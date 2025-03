Plzni v odvetě fandit nebude. Lazio? Vášeň, co vás pohltí, říká Kozák

Už před týdnem bylo zřejmé, komu v osmifinále Evropské ligy přejete. Jako televizní expert jste šel pozdravit kotel s fanoušky Lazia.

Před plzeňským stadionem jsem potkal známého, který patří ke tvrdému jádru. Jezdí na každý zápas. Běžel za mnou a povídá: Ciao, ragazzo, přijď nám zamávat před výkopem. To jsem nemohl odmítnout.

Nebylo to vůči Plzni neslušné?

Omlouvám se všem českým patriotům i klubovému koeficientu, ale srdci neporučíte. K Laziu jsem patřil pět let, k Plzni ani minutu. Přišlo by mi divné fandit proti svému přesvědčení. V Laziu – byť to nebylo vždycky snadné – jsem nechal kus života a oni to vědí. Den před zápasem mě dokonce pozvali na slavnostní večeři, kde byli šéfové obou klubů. Milé gesto.