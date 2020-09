Liberec se sžívá s litevskými poměry. Před pohárem se učí hrát na umělé trávě

O postup do další fáze soutěže rozhodne kvůli probíhající koronavirové pandemii jediný zápas, nikoli dva jako dříve. I proto bude klíčové, jak se Liberečtí s nezvyklými podmínkami poperou.

„Kdyby se hrálo na dvě kola, troufnu si říct, že jsme stoprocentní favorité. Umělka nám dělá trošku čáru přes rozpočet,“ přiznal liberecký trenér Pavel Hoftych. „Mít mužstvo složené ze třicátníků, byl by to pro nás asi velký problém. S naším mladým týmem ale věřím, že se v poháru dostaneme dál. Český fotbal potřebuje v Evropě co nejvíc týmů.“

Názory na umělý povrch se mezi samotnými hráči dost různí. „Třeba záložník Michal Beran se na něj vyloženě těší, protože je rychlý a obratný,“ prozradil Hoftych.

Naproti tomu urostlý útočník Michael Rabušic z „umělky“ nejásá. „Pro mě to nebude příjemné, ale musíme si dát do hlavy, že si jedeme pro postup a nic jiného nás nezajímá,“ řekl Rabušic.

Stoper Taras Kačaraba, který přišel pod Ještěd ze Šachtaru Doněck, je na umělou trávu z minulosti zvyklý. „Když jsem nastupoval za ukrajinskou devatenáctku nebo jedenadvacítku, taky jsme někdy hráli na umělce a museli jsme se na to připravit. Neviděl bych v tom problém,“ říká opora liberecké obrany. „Jasně, výhoda pro soupeře to určitě je, protože na umělé trávě trénují každý den, ale nám může trvat maximálně pět nebo deset minut, než si na hřiště zvykneme. Všechno by mělo být ok.“

Největší rozdíl oproti přírodní trávě je v odskoku míče. „A když bude pršet, hřiště může být ještě rychlejší,“ upozorňuje Kačaraba.

Na stadionu Litevské fotbalové federace ve Vilniusu s pětitisícovou kapacitou leží od letošního dubna úplně nový umělý povrch, který splňuje nejpřísnější normy FIFA. Kromě FK Ritoriai zde hrají své domácí zápasy ještě dva místní kluby a také reprezentační celek Litvy.

Aby se fotbalisté Liberce na podmínky v hlavním městě Litvy co nejlépe připravili, už od pondělka trénovali na umělé trávě. V úterý za ní vyrazili do nedalekého Turnova. „Tam je novější povrch než v Liberci,“ vysvětlil obránce Kačaraba.

Liberecká výprava odletěla do Vilniusu ve středu ráno, vpodvečer bude mít oficiální trénink v dějišti utkání. Ten bude mít zvláštní pravidla, hráči totiž nesmějí do kabiny, ta bude přístupná až při zápase.

„Převlékneme se na hotelu, autobusem se dopravíme na stadion a po tréninku pojedeme hned zpátky na hotel, teprve tam se hráči osprchují,“ přiblížil kustod Petr Ulihrach.

Vzhledem k neutěšené tuzemské situaci ohledně koronaviru musí cestující z Česka po příjezdu do Litvy do karantény. Liberecký fotbalový klub však dostal od litevských úřadů výjimku. „Je třeba splnit přísné karanténní podmínky a soustředit se na to, abychom neudělali nějakou legislativní chybu,“ připomněl trenér Hoftych, že utkání kvalifikace Evropské ligy nemá jen čistě sportovní rozměr.