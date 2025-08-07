Vážně to jde bez nostalgie? Baník hraje s Austrií o Konferenční ligu, Rangers v předkole Ligy mistrů smetli Plzeň, Spartu čeká neznámý arménský Ararat.
Co se týče Rangers a Austrie, tak řeknu na rovinu, že je nijak zvlášť nesleduju. Není důvod, protože od doby, co jsem ve Skotsku a Rakousku kopal, uplynula spousta času. Vzpomínky zůstaly, byly vesměs krásné, jenže spoluhráči dávno zmizeli. A všichni ostatní, co v klubech pracovali, velmi pravděpodobně taky. Snad jedině nějací trávníkáři. Kontakty nemám, takže jejich zápasy vážně neprožívám. Všechno sleduju jen okrajově a zpovzdálí.
Rangers všechno načali v úterý a ve velkém stylu.
Viděl jsem až konec první půle a rovnou se přiznám, že jsem od Plzně čekal daleko lepší výkon. I když samozřejmě před výkopem nebyla favoritem, věřil jsem, že bude kousat. Četl jsem pak vyjádření trenéra Koubka, že Rangers byli lepší, nicméně prohra nula tři je na jeho vkus příliš. A já musím říct, že rozdíl v kvalitě mi opravdu přišel třígólový. Do odvety velmi špatný výsledek.
Koubek po Rangers vyčítal hráčům ostych a nákopy. Panošovi poločas stačil, řekl
To tedy. Přitom Rangers odstartovali skotskou ligu rozpačitě a trenér Russell Martin hráče za remízu zpucoval.
Nedivím se. Skotská liga byla a je soutěží dvou týmů. Rangers versus Celtic. Ty kluby prostě nesmějí ztrácet. Každopádně když je aktuálně srovnám, tak Rangers jsou pořád malinko pozadu. Po velkých problémech, kdy kvůli šílených dluhům nuceně sestoupili do čtvrté ligy, chytají stabilitu. Nicméně sílu, tradici a možnosti mají obrovské, k tomu úžasné fanoušky, plný Ibrox Park.
Osobně mě rozdíl oproti Plzni překvapil: nacvičené kombinace po zemi, výtečné náběhy po křídlech, dobrá míčová technika.
Ale vezměte si ten výběr. Brazilci, Fin, Belgičan, Francouz, Kolumbijec, Nigerijec, Pobřeží slonoviny, Burkina Faso. Mají spoustu zajímavých a šikovných cizinců, které si můžou dovolit zaplatit. A jim rozhodně není skotský typ fotbalu vlastní. Souboje, rány, běhání tam a zpátky.
Za vás, když byl před devatenácti lety trenérem Francouz Le Guen, jste taky zkoušeli hrát atraktivně, viďte?
To ano, jenže pouze proti evropským soupeřům v poháru. Když jsme přijeli do Motherwellu nebo do Aberdeenu, zase se to mydlilo. Já se musel se svou menší postavou dost přizpůsobit a musím říct, že to fakt bolelo.
Můžeme pokračovat v pohárovém týdnu? Váš Baník versus vaše Austria? Čtvrtek 18.30.
A víte, že rakouský fotbal skoro nesleduju? Jako fanoušek si smlsnu na anglické nebo španělské lize, rád se někdy podívám na bundesligu. Na víc už nemám – a ani nechci mít – kapacitu. V životě po kariéře mám tolik jiných aktivit, že na rakouskou ligu prostě nezbývá prostor.
Váš odhad před zápasem?
Troufám si předpovědět, že Baník bude zlobit víc než Plzeň ve Skotsku. Je doma, bude plno, i když favoritem taky není. Austria navrch má, ale jen malinko.
Fandit budete komu?
Jednoznačně Baníku. Jsem Ostravák. Mám tam rodinu, jezdíme tam. V Austrii jsem sice prožil nádherné roky, ale vyrostl jsem v Baníku, což je můj druhý nejoblíbenější klub.
Soupeř z Arménie? Velká neznámá, ale zvládnout bychom to měli, říká Zelený
Po Spartě?
Přesně tak. Díky Baníku jsem se dostal do velkého fotbalu a díky Spartě do Ligy mistrů a do spousty velkých zápasů. Kdybych si mohl plnit přání, jak by měla končit česká liga, tak první Sparta a druhý Baník.
Tak tedy pojďme ke Spartě. Čtvrtek 20.00, arménský soupeř Ararat.
Vymýšlel bych si, kdybych tvrdil, že o soupeři něco vím. Googlil jsem, asi jako všichni fanoušci. Řeknu ale rovnou, že si nechci připustit variantu, že by Sparta nepotvrdila roli favorita.
I když v minulém předkole musela proti kazachstánskému Aktobe obracet ostudnou porážku z venku?
Pořád není vyladěná. V závěru minulé sezony se mi vyloženě nelíbila. Neměla drajv. Nevyhrávala. Jen tak tak skončila čtvrtá, strašně daleko za Slavií. Už je to samozřejmě lepší, ale na můj vkus pořád dostává moc gólů. Zamlouvalo by se mi, aby vítězila jedna nula, nikoli čtyři tři.
Proč? Vždyť góly jsou pro zábavu ideální.
Pro diváka samozřejmě. Ale vžijte se do kůže trenéra, kolik na přestřelkách najde vad, které pak musí opakovaně řešit. A hlavně tituly se vyhrávají tak, že se můžete spolehnout na pevnou obranu.
Ještě něco vám na Spartě chybí?
Větší konkurence v útoku. Neumím si představit, že třeba odejde jeden z trojice Kuchta, Birmančevič, Haraslín. Sparta je na nich závislá. Žádného spolehlivého žolíka z lavičky zatím nevidím, proto tvrdím, že zajímavý hráč směrem dopředu by se hodil.