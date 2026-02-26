ONLINE: Lausanne - Olomouc 0:0, Kliment v dobré pozici, jeho střelu obrana blokuje

Olomoučtí fotbalisté mohou po třiatřiceti letech postoupit do osmifinále evropského poháru. V odvetě úvodního kola play off Konferenční ligy potřebují v Lausanne vyhrát aspoň o gól. Utkání můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti Lausanne. | foto: Reuters

Před týdnem v Olomouc první souboj skončil remízou 1:1, když hosté brzy vedli a za Sigmu po pauze vyrovnal Šturm. Olomouc byla jasně lepším a nebezpečnějším týmem, měla spoustu velkých šancí, aby vyhrála výrazným rozdílem.

Do odvety volí trenér Tomáš Janotka následující sestavu: Koutný – Hadaš, Sylla, Malý, Sláma – Beran, Růsek, Baráth – Šturm, Kliment, Šíp.

V Lausanne to bude mít Olomouc těžší, zvlášť když se hraje na umělé trávě, na které v prosinci prohrála s gibraltarským Lincolnem. Na hřištích soupeřů navíc v evropských soutěžích utrpěla čtyři porážky z posledních pěti duelů.

Olomouc může ve Švýcarsku navázat na sezonu 1992/1993, kdy postoupil do osmifinále bývalého Poháru UEFA, o rok dřív si Hanáci zahráli dokonce čtvrtfinále.

Vítězi dvojzápasu přisoudí los pro osmifinále jednoho z dvojice AEK Larnaka - Mohuč.

Konferenční liga
26. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport : SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc 0:0 (-:-)
Sestavy:
Letica – Soppy, Mouanga, K. Sow, Fofana – Mollet, Custodio (C), Beloko – Diakité – Janneh, Butler-Oyedeji.
Sestavy:
Koutný – Hadaš, Abdoulaye Sylla, Malý, Sláma – Beran, Baráth – Šturm, Růsek, Šíp – Kliment (C).
Náhradníci:
Castella – Ngonzo, Bergvall, Ajdini, S. Traoré, Poaty, Kana-Biyik, Sigua, Ozcan, Lippo, Renovales.
Náhradníci:
Stoppen, Hruška – Siegl, Spáčil, Slavíček, Drábek, Mikulenka, Jalovičor, Jásir, Janošek, Ghali.

Rozhodčí: Minaković – Borović, Božović

