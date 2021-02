S Bahem i Lingrem. Slavia odletěla do Anglie bojovat o osmifinále Evropské ligy

Slavia po necelých dvou letech opět odcestovala k pohárovému utkání do Anglie.

Tenkrát na jaře 2019 tamní Chelsea (3:4) hodně potrápila, do posledních vteřin bojovala o postup do semifinále Evropské ligy, kterou nakonec londýnský klub vyhrál.

Ve čtvrtek vyzve Leicester City, první duel v Edenu skončil před týdnem bezbrankovou remízou. K postupu stačí Slavii uhrát i remízu 1:1, 2:2, 3:3 atd. Zápas má výkop od 21.00 středoevropského času, v Anglii bude o hodinu méně.

„Máme dobré výchozí postavení z domácího zápasu. Uděláme všechno proto, aby se to povedlo,“ prohlásil Houštecký.

Na palubě speciálu jsou všechny opory až na Petra Ševčíka, jenž je mimo hru od prosince. Navíc v minulých dnech stejně jako útočník Stanislav Tecl prodělal onemocnění covid-19. I když, v neděli oběma skončila karanténa, do Anglie necestují.

„Zůstávají doma a budou trénovat. Jinak s námi letí všichni hráči z pohárové soupisky,“ podotkl Trpišovského asistent.

Na soupisce pro jarní část Evropské ligy nejsou stoper Taras Kačaraba, záložník Michal Beran a útočníci Mick van Buren a Júsuf.

Všichni čtyři přišli do Slavie v lednu, Kačaraba na hostování z Liberce, Beran s Júsufem se z hostování v Liberci vrátili a Van Buren hostoval v Českých Budějovicích. Naopak do výpravy se dostal sedmnáctiletý záložník Denis Višinský z dorostu.

„Bude to pro nás docela těžké, ale věřím, že jsme připravení a postoupíme,“ prohlásil před odletem ofenzivní záložník Peter Olayinka.

Leicester v letošním ročníku patří k elitním týmům Premier League, po pětadvaceti kolech má stejně bodů jako druhý Manchester United.

Tak vysoko se mužstvo Brendana Rodgerse rozhodně nečekalo. Naposled o víkendu vyhrál na Aston Ville 2:1, Slavia remizovala 1:1 v Teplicích.

„Čeká nás hodně těžká odveta, Leicester je světová špička. Stačí se podívat, jak je úspěšný, jaké má hráče,“ zdůraznil Houštecký.

„Překvapilo nás, že před týdnem nastoupili s tím nejlepším. Byla to svým způsobem pro nás čest. Ale jinak nás co se týče hry a stylu nepřekvapili,“ podotkl Houštecký.

„A taky se těšíme na hřiště. Co jsem mluvil s Tomášem Součkem a Vláďou Coufalem, tak je tam neskutečný pažit,“ podotkl Houštecký.

Zatímco domácí ligu musí Slavia kvůli jiným klimatickým podmínkám v Česku hrát často na oraništích.

„Uvidíme, jak se s tím srovnáme. Bylo to podobné jako před dvěma lety v Genku. Taky si mysleli, že pro ně jejich trávník bude pro odvetu velkou výhodou. Ale my tam dali čtyři góly a postoupili. Nezlobil bych se, kdyby to tak dopadlo zase,“ řekl Houštecký s úsměvem.

Slavia odletěla do Anglie dva dny před utkáním, což je v jejím případě tradice, byť většina soupeřů v pohárech cestuje k zápasům až den před výkopem.

Po pátečním návratu do Česka nemusí výprava do karantény, jak ukládá povinnost všem cestujícím z rizikových oblastí, kterou Anglie pro Česko představuje. Slavia dostala výjimku od ministerstva zdravotnictví.