Negativní být nemůžeme, ví v Sigmě před klíčovým zápasem. Přepíší historii klubu?

  19:32
Fotbalovou Sigmu Olomouc čeká nejdůležitější zápas podzimu. V Konferenční lize (KL) ve čtvrtek (21.00) nastoupí do zápasu proti Lechu Poznaň, ve kterém bude hrát především o postup do jarní fáze KL, ale také o nápravu vlastní reputace z posledních zápasů. S prohrou odcházeli hráči Sigmy v posledních čtyřech soutěžních zápasech, gól vstřelili jen na Gibraltaru.
Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským...

Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským Lechem. | foto: ČTK

Jako kapitán nastoupil Jan Navrátil do zápasu Konferenční ligy Sigmy s polským...
Zdrcení fotbalisté polského Lechu Poznaň, v Konferenční lize padli s trpaslíkem...
Fotbalisté gibraltarského Lincolnu střílí vítězný gól v utkání s polským Lechem...
Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...
8 fotografií

Právě porážky 1:2 s Lincolnem a 0:5 ve Zlíně kazí dojem z poměrně povedeného podzimu. „Nejdůležitější je, že stále máme o co hrát. Motivace všech je obrovská. Pevně věřím, že to zvládneme a zakončíme podzim postupem,“ řekl trenér Olomouce Tomáš Janotka.

Před Sigmou stojí historická výzva v podobě postupu. „Sami jsme s neuvědomovali, že můžeme do posledního kola hrát o postup. Můžeme se zapsat do historie klubu,“ burcuje spoluhráče jeden z nejzkušenějších hráčů týmu Jan Navrátil.

Sigma reaguje na varování policie. Do domácích sektorů nevpustí žádné cizince

„Byl by to historický úspěch. Kdo by čekal, že se dostaneme tak daleko a uhrajeme sedm bodů? Podzim se teď hodnotí negativně, ale nezáleží na tom, jak k cíli dojdete. Podstatné je, že k němu opravdu dojdete. Měli jsme tři skvělé zápasy a už jsme se tam viděli, ale soutěž ukázala, jak dokáže být nečitelná a zrádná,“ uvědomuje si Janotka.

I přes poslední prohry je v kabině týmu optimistická atmosféra. „Nálada v týmu je bojovná, musíme být pozitivní. Kdybychom byli negativní, sráželo by nás to. Máme před sebou novou výzvu a chceme sezonu zakončit úspěšně. Na nás starších je, abychom vyburcovali mladší spoluhráče. Pokud to zvládneme, atmosféra v týmu bude dobrá,“ popsal Navrátil.

Jako kapitán nastoupil Jan Navrátil do zápasu Konferenční ligy Sigmy s polským Rakówem.

Na Hanou přijede aktuální mistr polské ligy z Poznaně. V této sezoně se sice v lize nachází až na osmém místě, ale ztrácí pouhé tři body na čtvrtý Raków, se kterým se Sigma utkala v říjnu (1:1). Nyní ji čeká podobně kvalitní soupeř. Hodnota hráčů se u obou polských týmů pohybuje podle webu Transfermarkt.com kolem 40 milionů eur.

„Soupeř je silný. Je to mistr polské ligy, to hovoří za vše. Mají hru založenou na kombinaci a technicky skvěle vybavených hráčích. V defenzivě a ofenzivě mění rozestavení, ale zároveň mají stejně bodů jako my,“ cítí Janotka.

K postupu může stačit i prohra

Sigma i Lech mají v tabulce Konferenční ligy shodně sedm bodů a oba si cestu Evropou zkomplikovali porážkou s gibraltarským Lincolnem. Kvůli tomu mají oba stále o co hrát.

Díky skóre má lepší výchozí pozici Lech. Ve druhých poločasech se však naplno ukáže krása a nevyzpytatelnost ligové fáze evropského poháru. Zkušenosti z minulých let říkají, že se bude napříč všemi zápasy tabulka měnit z minuty na minutu.

Regenerace? Žebírka! Navrátil byl blízko Zbrojovce, stále ale láme rekordy v Sigmě

O postup kromě Olomouce hraje dalších pět týmů, které jsou v tabulce pod ní. Hanákům za určitých okolností stačí k postupu i prohra. Museli by se však spolehnout na neúspěchy většiny ze zmíněné pětice. Janotka ale kalkulování s výsledkem odmítá.

Hranice mezi úspěchem a neúspěchem může být velmi tenká. Tím se kouč nechce zatěžovat: „Nebudeme to sledovat od první minuty. Já se budu plnohodnotně soustředit na zápas. Na střídačce budeme mít jednoho člověka, který to bude v závěru po očku sledovat. Proměnných je tolik, že se na to nechceme upínat.“

Se stejným přístupem do zápasu vstupuje i soupeř z Poznaně. „Přijeli jsme vyhrát, jde nám o body a postup. To, že můžeme prohrát a zároveň postoupit pro nás nehraje roli,“ řekl trenér hostů Niels Frederiksen.

Plivli jste nám do tváře, křičí Poláci. Jejich šampion se ztrapnil na Gibraltaru

Klíčovým hráčem soupeře je hrotový útočník Mikael Ishak. Se třemi góly nejlepší střelec týmu v KL a druhý nejlepší střelec celé polské Ekstraklasy. „Je to nesmírně zkušený kvalitní hráč. Zakončovatel a střelec. Nevyniká náběhovou činností, ale je silný na balonu a často si hledá míče v nižším postavení. Má perfektní výběr místa. Na něm mají založenou finální fázi,“ upozorňuje Janotka.

Sigma nemůže využít uzdraveného kanonýra Klimenta. Zároveň jí budou chybět minimálně obránce Huk a záložník Mikulenka. „S ohledem na zranění a nemoci upřímně nevím, jak poskládám sestavu. Máme tam dva až tři otazníky, ale určitě poskládáme to nejsilnější, co bude k dispozici,“ ubezpečuje Janotka.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RC ŠtrasburkŠtrasburk 5 4 1 0 8:4 13
2. Šachtar DoněckŠachtar 5 4 0 1 10:5 12
3. Raków ČenstochováRaków 5 3 2 0 8:2 11
4. AEK AtényAEK Atény 5 3 1 1 11:5 10
5. SamsunsporSamsunspor 5 3 1 1 10:4 10
6. AC Sparta PrahaSparta 5 3 1 1 7:3 10
7. Rayo VallecanoRayo Vallecano 5 3 1 1 10:7 10
8. MohučMohuč 5 3 1 1 5:3 10
9. Crystal PalaceCrystal Palace 5 3 0 2 9:4 9
10. AEK LarnakaLarnaka 5 2 3 0 6:1 9
11. FiorentinaFiorentina 5 3 0 2 8:4 9
12. NK CeljeCelje 5 3 0 2 8:7 9
13. AZ AlkmaarAlkmaar 5 3 0 2 7:7 9
14. HNK RijekaRijeka 5 2 2 1 5:2 8
15. Omonia NikósieOmonia Nikósie 5 2 2 1 5:3 8
16. FC Lausanne-SportLausanne 5 2 2 1 5:3 8
17. Noah ArmavirFC Noah 5 2 2 1 6:5 8
18. Jagiellonia BělostokBělostok 5 2 2 1 5:4 8
19. KF DritaDrita 5 2 2 1 4:5 8
20. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 5 2 1 2 10:7 7
21. Škendija TetovoŠkendija 5 2 1 2 4:4 7
22. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 2 1 2 6:7 7
23. Universitatea CraiovaU Craiova 5 2 1 2 4:5 7
24. Lincoln Red ImpsLincoln 5 2 1 2 6:11 7
25. Kuopion PalloseuraKuopio 5 1 3 1 4:3 6
26. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 5 2 0 3 7:9 6
27. BreidablikBreidablik 5 1 2 2 5:8 5
28. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 5 1 0 4 7:9 3
29. BK HäckenHäcken 5 0 3 2 5:7 3
30. Legia VaršavaLegia 5 1 0 4 4:7 3
31. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 5 1 0 4 4:9 3
32. Hamrun Spartan FCHamrun 5 1 0 4 3:8 3
33. Aberdeen FCAberdeen 5 0 2 3 3:11 2
34. Shelbourne FCShelbourne 5 0 1 4 0:7 1
35. Shamrock RoversShamrock 5 0 1 4 4:12 1
36. Rapid VídeňRapid Vídeň 5 0 0 5 2:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

