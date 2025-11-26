Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Fotbalisté Sparty se ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech mají na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě i další zajímavé informace najdete v našem textu.

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína. | foto: ČTK

Kde sledovat zápas Legia Varšava – Sparta?

Utkání 4. kola ligové fáze Konferenční ligy Legia VaršavaSparta vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Polském armádním stadionu začíná ve čtvrtek 27. listopadu od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Legia Varšava – Sparta můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Sparta v sobotním utkání domácí ligy vyhrála 2:1 v Mladé Boleslavi.
  • Legia Varšava v sobotu v polské lize zachránila doma remízu 2:2 s poslední Lechií Gdaňsk až ve čtvrté minutě nastavení.

Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?

  • Sparta zahájila ligovou fázi přesvědčivou výhrou 4:1 nad Shamrockem Rovers, ve druhém utkání ale narazila na podmáčeném terénu v Chorvatsku a podlehla Rijece 0:1. Naposledy doma remizovala s Čenstochovou 0:0.
  • Legia na úvod soutěže podlehla 0:1 tureckému Samsunsporu, pak v Krakově zdolala Šachťar 2:1 a v minulém kole prohrála 1:2 na hřišti Celje.

Legia Varšava – Sparta:

Výkop: čtvrtek 27. listopadu, 21:00.
Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis - Evangelu (video, všichni Řecko).

Předpokládané sestavy:
Legia: Tobiasz - Wszolek, Piatkowski, Kapuadi, Kun - Kapustka, Szymaňski, Goncalves - Chodyna, Rajovic, Krasniqi.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Panák, Zelený - Preciado, Kairinen, Vydra, Ryneš - Birmančevič, Haraslín - Kuchta.
Absence: Elitim, Nsame, Reca, K. Urbaňski (všichni zranění) - Martinec, Mensah (oba nejsou na soupisce), Cobbaut, Kofod (oba zranění), Sörensen (nejistý start)

VIZITKA SOUPEŘE

Legia Varšava

  • Rok založení: 1916
  • Klubové barvy: zelená, bílá a červená
  • Web: legia.com
  • Stadion: Stadion Wojska Polskiego (Polský armádní stadion), kapacita cca 31 103 diváků.
  • Trenér: Iñaki Astiz

Jiří Boula z Baníku a Jurgen Elitim z Legie Varšava v boji o balon.

Úspěchy:

  • Mistr Polska (Ekstraklasa): 16×
  • Puchar Polski (Polský pohár): 21× vítěz
  • Superpuchar Polski (Superpuchar): 6× vítěz
  • Mezinárodní úspěchy:
      • 1× semifinále PMEZ (1969/70)
      • 1× semifinále PVP (1990/91)
    • Zápasy proti českým týmům
      2021/22, 4. předkolo Evropské ligy:
      Slavia - Legia 2:2 a Legia – Slavia 2:1
    • 2025/26, 2. předkolo Evropské ligy:
      Baník Ostrava – Legia 2:2 a Legia – Baník Ostrava 2:1

Zajímavosti před duelem Legia Varšava – Sparta:

  • Sparta a Legia Varšava se v evropských pohárech ještě nepotkaly.
  • Sparta zvítězila v Konferenční lize v jediném z minulých 4 duelů
  • Sparta vyhrála venku jediný z posledních 8 pohárových zápasů, v této sezoně Konferenční ligy tam prohrála 3 ze 4 duelů (vždy o gól)
  • Sparta v pohárech neprohrála s polským soupeřem v 6 ze 7 utkání a inkasovala jen 2 branky
  • Sparta zvítězila na hřišti polských týmů ve 2 z dosavadních 3 pohárových zápasů
  • Sparta venku vyhrála jen 3 z minulých 8 soutěžních zápasů; minule tam zvítězila po 3 utkáních
  • Legia ve 4 pohárových utkáních s českými celky neprohrála (pokaždé při tom dala 2 branky); v červenci ve 2. předkole Evropské ligy vyřadila Ostravu po remíze 2:2 venku a vítězství 2:1 doma
  • Legia v obou domácích pohárových duelech s českým týmem zvítězila 2:1
  • Legia vyhrála v pohárech 2 z posledních 5 zápasů
  • Legia minule doma prohrála v pohárech po 4 utkáních
  • Legia doma čeká na výhru 5 soutěžních utkání v řadě
  • v Legii působí křídelník Krasniqi, který tam v srpnu odešel na roční hostování s opcí právě ze Sparty; za Pražany hraje jeho spoluhráč z kosovské reprezentace Rrahmani
  • kapitán a křídelník Sparty Haraslín působil v jiném polskému klubu Lechii Gdaňsk
  • české týmy podlehly polskému soupeři v jediném z posledních 6 pohárových duelů
  • česká mužstva prohrála v pohárech na hřišti polských celků 3x za sebou

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o velmi vyrovnaný souboj.

Legia Varšava – Sparta Výhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,633,492,64
4. kolo

HŠK Zrinjski Mostar vs. BK Häcken //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 2.52
  • 3.32
  • 2.72
Universitatea Craiova vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 4.20
  • 3.70
  • 1.80
Slovan Bratislava vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 4.84
  • 4.05
  • 1.70
SK Sigma Olomouc vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 2.38
  • 3.45
  • 2.98
Raków Čenstochová vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.79
  • 3.53
  • 4.53
Omonia Nikósie vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 2.22
  • 3.47
  • 3.06
KKS Lech Poznaň vs. FC Lausanne-Sport //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.82
  • 4.19
  • 3.63
Hamrun Spartan FC vs. Lincoln Red Imps //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.62
  • 3.96
  • 5.11
AZ Alkmaar vs. Shelbourne FC //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.17
  • 7.53
  • 13.60
RC Štrasburk vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 3.65
  • 3.48
  • 1.99
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SamsunsporSamsunspor 3 3 0 0 7:0 9
2. NK CeljeCelje 3 3 0 0 7:2 9
3. MohučMohuč 3 3 0 0 4:1 9
4. AEK LarnakaLarnaka 3 2 1 0 5:0 7
5. FC Lausanne-SportLausanne 3 2 1 0 5:1 7
6. Rayo VallecanoRayo Vallecano 3 2 1 0 7:4 7
7. RC ŠtrasburkŠtrasburk 3 2 1 0 5:3 7
8. FiorentinaFiorentina 3 2 0 1 6:2 6
9. Crystal PalaceCrystal Palace 3 2 0 1 5:2 6
10. Šachtar DoněckŠachtar 3 2 0 1 6:4 6
11. Kuopion PalloseuraKuopio 3 1 2 0 4:2 5
12. Raków ČenstochováRaków 3 1 2 0 3:1 5
13. KF DritaDrita 3 1 2 0 3:2 5
13. Jagiellonia BělostokBělostok 3 1 2 0 3:2 5
15. AEK AtényAEK Atény 3 1 1 1 8:4 4
16. AC Sparta PrahaSparta 3 1 1 1 4:2 4
17. Noah ArmavirFC Noah 3 1 1 1 3:3 4
18. HNK RijekaRijeka 3 1 1 1 2:2 4
19. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 3:4 4
20. Universitatea CraiovaU Craiova 3 1 1 1 2:3 4
21. Škendija TetovoŠkendija 3 1 1 1 2:3 4
22. Lincoln Red ImpsLincoln 3 1 1 1 3:7 4
23. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 3 1 0 2 7:6 3
24. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 3 1 0 2 6:5 3
25. Legia VaršavaLegia 3 1 0 2 3:4 3
26. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 3 1 0 2 5:7 3
27. AZ AlkmaarAlkmaar 3 1 0 2 2:7 3
28. BK HäckenHäcken 3 0 2 1 3:4 2
29. Omonia NikósieOmonia Nikósie 3 0 2 1 2:3 2
30. Shelbourne FCShelbourne 3 0 1 2 0:2 1
31. Shamrock RoversShamrock 3 0 1 2 2:7 1
32. BreidablikBreidablik 3 0 1 2 0:5 1
33. Aberdeen FCAberdeen 3 0 1 2 2:9 1
34. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 2:6 0
35. Hamrun Spartan FCHamrun 3 0 0 3 0:5 0
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 3 0 0 3 1:8 0

1. - 8. : 1/8 finału, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou pět duelů. Doma ho čeká už jen Barcelona, venku se ukáže na Tottenhamu a na stadionu Pafosu. Jaké jsou termíny zápasů, kde...

22. října 2025  23:22,  aktualizováno  26. 11.

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

25. listopadu 2025  19:54,  aktualizováno  23:48

