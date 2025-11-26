Kde sledovat zápas Legia Varšava – Sparta?
Utkání 4. kola ligové fáze Konferenční ligy Legia Varšava – Sparta vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas na Polském armádním stadionu začíná ve čtvrtek 27. listopadu od 21:00.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Legia Varšava – Sparta můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Sparta v sobotním utkání domácí ligy vyhrála 2:1 v Mladé Boleslavi.
- Legia Varšava v sobotu v polské lize zachránila doma remízu 2:2 s poslední Lechií Gdaňsk až ve čtvrté minutě nastavení.
Jak si soupeři vedou v Konferenční lize?
- Sparta zahájila ligovou fázi přesvědčivou výhrou 4:1 nad Shamrockem Rovers, ve druhém utkání ale narazila na podmáčeném terénu v Chorvatsku a podlehla Rijece 0:1. Naposledy doma remizovala s Čenstochovou 0:0.
- Legia na úvod soutěže podlehla 0:1 tureckému Samsunsporu, pak v Krakově zdolala Šachťar 2:1 a v minulém kole prohrála 1:2 na hřišti Celje.
Legia Varšava – Sparta:
Výkop: čtvrtek 27. listopadu, 21:00.
Předpokládané sestavy:
VIZITKA SOUPEŘE
Legia Varšava
Úspěchy:
Zajímavosti před duelem Legia Varšava – Sparta:
- Sparta a Legia Varšava se v evropských pohárech ještě nepotkaly.
- Sparta zvítězila v Konferenční lize v jediném z minulých 4 duelů
- Sparta vyhrála venku jediný z posledních 8 pohárových zápasů, v této sezoně Konferenční ligy tam prohrála 3 ze 4 duelů (vždy o gól)
- Sparta v pohárech neprohrála s polským soupeřem v 6 ze 7 utkání a inkasovala jen 2 branky
- Sparta zvítězila na hřišti polských týmů ve 2 z dosavadních 3 pohárových zápasů
- Sparta venku vyhrála jen 3 z minulých 8 soutěžních zápasů; minule tam zvítězila po 3 utkáních
- Legia ve 4 pohárových utkáních s českými celky neprohrála (pokaždé při tom dala 2 branky); v červenci ve 2. předkole Evropské ligy vyřadila Ostravu po remíze 2:2 venku a vítězství 2:1 doma
- Legia v obou domácích pohárových duelech s českým týmem zvítězila 2:1
- Legia vyhrála v pohárech 2 z posledních 5 zápasů
- Legia minule doma prohrála v pohárech po 4 utkáních
- Legia doma čeká na výhru 5 soutěžních utkání v řadě
- v Legii působí křídelník Krasniqi, který tam v srpnu odešel na roční hostování s opcí právě ze Sparty; za Pražany hraje jeho spoluhráč z kosovské reprezentace Rrahmani
- kapitán a křídelník Sparty Haraslín působil v jiném polskému klubu Lechii Gdaňsk
- české týmy podlehly polskému soupeři v jediném z posledních 6 pohárových duelů
- česká mužstva prohrála v pohárech na hřišti polských celků 3x za sebou
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport by mělo jít o velmi vyrovnaný souboj.
|Legia Varšava – Sparta
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,63
|3,49
|2,64