„Wyrównane boje sprzed pół wieku. Obydwa mecze były bardzo wyrównane,“ píše se na webových stránkách Legie, že zápasy v zaniklém letním poháru Intertoto byly fakt fifty fifty.

Před půl stoletím.

Ve čtvrtek večer bude znovu vášnivo. Legia se chce dostat do Evropské ligy. V cestě stojí nejen Baník ve druhém předkole, ale případně další dva soupeři.

Výkop? 21.00.

Záštitu nad varšavským úspěchem převzal Fredi Bobic, někdejší útočník německé reprezentace, kterého si Legia pořídila jako vrchního vizionáře.

Ostravský Tomáš Rigo bojuje o míč se soupeřem z Legie Varšava.

Pro český fotbal by se hodilo, aby Baník zvítězil a postoupil dál. Pomohl by národnímu koeficientu, připsal by si hromadu sebevědomí a sousední Legii jednoduše sdělil, že je lepší. Po vyrovnaném prvním utkání 2:2 v Ostravě je možné vlastně cokoli. K postupu potřebuje Baník vyhrát. Při jakékoli remíze rozhoduje penaltový rozstřel.

Velmi podstatně může zapůsobit efekt Frediho Bobice, jenž je v Legii od letošního dubna šéfem sportovního provozu. Nepodepisuje posily, nevytváří taktické plány, neúkoluje trávníkáře, jak mají sekat hřiště, ale výstavní pozici má. Případné vítězství nad Baníkem, čili přiblížení se Evropské lize, by mu jistě pomohlo.

Legia je totiž velká fotbalová značka, která vznikla v roce 1916.

Nosí výrazné písmenko L nad srdcem.

Jedná se o nejúspěšnější fotbalový klub Polska.

A Fredi Bobic souhlasil, že pomůže.

Oficiálně se stal vedoucím fotbalových operací, takže je na papíře zodpovědný za skautské oddělení a úspěchy prvního týmu. Jak je to ve skutečnosti, to by nám musel vysvětlit právník a prezident klubu Dariusz Mioduski, který se v sedmnácti přestěhoval s rodiči do Ameriky, aby se naučil byznys. Teprve o mnoho let později koupil Legii.

Bobic je přesně ten člověk, který se do velkolepých plánů hodí. Má názor, je tvrdý a originální. Němec narozený ve slovinském Mariboru.

V německé reprezentaci nastřílel deset gólů. Při památném angažmá ve Stuttgartu stvořil útok jedovatých zmijí s Bulharem Balakovem a Brazilcem Élberem. Stal se králem bundesligových střelců a jako náhradník sledoval zlaté evropské finále 1996 proti Česku. Jakmile ukončil hráčskou kariéru, stal se manažerem. Přes bulharský Burgas, Stuttgart, Frankfurt a Herthu Berlín to vzal do Polska.

„Jeho úkolem v Legii je vytvořit dlouhodobou strategii rozvoje klubu. I když je brzo na hodnocení, jeho dosavadním největším úspěchem je to, že se nepohádal se sportovním ředitelem Michałem Żewłakowem,“ míní sportovní novinář Jaroslaw Tomczyk z týdeníku Piłka nożna, čili Fotbal v češtině.

Matěj Šín z Baníku se pere o míč v zápase druhého předkola Evropské ligy proti Legii Varšava.

Jerzy Chwalek z deníku Super Express přidává: „Bobicovi pomáhá, že se velmi dobře zná s majitelem Legie. Kdyby zopakoval úspěchy, které měl v bundeslize, bude to jen dobře.“

Jinými slovy: jestli chce Baník postoupit, musí porazit Bobice.

A samozřejmě taky Legii a její vášnivé fanoušky, kteří přerušili bojkot a natlačí se na armádní stadion ve Varšavě. Čeká se nemilosrdný souboj sousedů. Vytáhlý manažer Bobic u toho v čestné lóži jistě nasadí výrazné dioptrické brýle a bude sledovat, jestli Legia zvládne první velký úkol a vyřadí Baník. A pokud ne? Klidně se může stát, že se velký šéf (v angličtině head of football operations) bude pakovat.