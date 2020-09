Na Slovensko jedeme s velkou úctou k soupeři, ujišťuje jablonecký Holík

„Los jsme sledovali dokonce spolu na reprezentačním srazu, tak jsme se hecovali a přáli jsme si, abychom v Evropské lize hráli proti sobě. A když to vyšlo, tak už jsme se o tom moc nebavili, jen, že se těšíme. Možná ještě něco proběhne před zápasem a poražený třeba zaplatí na příštím srazu kafe. Já doufám, že postoupíme my,“ přeje si 22letý jablonecký obránce Libor Holík.



Jaké máte informace o Dunajské Stredě?

Víme, že po šesti kolech vede bez ztráty bodu slovenskou ligu, viděli jsme už i nějaké video a je nám jasné, že nás čeká nesmírně těžký zápas. Na Slovensko pojedeme s respektem k soupeři, ale s velkou touhou postoupit.

V týmu soupeře hraje spousta cizinců ze všech koutů světa, čím vás po shlédnutí videa zaujal?

Je fakt, že je to zvláštně složený tým a Slováků tam moc není. Mají to postavené hlavně na krajních obráncích, kteří po stranách hodně podporují útok, což jim nesmíme dovolit. To by měla být i moje práce. Také hrají velmi kombinačně, nic nenakopávají jen tak dopředu a to budeme muset také eliminovat.

Vloni jste ve stejné fázi Evropské ligy nečekaně vypadli s arménským Pjunikem Jerevan...

...to bylo velké zklamání, že jsme skončili tak brzo. O to větší máme motivaci tohle vyřazení odčinit a v Evropě se ukázat víc.

Vstup do první ligy se vám povedl, máte sedm bodů po třech kolech, cítíte větší sebevědomí po sobotní domácí výhře nad Ostravou 2:0?

Kádr se nám v létě hodně změnil, ale cítíme, že jdeme herně nahoru a zápas proti Ostravě to potvrdil. I když nějaký čas to ještě bude trvat, než se dokonale sehrajeme, tak v Dunajské Stredě uděláme všechno pro to, abychom postoupili dál.