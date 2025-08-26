Celtic ztroskotal na kazachstánských mistrech. Do Ligy mistrů míří Kajrat Almaty

Autor: ,
Aktualizujeme   22:18
Fotbalisté Kajratu Almaty si poprvé zahrají ligovou fázi Ligy mistrů. Šampion Kazachstánu v závěrečném 4. předkole překvapivě vyřadil Celtic Glasgow. První zápas na půdě skotského mistra skončil bez branek, gól nepadl ani po prodloužení úterní odvety. Tým z Almaty rozhodl v penaltovém rozstřelu.
Fotogalerie3

Euforie hráčů Kajrat Almaty po vítězném penaltovém rozstřelu s Celticem. | foto: AP

Kajrat ve 3. předkole vyřadil také na penalty Slovan Bratislava a vytvořil si své maximum v kvalifikaci Ligy mistrů. V závěrečném play off senzaci dokonal. Domácí přečkali několik šancí soupeře a v rozstřelu měli pevnější nervy. Hrdinou se stal brankář Anarbekov. Chytil tři penalty a zastínil tak svůj slavnější protějšek Schmeichela. Z domácích neuspěl jen Gromyko, který chtěl napodobit Panenku a trefil břevno.

Celtic si nezopakuje svou loňskou účast v ligové fázi. Nevedl si v ní vůbec zle, získal dvanáct bodů a ve vyřazovací fázi pak vypadl jen o jediný gól s Bayernem Mnichov.

Liga mistrů
Play-off 26. 8. 2025 18:45
FC Kajrat Almaty FC Kajrat Almaty : Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0:0 (0:0)pen. 3:2

první zápas 0:0 - postupuje tým FC Kajrat Almaty

Sestavy:
Anarbekov – Mrynskiy, Sorokin, Martynovich (C), Luís Mata (118. Baibek) – Glazer (63. Kassabulat), Tapalov (116. Stanojev), Arad – Gromyko, Jorginho, Ricardinho (80. Bagdat).
Sestavy:
Schmeichel – Ralston (106. Donovan), Carter-Vickers, Scales, Tierney (75. Murray) – Nygren, McGregor (C), HJ Yang (70. Idah), Hatate (106. McCowan) – Forrest (70. Engels), Maeda.
Náhradníci:
Reimov, Kalmurza – Kurgin, Sadybekov, Shirobokov, Gadrani, Bekbolat, Tuyakbayev.
Náhradníci:
Sinsalo, Doohan – Simpson-Pusey, Yamada, Osmand, Kenny, Paulo Bernardo.
Žluté karty:
Žluté karty:
101. Hatate

Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (všichni ITA)

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
Play-off 26. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Pafos FC Pafos FC : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
60. Ivanić
Sestavy:
Michail – Correia, Goldar (C), Luckassen, Pileas (62. Langa) – Pepe, Sunjič – Oršič (62. Jaja), Dragomir, Bruno – Anderson (68. Bassouamina)
Sestavy:
Matheus – Seol, Milosavljevič, Veljkovič, Tiknizjan – Elšnik, Krunič – Babicka (57. Radonjič), Duarte (57. Arnautovič), Ivanič (C) – Ndiaye
Náhradníci:
Bassouamina, Jaja, Langa, Papadoudis, Pedrao, Petrou, Quina, Sema, Tanković
Náhradníci:
Arnautovič, Bajo, Glazer, Guteša, Katai, Kostov, Milson, Olayinka, Radonjič, Rodrigo, Stankovič, Uchenna
Žluté karty:
Žluté karty:
34. Krunič, 53. Babicka

Rozhodčí: Oliver – Burt, Berts

Přejít na online reportáž
Liga mistrů
Play-off 26. 8. 2025 21:00
zápas probíhá
Sturm Graz Sturm Graz : Bodo/Glimt Bodo/Glimt 2:1 (1:1)
Góly:
30. Jatta
73. Oermann
Góly:
15. Jørgensen
Sestavy:
Christensen – Malić (62. Oermann), Karić, Stanković (C), Aiwu – Horvat (77. Hödl), Lavalée, Kitejšvili (58. Rózga) – Jatta (58. Grgić), Bøving (77. Beck), Chukwuani.
Sestavy:
Haikin – Sjøvold, Nielsen, Bjørtuft, Bjørkan – Evjen, Berg, Saltnes (C) – Jørgensen, Høgh, Hauge (46. Bassi).
Náhradníci:
Wiener-Pucher, Bignetti – Bendra, Hierländer, Beganović, Haider.
Náhradníci:
Faye Lund, Brøndbo – Aleesami, Gundersen, Auklend, Burakovsky, Brunstad Fet, Helmersen, Klynge, Riisnæs, Hansen.
Žluté karty:
44. Lavalée, 77. Oermann
Žluté karty:
63. Nielsen

Rozhodčí: Marciniak (POL) – Listkiewicz (POL), Kupsik (POL)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

Play-off

FK Karabach vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
27.8. 18:45
  • 2.29
  • 3.61
  • 3.02
Bruggy vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
27.8. 21:00
  • 1.58
  • 4.50
  • 5.30
Benfica Lisabon vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
27.8. 21:00
  • 1.62
  • 4.07
  • 5.54
FC Kodaň vs. FC Basilej //www.idnes.cz/sport
27.8. 21:00
  • 1.78
  • 3.84
  • 4.54
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Play-off

3. předkolo

Kompletní los

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

Celtic ztroskotal na kazachstánských mistrech. Do Ligy mistrů míří Kajrat Almaty

Aktualizujeme

Fotbalisté Kajratu Almaty si poprvé zahrají ligovou fázi Ligy mistrů. Šampion Kazachstánu v závěrečném 4. předkole překvapivě vyřadil Celtic Glasgow. První zápas na půdě skotského mistra skončil bez...

26. srpna 2025  22:18

Pardubice slaví v poháru první vítězství v sezoně, Jablonec uhájil neporazitelnost

Fotbalisté Pardubic, Jablonce i Teplic potvrdili roli favoritů a úspěšně zvládli vstup do domácího poháru. Poslední tým nejvyšší soutěže z Pardubic ve 2. kole MOL Cupu zvítězil po obratu nad...

26. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  20:12

King Kong z Lotyšska. Bydlel s Ricem, teď potrápil Spartu. A jak vzpomíná na Rigu?

Premium

Snad v každých dveřích se musí sklonit, aby si neodřel čelo. Měří přes dva metry, ruce jako chobotnice, dlaně velké jako lopaty. „Když jsme v žáčcích v zimě trénovali v hale po basketbalistech,...

26. srpna 2025

Lepší podmínky, těžší soupeř. Priske před odvetou o zraněných i záložním plánu

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Od nedělního utkání s Duklou sice pár desítek hodin uplynulo, novinky ohledně čerstvě zraněných sparťanských fotbalistů však stále žádné. „Můžu vám prozradit jen to, že s námi nejsou a očekávám, že...

26. srpna 2025  17:44

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

26. srpna 2025  15:55

Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul

Z výšek strach nemá. Zbožňuje lezení po skalách, v létě byla v zahraničí na ferratech. I se Spartou má fotbalistka Eva Bartoňová, kapitánka sparťanek, ty nejvyšší cíle: vrátit do klubu po čtyřech...

26. srpna 2025

FC Riga - Sparta: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Fotbalisté Sparty mají nakročeno do ligové fáze Konferenční ligy. V prvním souboji play off předkola doma zdolali houževnatý FC Riga 2:0. Ve středu je čeká náročný druhý duel na hřišti lotyšského...

26. srpna 2025  14:57

Chytil není útočník do základu, řekl Tvrdík. Slavia dál shání posilu, líbí se jí Prekop

V úvodních šesti kolech nového ročníku nastříleli dvanáct branek, což není vyloženě málo, ale i tak všichni vidí, že to v útoku slávistických fotbalistů drhne. Proto nepřekvapí, že dlouhodobě usilují...

26. srpna 2025  13:50

Chelsea štvalo, že o něj přišla, mladík teď spasil Liverpool. Rodí se nová hvězda?

Od Arneho Slota to byl pořádný risk. V šesté nastavené minutě, za stavu 2:2 a ve chvíli, kdy byl Newcastle i v početním oslabení lepším týmem, poslal do hry teprve šestnáctiletého Ria Ngumohu. A...

26. srpna 2025  12:47

Sparta v Konferenční lize: program předkola, historie, kde sledovat

Fotbalisté Sparty přešli i 3. předkolo Konferenční ligy. Bez problémů vyřadili Ararat Armenia a čeká je play off. Poslední překážkou je FC Riga. Sparťané doma zvítězili 2:0 a zbývá zvládnout odvetu....

1. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  26.8 12:06

Sparta míří na odvetu do Rigy bez pěti marodů. Kolik jí přinese případný postup?

Sparťanští fotbalisté se naposledy v létě vydávají za poháry. Jestli jejich cesty po Evropě budou pokračovat i od října do konce podzimu, rozhodne středeční souboj v Rize. Do Lotyšska odletěli s...

26. srpna 2025  10:55

Jeho finta Baníku nevyšla. Překvapení z fotbalu mizí, je tabulkový, mrzí Otepku

Fotbalisté ostravského Baníku se v duelu se Slováckem pokusili napodobit kulišárnu příbramským hráčů Martina Čupra a Rudolfa Otepky z před 20 let. Čupr tehdy na značce rohového kopu lehce posunul míč...

26. srpna 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.