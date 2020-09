Rumuni jako česká reprezentace. Bylo těžké, jak se všechno řešilo, řekl Rabušic

Liberec na cestě kvalifikací Evropské ligy překonal už druhého protivníka, po Riteriai si poradil opět venku s FCSB, někdější Steauou Bukurešť. Za týden se doma o postup ze skupiny utká s APOEL Nikósií.

Rumunský tým skládal tým až v den zápasu, protože většinu hráčů nepustila proti Liberci nákaza koronavirem. Až pět hodin před stanoveným výkopem byla jasné, že se vůbec bude hrát.

To čekání a nejistota byla pro Liberec těžší než pak samotné utkání.

„Pro nás bylo složité to okolo, jak se všechno řešilo. Bylo strašně těžké nastavit hlavu. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se bude hrát nebo ne, s kým budou hrát, že mohou nastoupit třeba s dorostenci. Ale oni si koupili hráče z rumunské ligy, kvalitu měli, i když nebyli samozřejmě sehraní,“ vykládal Rabušic.

Jedenatřicetiletý útočník se do hry dostal v 52. minutě krátce po velké a jediné šanci soupeře, který hrál od 20. minuty bez vyloučeného Cany.



„Pomohla nám červená karta. Pak už to bylo o tom, kdy dáme první gól. Ve druhé půli byla otázka času, kdy nám to tam spadne. Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Teď nám chybí ještě jeden krůček. Doufejme, že to dokážeme,“ podotkl Rabušic.

Štastný byl i trenér Hoftych.

„Domácí dali dohromady mužstvo na poslední chvíli. Ale získali hodně zkušených hráčů, výborných fotbalistů. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, že to je atypický zápas. Naši hráči zase nemají tolik pohárových zkušeností, aby to pro ně bylo jednoduché. Říkali jsme jim, ať zůstanou v klidu. Respekt před soupeřem, jak to poskládal,“ řekl liberecký trenér.

„Viděli jste český nároďák proti Skotsku. Nastoupili kluci, kteří nemají s nároďákem žádnou zkušenost, a za jeden trénink z toho vzniklo velmi dobré mužstvo. Je tam ten efekt, že nemáte co ztratit,“ poznamenal Hoftych.

Liberec měl spoustu šancí, první gól dal po hodině hry z rohu. Druhý v 82. minutě rovněž po rohu, který zahrával celkem sedmnáct.

„Rohy na tréninku dost trénujeme. Věděli jsme, že máme skvělé hráče na centry. Jsme rádi, že jsme postoupili a Liberec má šanci porvat se o skupinu. I když samozřejmě víme, že osud naklonil karty na naši stranu,“ dodal Hoftych.