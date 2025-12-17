Právě porážky 1:2 s Lincolnem a 0:5 ve Zlíně kazí dojem z poměrně povedeného podzimu. „Nejdůležitější je, že stále máme o co hrát. Motivace všech je obrovská. Pevně věřím, že to zvládneme a zakončíme podzim postupem,“ řekl trenér Olomouce Tomáš Janotka.
Před Sigmou stojí historická výzva v podobě postupu. „Sami jsme s neuvědomovali, že můžeme do posledního kola hrát o postup. Můžeme se zapsat do historie klubu,“ burcuje spoluhráče jeden z nejzkušenějších hráčů týmu Jan Navrátil.
|
Sigma reaguje na varování policie. Do domácích sektorů nevpustí žádné cizince
„Byl by to historický úspěch. Kdo by čekal, že se dostaneme tak daleko a uhrajeme sedm bodů? Podzim se teď hodnotí negativně, ale nezáleží na tom, jak k cíli dojdete. Podstatné je, že k němu opravdu dojdete. Měli jsme tři skvělé zápasy a už jsme se tam viděli, ale soutěž ukázala, jak dokáže být nečitelná a zrádná,“ uvědomuje si Janotka.
I přes poslední prohry je v kabině týmu optimistická atmosféra. „Nálada v týmu je bojovná, musíme být pozitivní. Kdybychom byli negativní, sráželo by nás to. Máme před sebou novou výzvu a chceme sezonu zakončit úspěšně. Na nás starších je, abychom vyburcovali mladší spoluhráče. Pokud to zvládneme, atmosféra v týmu bude dobrá,“ popsal Navrátil.
Na Hanou přijede aktuální mistr polské ligy z Poznaně. V této sezoně se sice v lize nachází až na osmém místě, ale ztrácí pouhé tři body na čtvrtý Raków, se kterým se Sigma utkala v říjnu (1:1). Nyní ji čeká podobně kvalitní soupeř. Hodnota hráčů se u obou polských týmů pohybuje podle webu Transfermarkt.com kolem 40 milionů eur.
„Soupeř je silný. Je to mistr polské ligy, to hovoří za vše. Mají hru založenou na kombinaci a technicky skvěle vybavených hráčích. V defenzivě a ofenzivě mění rozestavení, ale zároveň mají stejně bodů jako my,“ cítí Janotka.
K postupu může stačit i prohra
Sigma i Lech mají v tabulce Konferenční ligy shodně sedm bodů a oba si cestu Evropou zkomplikovali porážkou s gibraltarským Lincolnem. Kvůli tomu mají oba stále o co hrát.
Díky skóre má lepší výchozí pozici Lech. Ve druhých poločasech se však naplno ukáže krása a nevyzpytatelnost ligové fáze evropského poháru. Zkušenosti z minulých let říkají, že se bude napříč všemi zápasy tabulka měnit z minuty na minutu.
|
Regenerace? Žebírka! Navrátil byl blízko Zbrojovce, stále ale láme rekordy v Sigmě
O postup kromě Olomouce hraje dalších pět týmů, které jsou v tabulce pod ní. Hanákům za určitých okolností stačí k postupu i prohra. Museli by se však spolehnout na neúspěchy většiny ze zmíněné pětice. Janotka ale kalkulování s výsledkem odmítá.
Hranice mezi úspěchem a neúspěchem může být velmi tenká. Tím se kouč nechce zatěžovat: „Nebudeme to sledovat od první minuty. Já se budu plnohodnotně soustředit na zápas. Na střídačce budeme mít jednoho člověka, který to bude v závěru po očku sledovat. Proměnných je tolik, že se na to nechceme upínat.“
Se stejným přístupem do zápasu vstupuje i soupeř z Poznaně. „Přijeli jsme vyhrát, jde nám o body a postup. To, že můžeme prohrát a zároveň postoupit pro nás nehraje roli,“ řekl trenér hostů Niels Frederiksen.
|
Plivli jste nám do tváře, křičí Poláci. Jejich šampion se ztrapnil na Gibraltaru
Klíčovým hráčem soupeře je hrotový útočník Mikael Ishak. Se třemi góly nejlepší střelec týmu v KL a druhý nejlepší střelec celé polské Ekstraklasy. „Je to nesmírně zkušený kvalitní hráč. Zakončovatel a střelec. Nevyniká náběhovou činností, ale je silný na balonu a často si hledá míče v nižším postavení. Má perfektní výběr místa. Na něm mají založenou finální fázi,“ upozorňuje Janotka.
Sigma nemůže využít uzdraveného kanonýra Klimenta. Zároveň jí budou chybět minimálně obránce Huk a záložník Mikulenka. „S ohledem na zranění a nemoci upřímně nevím, jak poskládám sestavu. Máme tam dva až tři otazníky, ale určitě poskládáme to nejsilnější, co bude k dispozici,“ ubezpečuje Janotka.