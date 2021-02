Slavia tápe nad formací soupeře. Bah a Holeš? Minimálně jeden z nich nastoupí

Bude to střední záložník Tomáš Holeš, který nedohrál už úvodní duel s Leicesterem v Praze?



Alexander Bah, pravý bek, jenž musel předčasně ze hřiště ve víkendovém duelu v Teplicích?

Či Ondřej Lingr, pro kterého poslední duel skončil po nebezpečné srážce na nosítkách?

„Uvidíme i na základě tréninku,“ řekl Trpišovský v předvečer velkého zápasu na tiskové konferenci. „Cestovali s námi i ti, kteří nejsou stoprocentně zdraví, ale chtěli jsme, aby se sem podÍvali. Hrát s Leicesterem je pro nás výjimečná událost,“ poznamenal.

„Chceme soupeři vstřelit první gól, ať znervózní! Věřím, že postoupíme,“ zavelel kapitán Jan Bořil.

Kdyby do hry nemohl zasáhnout Bah, není vyloučené, že by se právě on z levého kraje obrany přesunul na pravý. Nebo by trenéři proti bleskurychlému Harveymu Barnesovi, levému křídlu Leicesteru, věřili Lukáši Masopustovi, který se na pravém beku zaučoval na podzim?

„Chceme se znovu prezentovat hlavně zajímavým fotbalem. V domácím utkání byly chvíle, kdy jsme ukázali sílu. To samé bychom rádi předvedli i v odvetě,“ mlžil Trpišovský.



Pokud by byl k dispozici Holeš, lze očekávat, že by místo v základní sestavě nezbylo na Jakuba Hromadu a Ibrahima Traorého. Víc změn se ale očekávat nedá.

Jasná je pozice gólmana Ondřeje Koláře, stoperská dvojice Ondřej Kúdela-David Zima se v prvním duelu osvědčila a vzájemná spolupráce uprostřed hřiště vyhovuje i Lukáši Provodovi s Nicolaem Stanciuem. A jen těžko kouč Trpišovský nenasadí úderné ofenzivní trio: Abdallah Sima, Peter Olayinka, Jan Kuchta.

„Uvidíme také, v jakém rozestavení nastoupí soupeř. Bez zraněného Maddisona formaci zřejmě změní,“ připustil trenér.



James Maddison, jeden z nejproduktivnějších hráčů soupeře, totiž bude chybět kvůli zraněné kyčli, potvrdil kouč Leicesteru Brendan Rodgers.

„Pro nás to ale znamená spíš komplikaci. Byl bych radši, kdyby Maddison mohl nastoupit, protože už jsme se s ním setkali a hráči vědí, co od něj mohou očekávat,“ řekl Trpišovský a přísedící kapitán Bořil souhlasil: „Většinou bez něj hrají v rozstavení 4-3-3. Sám jsem zvědavý, koho k Vardymu dopředu dají. Zřejmě to bude něco úplně jiného než u nás. Maddison je ale nesmírně kvalitní fotbalista a myslím si, že jim bude hodně scházet.“

