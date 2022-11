Liberec v poháru vyzve Olomouc. „Rozdíly mezi týmy jsou minimální,“ ví Kozel

Pro oba týmy je to velice důležitá bitva. Vítěz postoupí v MOL Cupu mezi osm nejlepších a zůstane ve hře o pohárovou Evropu.

„Je to pro nás poslední utkání sezony, takže by bylo dobré zakončit tenhle půlrok úspěšně. To je náš hlavní cíl. Také bychom se chtěli U Nisy vítězně rozloučit s fanoušky, kteří nás v tomto roce podporovali,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel. „Víme, že nás nečeká nic lehkého. Olomouc v poslední době dosáhla dobrých výsledků a v lize se dostala na čtvrté místo. Rozdíly mezi týmy jsou ale minimální. My jsme poslední dvě utkání doma zvládli vítězně. Budeme se snažit přenést si to do poháru a postoupit.“

Trenér Liberce Luboš Kozel povzbuzuje své svěřence.

Po podzimní části je Olomouc v tabulce nejvyšší fotbalové soutěže pět příček před Libercem, ten na ni však ztrácí jen tři body. Srpnový vzájemný zápas na Moravě skončil remízou 1:1. Za Sigmu otevřel skóre Mojmír Chytil, hosté srovnali díky brance Denise Višinského.

Hlavní zbraní Liberce by i v pohárovém klání měl být nizozemský útočník Mick van Buren, který v této sezoně nasázel už devět ligových gólů. Nejlepším střelcem Hanáků je se šesti trefami Chytil. Ten na sebe výrazně upozornil i v reprezentačním dresu. Při své nedávné premiéře za národní tým proti Faerským ostrovům zaznamenal hattrick. „Liberečtí disponují hodně kvalitním týmem. Závěr asi neměli takový, jaký si představovali, ale pořád je vnímám jako velmi silné mužstvo,“ prohlásil olomoucký kouč Václav Jílek. „Na zápas se těšíme a šance jsou vyrovnané. Věřím, že budeme schopní zopakovat výkony a hlavně výsledky ze závěrečných ligových kol.“

Liberecký Slovan prošel do osmifinále MOL Cupu po jasných výhrách nad Rokycany a Frýdkem-Místkem. Olomouc nejprve udolala v prodloužení Uničov a poté vyřadila Zápy.

Pohárový duel Liberce s Olomoucí se hraje až 14 dní po skončení ligy proto, že oba týmy uvolnily své zástupce do reprezentací a na pohár chtěly nastoupit v plné síle.

Liberecký klub si vymínil, že se reprezentanti z akcí vrátí už o předchozím víkendu, aby se mohli na osmifinále MOL Cupu připravovat s týmem.

Minulý týden Severočeši museli trénovat hned bez devíti hráčů. S reprezentačním A-týmem byl obránce Plechatý, další čtyři fotbalisté - Fukala, Červ, Kozák a Valenta - si zahráli jedno utkání za jednadvacítku, Višinský s Prebslem za dvacítku a ukrajinští mladíci Talovjerov a Varfolomejev nastoupili za mládežnické výběry své země.

„Reprezentovat je čest a hráčům jsme nechtěli bránit, proto jsme se snažili najít kompromis, aby mohli hrát za nároďák a abychom současně odehráli pohárový zápas,“ řekl trenér Kozel.