Celtic ztroskotal na kazachstánských mistrech. Do Ligy mistrů míří Kajrat Almaty

Kajrat ve 3. předkole vyřadil také na penalty Slovan Bratislava a vytvořil si své maximum v kvalifikaci Ligy mistrů. V závěrečném play off senzaci dokonal. Domácí přečkali několik šancí soupeře a v rozstřelu měli pevnější nervy. Hrdinou se stal brankář Anarbekov. Chytil tři penalty a zastínil tak svůj slavnější protějšek Schmeichela. Z domácích neuspěl jen Gromyko, který chtěl napodobit Panenku a trefil břevno.
Celtic si nezopakuje svou loňskou účast v ligové fázi. Nevedl si v ní vůbec zle, získal dvanáct bodů a ve vyřazovací fázi pak vypadl jen o jediný gól s Bayernem Mnichov.
první zápas 0:0 - postupuje tým FC Kajrat Almaty
Anarbekov – Mrynskiy, Sorokin, Martynovich (C), Luís Mata (118. Baibek) – Glazer (63. Kassabulat), Tapalov (116. Stanojev), Arad – Gromyko, Jorginho, Ricardinho (80. Bagdat).
Schmeichel – Ralston (106. Donovan), Carter-Vickers, Scales, Tierney (75. Murray) – Nygren, McGregor (C), HJ Yang (70. Idah), Hatate (106. McCowan) – Forrest (70. Engels), Maeda.
Reimov, Kalmurza – Kurgin, Sadybekov, Shirobokov, Gadrani, Bekbolat, Tuyakbayev.
Sinsalo, Doohan – Simpson-Pusey, Yamada, Osmand, Kenny, Paulo Bernardo.
101. Hatate
Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (všichni ITA)Přejít na online reportáž
60. Ivanić
Michail – Correia, Goldar (C), Luckassen, Pileas (62. Langa) – Pepe, Sunjič – Oršič (62. Jaja), Dragomir, Bruno – Anderson (68. Bassouamina)
Matheus – Seol, Milosavljevič, Veljkovič, Tiknizjan – Elšnik, Krunič – Babicka (57. Radonjič), Duarte (57. Arnautovič), Ivanič (C) – Ndiaye
Bassouamina, Jaja, Langa, Papadoudis, Pedrao, Petrou, Quina, Sema, Tanković
Arnautovič, Bajo, Glazer, Guteša, Katai, Kostov, Milson, Olayinka, Radonjič, Rodrigo, Stankovič, Uchenna
34. Krunič, 53. Babicka
Rozhodčí: Oliver – Burt, BertsPřejít na online reportáž
30. Jatta
73. Oermann
15. Jørgensen
Christensen – Malić (62. Oermann), Karić, Stanković (C), Aiwu – Horvat (77. Hödl), Lavalée, Kitejšvili (58. Rózga) – Jatta (58. Grgić), Bøving (77. Beck), Chukwuani.
Haikin – Sjøvold, Nielsen, Bjørtuft, Bjørkan – Evjen, Berg, Saltnes (C) – Jørgensen, Høgh, Hauge (46. Bassi).
Wiener-Pucher, Bignetti – Bendra, Hierländer, Beganović, Haider.
Faye Lund, Brøndbo – Aleesami, Gundersen, Auklend, Burakovsky, Brunstad Fet, Helmersen, Klynge, Riisnæs, Hansen.
44. Lavalée, 77. Oermann
63. Nielsen
Rozhodčí: Marciniak (POL) – Listkiewicz (POL), Kupsik (POL)Přejít na online reportáž