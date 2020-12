Jediný tým, s kterým Leverkusen padl. Slavia zabojuje o první místo

Půjde o lepší výchozí pozici do vyřazovacích bojů. Jak Leverkusen, tak Slavia mají od minulého čtvrtka jisté pohárové jaro, a tak zbývá odpověď na poslední otázku: kdo zamíří dál z prvního místa?

Tabulka skupiny C Tým Z V R P S B 1. Slavia Praha 5 4 0 1 11:6 12 2. Leverkusen 5 4 0 1 17:8 12 3. Nice 5 1 0 4 8:15 3 4. Beer Ševa 5 1 0 4 6:13 3

„Už samotný postup je neskutečný úspěch,“ říkal minulý týden trenér Jindřich Trpišovský. „Když nám nalosovali skupinu s Leverkusenem a Nice, dvěma špičkovými evropskými týmy z vyspělých soutěží, bylo jasné, že jednoho z nich budeme muset nechat za sebou. A my teď za sebou můžeme nechat dokonce oba.“

Díky lepšímu vzájemnému zápasu z Prahy stačí Slavii k vítězství ve skupině i remíza. Kdo by to byl po nepovedeném vstupu do soutěže a porážce 1:3 s Beer Ševou čekal...

„O to větší úspěch to může být,“ věří Trpišovský.

Vždyť Slavia vyhrála po porážce v Izraeli čtyři evropské zápasy v řadě, což je její pohárový rekord, který ve čtvrtek večer může ještě vylepšit. A stejně tak i stav klubové kasy.

Za vítězství ve skupině UEFA přidá klubům milion eur, o polovinu víc než za druhé místo.

Když k tomu připočtete bonusy za každé vítězství v hodnotě 570 tisíc euro, „odškodné“ za vyřazení z play off Ligy mistrů s Midtjyllandem ve výši pěti milionů euro a další příjmy z marketingových a televizních práv, zjistíte, že i v Evropské lize si slávisté v aktuální sezoně vydělají slušný balík.

Holeš si zlomil malíček

Tým letí do Leverkusenu, města na východním břehu Rýna, v úterý v 17 hodin s tradičním dvoudenním předstihem.

Slavia to tak praktikuje dlouhodobě a nic na tom nemění ani během nabitého programu - po utkání v Německu ji do Vánoc čekají ještě čtyři ligové duely včetně atraktivních prověrek s Libercem či Plzní. Přihlédne k tomu realizační tým při skladbě sestavy?

Na pohárové soupisce vůbec nefiguruje defenzivní univerzál Takács, chybět bude znovu i zraněný obránce Hovorka a zlomený malíček na noze z nedělního derby nepustí do zápasu ani středopolaře Holeše.

To Leverkusen se kromě dlouhodobě zraněných pravděpodobně bude muset obejít také bez záložníka Demirbaye, který byl minulý týden pozitivně testovaný na koronavirus.

I bez něj však Bayer podobně jako Slavia vyhrál v neděli svůj ligový zápas rozdílem třídy - 3:0. Proti poslednímu Schalke k tomu přispěl i český útočník Patrik Schick, jenž se po zranění vrací zpátky do formy.

Se Slavií coby sparťanský odchovanec odehrál řadu zápasů na mládežnické úrovni, ale v dospělé kategorii proti ní nastoupil jen dvakrát: když v sezoně 2015/16 hostoval v Bohemians, byl u remíz 0:0 a 2:2. Zahraje si i nyní?

K prvnímu utkání v říjnu do Prahy ještě nepřiletěl, protože v Německu teprve doháněl tréninkové manko. V posledních pěti zápasech už ale zaznamenal dva góly a i díky absenci jiného střelce Alaria, zdá se, získal zpátky pozici ofenzivní jedničky.

Slavii by o tom ve čtvrtek večer jistě rád přesvědčil.