už jsem ani nevěděl, co mám s tou třetí dělat,“ smál se pak anglický kanonýr. „Ale naštěstí se mi ji povedlo proměnit.“

Čtyřmi zásahy dosáhl mety 33 gólů v Lize mistrů, žádný Angličan jich nedal více. Do úterního večera trůnil na první místě třicetigólový Wayne Rooney.

„Pokud se vaše jméno zmiňuje v souvislosti s Rooneym, děláte něco dobře. Je to skvělý počin. Spoluhráče už možná nebaví podepisovat mi míče po hattricku, ale chci si je pokaždé nechat a dát je pak svému synovi vedle postele,“ dodal spokojeně.

A aby těch rekordů nebylo na jeden zápas málo, tak Thomas Müller naskočil z lavičky ke svému 152. zápasu v Lize mistrů v dresu Bayernu – žádný hráč jich v dresu jednoho klubu nemá víc. Právě on pak nahrál na osmý gól Leroyovi Sanému, devátý přidal v nastavení Leon Goretzka.

„Jsme na náš výkon hrdí. Myslím, že všichni na tribunách viděli, že nás ani tenhle výsledek neuspokojil a chtěli jsme přidat ještě další branky,“ pochvaloval si Joshua Kimmich.

Kompany zažívá fantastický rozjezd nového angažmá. Bayern pod jeho vedením od začátku přípravy neprohrál, v lize je stoprocentní a teď přepsal i historické tabulky Ligy mistrů. Na trenéra, jehož mnozí dopředu odepisovali, si zatím vede skvěle.

„Ještě je brzo hodnotit náš pokrok, jdeme od zápasu k zápasu. Užívám si to, nebudu lhát, ale v září žádné trofeje nevyhrajete. Pořád před sebou máme spoustu práce a mým úkolem je, abych tým nadále posouval kupředu,“ pravil skromně.

„Způsob, jakým chce hrát všem v týmu vyhovuje. Snad je poznat, že si to na hřišti opravdu užíváme,“ nešetřil chválou Kimmich. „Od přípravy pod novým trenérem jsme všichni hladoví, vyžaduje po nás velkou intenzitu,“ přitakal Kane.

Devět gólů v každém zápase Bayern určitě nedá, ale na celkové vítězství v Lize mistrů může klidně pomýšlet. A víte, kde se shodou okolností bude hrát příští rok v květnu finále? V mnichovské Allianz Areně...

„Pro fanoušky i pro nás je to sen a my se pokusíme, aby žil co nejdéle,“ uzavřel Kompany.