Nechci si připustit, že by Sparta nešla dál, říká Sionko. A co jeho Baník?

Jan Palička
  7:40
V Baníku vyrůstal. Ve Spartě se proslavil. V Austrii Vídeň získal rakouský titul. V Glasgow Rangers strávil rok. Jak Libor Sionko prožívá pohárový týden, v němž má všechny čtyři adresy propletené v evropských bitvách? „Musím říct, že úplně bez nostalgie,“ odpoví někdejší fotbalový záložník, když už jako ajťák přijede po práci domů.

Libor Sionko se loučí se Spartou. | foto: ČTK / Šimánek VítProfimedia.cz

Vážně to jde bez nostalgie? Baník hraje s Austrií o Konferenční ligu, Rangers v předkole Ligy mistrů smetli Plzeň, Spartu čeká neznámý arménský Ararat.
Co se týče Rangers a Austrie, tak řeknu na rovinu, že je nijak zvlášť nesleduju. Není důvod, protože od doby, co jsem ve Skotsku a Rakousku kopal, uplynula spousta času. Vzpomínky zůstaly, byly vesměs krásné, jenže spoluhráči dávno zmizeli. A všichni ostatní, co v klubech pracovali, velmi pravděpodobně taky. Snad jedině nějací trávníkáři. Kontakty nemám, takže jejich zápasy vážně neprožívám. Všechno sleduju jen okrajově a zpovzdálí.

Rangers všechno načali v úterý a ve velkém stylu.
Viděl jsem až konec první půle a rovnou se přiznám, že jsem od Plzně čekal daleko lepší výkon. I když samozřejmě před výkopem nebyla favoritem, věřil jsem, že bude kousat. Četl jsem pak vyjádření trenéra Koubka, že Rangers byli lepší, nicméně prohra nula tři je na jeho vkus příliš. A já musím říct, že rozdíl v kvalitě mi opravdu přišel třígólový. Do odvety velmi špatný výsledek.

Koubek po Rangers vyčítal hráčům ostych a nákopy. Panošovi poločas stačil, řekl

To tedy. Přitom Rangers odstartovali skotskou ligu rozpačitě a trenér Russell Martin hráče za remízu zpucoval.
Nedivím se. Skotská liga byla a je soutěží dvou týmů. Rangers versus Celtic. Ty kluby prostě nesmějí ztrácet. Každopádně když je aktuálně srovnám, tak Rangers jsou pořád malinko pozadu. Po velkých problémech, kdy kvůli šílených dluhům nuceně sestoupili do čtvrté ligy, chytají stabilitu. Nicméně sílu, tradici a možnosti mají obrovské, k tomu úžasné fanoušky, plný Ibrox Park.

Osobně mě rozdíl oproti Plzni překvapil: nacvičené kombinace po zemi, výtečné náběhy po křídlech, dobrá míčová technika.
Ale vezměte si ten výběr. Brazilci, Fin, Belgičan, Francouz, Kolumbijec, Nigerijec, Pobřeží slonoviny, Burkina Faso. Mají spoustu zajímavých a šikovných cizinců, které si můžou dovolit zaplatit. A jim rozhodně není skotský typ fotbalu vlastní. Souboje, rány, běhání tam a zpátky.

Tom Slončík z Plzně střílí na bránu Rangers

Za vás, když byl před devatenácti lety trenérem Francouz Le Guen, jste taky zkoušeli hrát atraktivně, viďte?
To ano, jenže pouze proti evropským soupeřům v poháru. Když jsme přijeli do Motherwellu nebo do Aberdeenu, zase se to mydlilo. Já se musel se svou menší postavou dost přizpůsobit a musím říct, že to fakt bolelo.

Můžeme pokračovat v pohárovém týdnu? Váš Baník versus vaše Austria? Čtvrtek 18.30.
A víte, že rakouský fotbal skoro nesleduju? Jako fanoušek si smlsnu na anglické nebo španělské lize, rád se někdy podívám na bundesligu. Na víc už nemám – a ani nechci mít – kapacitu. V životě po kariéře mám tolik jiných aktivit, že na rakouskou ligu prostě nezbývá prostor.

Váš odhad před zápasem?
Troufám si předpovědět, že Baník bude zlobit víc než Plzeň ve Skotsku. Je doma, bude plno, i když favoritem taky není. Austria navrch má, ale jen malinko.

Fandit budete komu?
Jednoznačně Baníku. Jsem Ostravák. Mám tam rodinu, jezdíme tam. V Austrii jsem sice prožil nádherné roky, ale vyrostl jsem v Baníku, což je můj druhý nejoblíbenější klub.

Soupeř z Arménie? Velká neznámá, ale zvládnout bychom to měli, říká Zelený

Po Spartě?
Přesně tak. Díky Baníku jsem se dostal do velkého fotbalu a díky Spartě do Ligy mistrů a do spousty velkých zápasů. Kdybych si mohl plnit přání, jak by měla končit česká liga, tak první Sparta a druhý Baník.

Tak tedy pojďme ke Spartě. Čtvrtek 20.00, arménský soupeř Ararat.
Vymýšlel bych si, kdybych tvrdil, že o soupeři něco vím. Googlil jsem, asi jako všichni fanoušci. Řeknu ale rovnou, že si nechci připustit variantu, že by Sparta nepotvrdila roli favorita.

I když v minulém předkole musela proti kazachstánskému Aktobe obracet ostudnou porážku z venku?
Pořád není vyladěná. V závěru minulé sezony se mi vyloženě nelíbila. Neměla drajv. Nevyhrávala. Jen tak tak skončila čtvrtá, strašně daleko za Slavií. Už je to samozřejmě lepší, ale na můj vkus pořád dostává moc gólů. Zamlouvalo by se mi, aby vítězila jedna nula, nikoli čtyři tři.

Jan Kuchta po třetím sparťanském gólu.

Proč? Vždyť góly jsou pro zábavu ideální.
Pro diváka samozřejmě. Ale vžijte se do kůže trenéra, kolik na přestřelkách najde vad, které pak musí opakovaně řešit. A hlavně tituly se vyhrávají tak, že se můžete spolehnout na pevnou obranu.

Ještě něco vám na Spartě chybí?
Větší konkurence v útoku. Neumím si představit, že třeba odejde jeden z trojice Kuchta, Birmančevič, Haraslín. Sparta je na nich závislá. Žádného spolehlivého žolíka z lavičky zatím nevidím, proto tvrdím, že zajímavý hráč směrem dopředu by se hodil.

Servette - Plzeň 1:3, třígólová otočka a postup. Hosty spasil z penalty Durosinmi

Plzeňští fotbalisté těžký úkol zvládli. V součtu prohrávali už o dva góly, ale nakonec dvojzápas proti Servette Ženeva zvrátili, ve Švýcarsku zvítězili 3:1 a postoupili do třetího předkola Ligy...

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

Premium

Perfektní postava i úsměv, který ladí s jejím křestním jménem Joy, ale za krásnou slupkou se skrývá spletitý životní příběh. „Držím se přísloví: Nesuď knížku podle alobalu. Tedy obalu,“ směje se...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Nechci si připustit, že by Sparta nešla dál, říká Sionko. A co jeho Baník?

V Baníku vyrůstal. Ve Spartě se proslavil. V Austrii Vídeň získal rakouský titul. V Glasgow Rangers strávil rok. Jak Libor Sionko prožívá pohárový týden, v němž má všechny čtyři adresy propletené v...

7. srpna 2025  7:40

Jako Hapal. Weiss vybouchl v Kazachstánu a dostal červenou, Slovan je v problémech

Probíhala druhá minuta nastavení ze šesti, když se fotbalisté bratislavského Slovanu pokoušeli dohnat ztrátu jednoho gólu proti Kajratu Almaty ve třetím předkole Ligy mistrů. Jenže cenné vteřiny jim...

7. srpna 2025  6:57

Bruggy se výhrou v Salcburku přiblížily duelu o Ligu mistrů s Rangers, či Plzní

Fotbalisté Brugg vyhráli v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů v Salcburku 1:0 a mají výrazně blíže k závěrečnému play off o účast v hlavní fázi, v němž vyzvou vítěze souboje Rangers - Plzeň....

6. srpna 2025  21:13

Fotbalové přestupy ONLINE: Olatunji už není sparťanem, Dúbravka míří za Hladkým

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

4. srpna 2025  22:45,  aktualizováno  6.8 20:44

Baník - Austria v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Baník Ostrava čekají další bitvy evropském poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy sice nestačil na Legii Varšava, ale nyní stojí před další šancí. Po přeřazení do Konferenční ligy bude ve 3. předkole...

6. srpna 2025  19:30

Sparta - Ararat v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté na úvod Konferenční ligy vyřadili kazachstánský FK Aktobe a ve 3. předkole je čeká Ararat-Armenia. Začnou na domácím hřišti ve čtvrtek 7. srpna ve 20:00. Kde můžete první utkání...

6. srpna 2025  18:59

Austria je týmovější než Legia, řekl Hapal před dalším pohárovým soubojem

S polským gigantem Legií Varšava si fotbalisté ostravského Baníku ve druhém předkole Evropské ligy neporadili. Teď je před nimi rakouský velikán – Austria Vídeň. V úvodním utkání třetího předkola...

6. srpna 2025  18:41

Olatunji letí ze Sparty do Ameriky. Real Salt Lake poslal 2,5 milionu dolarů

Fotbalovou Spartu opustil po dvou letech nigerijský útočník Victor Olatunji. Pětadvacetiletý hráč přestoupil do týmu zámořské MLS Real Salt Lake. Letenský klub to uvedl na svém webu. Podle médií...

6. srpna 2025  17:47

Soupeř z Arménie? Velká neznámá, ale zvládnout bychom to měli, říká Zelený

O víkendu v Pardubicích se po delší době vrátil z kraje hřiště na pozici stopera. Navzdory tomu si však Jaroslav Zelený připsal asistenci a potvrdil, že je pro fotbalisty Sparty jedním z klíčových...

6. srpna 2025  14:16

Ti, kteří Plzeň roztrhali na kusy. Kdo jsou Antman a Gassama

Jeden je v klubu tři týdny, druhý dva dny. Djeidi Gassama a Oliver Antman, hbitá křídla skotských Rangers, která se v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů postarala o jasné vítězství nad Plzní...

6. srpna 2025  12:59

Karviné vychází sázka na cizince. Dříve byli v jiné kabině, až Hyský přišel se změnou

Policie zná identitu chuligánů Sparty, kteří hajlovali v Olomouci. Hledá svědky

