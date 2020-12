Liberec se loučí s Evropou. Chceme si to prožít, říká trenér Hoftych

Hosté už po minulém kole oslavili postup do další fáze soutěže, kam projdou s německým Hoffenheimem, který se stal vítězem skupiny L. Liberec už postoupit nemůže, v tabulce skončí na třetím místě díky dvěma výhrám nad belgickým Gentem. Bodovým ziskem proti CZ Bělehrad však svěřenci Pavla Hoftycha mohou vylepšit koeficient českých klubů a navíc si vydělat další peníze do rozpočtu: za výhru se platí v přepočtu 15 milionů korun.

Liberec - CZ Bělehrad Čtvrtek 21.00 online

„Crvena zvezda má momentálně velmi silný tým, který válcuje srbskou ligu a i v Evropě patří ke špičce. My se budeme chtít rozloučit dobrým týmovým výkonem a utkání si prožít,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych.



„Jsme velmi rádi, že jsme mohli být součástí základní skupiny Evropské ligy, získali jsme nějaké body a pevně věříme, že ještě nějaké přidáme. Jen mě strašně mrzí, že poslední zápas nemůžou vidět naši fanoušci. Pořád nechápu, co by komu udělalo, kdyby do hlediště mohlo třeba třicet procent divácké kapacity.“

První vzájemný zápas v Bělehradu liberečtí fotbalisté prohráli vysoko 1:5. Tehdy však v týmu začal řádit koronavirus, zatímco teď je v plné síle. „Ano, jsme kompletní, to je radostná zpráva,“ potvrdil Hoftych. „Musíme se poučit z chyb v minulém zápase, kdy jsme špatně zachycovali soupeřovy náběhy, teď jsme snad o něco chytřejší, síla soupeře je však velká. Je to skvělý tým s velkou historií.“



Srbský celek je favoritem utkání, v tabulce skupiny L má zatím 10 bodů při skóre 9:4. Daří se mu i v domácí soutěži, kterou vede s náskokem devíti bodů bez jediné porážky.

Do prvního vzájemného duelu se Slovanem nezasáhl bývalý záložník pražské Sparty Guélor Kanga, který měl pozitivní test na koronavirus. Nyní už pravidelně nastupuje, minulý čtvrtek figuroval proti Hoffenheimu v základní sestavě.

Srbové nehodlají v Liberci nic podcenit, i když výsledek už ve skupině nic nezmění. „Z mnoha hledisek je to pro nás důležitý zápas proto, aby Crvena zvezda v globálním měřítku dál rostla - jako tým i jako klub,“ řekl trenér Dejan Stankovič. „Půjdeme do utkání v Liberci, jako by bylo klíčové pro postup ze skupiny. Chceme domů přivézt všechny body,“ dodal.

Oficiální předzápasový trénink ve středu U Nisy absolvovali jen fotbalisté Liberce. Srbský tým měl trénink i tiskovou konferenci ještě doma, teprve pak se vydal letecky do Česka.