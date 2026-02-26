Lausanne - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Autor: ,
  5:59
Olomoučtí fotbalisté v odvetě play off Konferenční ligy zavítají na hřiště švýcarského Lausanne. Úvodní zápas skončil remízou 1:1. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě? Tyto i další informace o utkání najdete v přehledném textu.
Olomoucký záložník Michal Beran v akci v utkání play off Konferenční ligy proti...

Olomoucký záložník Michal Beran v akci v utkání play off Konferenční ligy proti Lausanne. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Křídelník Sigmy Danijel Šturm lituje zahozené šance v zápase proti Lausanne.
Radost olomouckých fotbalistů po brance Danijela Šturma v úvodním duelu play...
Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...
Olomoucký stoper Matús Malý v akci v utkání play off Konferenční ligy proti...
16 fotografií

Kdy a kde sledovat zápas Lausanne – Olomouc?

Odvetné utkání play off Konferenční ligy Lausanne – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 26. února od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Pecka.TV

Zápas Lausanne – Olomouc můžete sledovat i v podobě textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?

Zápasy Olomouce v ligové fázi Konferenční ligy
1. koloFiorentina – Olomouc 2:0
2. koloOlomouc – Raków Čenstochová 1:1
3. koloFC Noah – Olomouc 1:2
4. koloOlomouc – NK Celje 2:1
5. koloLincoln Red Imps – Olomouc 2:1
6. koloOlomouc – Lech 1:2
Play off – 1. zápasOlomouc – Lausanne 1:1
  • Olomouc v tabulce ligové fáze skončila po 2 výhrách, remíze a třech porážkách se 7 body na 24. místě, poslední postupovou příčku obsadila jen díky lepšímu skóre
Zápasy Lausanne v ligové fázi Konferenční ligy
KoloZápasVýsledek
1. koloLausanne vs. Breiðablik3:0
2. koloHamrun Spartans vs. Lausanne0:1
3. koloLausanne vs. Omonoia Nikósie1:1
4. koloLech Poznaň vs. Lausanne2:0
5. koloKuPS Kuopio vs. Lausanne0:0
6. koloLausanne vs. Fiorentina1:0
Play off – 1. zápasOlomouc – Lausanne 1:11:1
  • Lausanne v ligové fázi skončilo po 3 výhrách, 2 remízách a jediné porážce na 9. místě s jednobodovou ztrátou na první osmičku a přímý postup do osmifinále

Jak vypadal první zápas?

Olomoucké fotbalisty remíza 1:1 z prvního duelu musela mrzet. Na domácím hřišti si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Olomouc v nedělním utkání domácí ligy zvítězila 3:1 na hřišti Teplic.
  • Lausanne v nedělním souboji švýcarské ligy podlehlo 1:2 domácímu Luganu.

Lausanne – Olomouc

Výkop: čtvrtek 26. února 21:00.
První zápas: 1:1.
Rozhodčí: Minakovič - Borovič, Božovič - Markovič (video, všichni Srb.).

Předpokládané sestavy:
Lausanne: Letica - Soppy, Sow, Mouanga, Fofana - Beloko, Roche, Custodio - Diakité - Janneh, Butler-Oyedeji.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Malý, Sylla, Sláma - Baráth, Beran - Šíp, Růsek, Šturm - Kliment.
Absence: Bair, N’Diaye, Sigua (všichni zranění), Abdallah (zranění + není na soupisce), Koné, Ngonzo (oba nejsou na soupisce), Lekoueiry (3 ŽK) - Dolžnikov, Král (oba zranění), Dembe, Leibl, Muritala, Tkáč, F. Uriča (všichni zranění + nejsou na soupisce), Digaňa, Elbel, Grgič, Jezierski, Krivak, Lurvink, Sejk, Trefil (všichni nejsou na soupisce).
Disciplinární ohrožení: Beloko, Custodio, Sow - Baráth, Slavíček, Sylla (všichni 2 ŽK).

FC Lausanne-Sport

Rok založení: 1896
Klubové barvy: modrá a bílá
Web: www.lausanne-sport.ch
Stadion: Stade de la Tuilière – kapacita 12 544 diváků

Hráči Lausanne slaví vítězství s Fiorentinou.

Největší úspěchy:
• 7× mistr švýcarské ligy (Swiss Super League / Ligue Nationale A) – poslední titul v sezóně 1964/65
• 9× vítěz švýcarského poháru (Swiss Cup) – naposledy v sezóně 1998/99

Zajímavosti před duelem Lausanne – Olomouc

  • týmy se před týdnem utkaly v soutěžích UEFA poprvé, pro Olomouc to byl první duel se švýcarským soupeřem
  • Olomouc je v jarní části pohárů podruhé v historii a po 34 letech
  • Olomouc přešla do hlavní fáze Konferenční ligy poté, co v závěrečném 4. předkole Evropské ligy vypadla s Malmö
  • Olomouc se do soutěží UEFA vrátila po 7 letech, účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
  • Olomouc v pohárech zvítězila jen ve 2 z posledních 11 zápasů, venku prohrála 4 z 5 duelů
  • Lausanne dosud z českých týmů narazilo v pohárech jen na Spartu, ani jeden ze 4 zápasů nevyhrálo, připsalo si 2 remízy a porážky
  • Lausanne v minulé sezoně švýcarské ligy obsadilo 5. místo a po 15 letech se kvalifikovalo do evropských pohárů, v předkolech KL vyřadilo Vardar Skopje, Astanu a Besiktas Istanbul
  • Lausanne prohrálo jediný z posledních 12 zápasů v pohárech, doma je v 6 utkáních neporaženo
  • Lausanne se v novém miléniu po bankrotu probojovalo do švýcarské ligy až z regionálních soutěží, mezi elitu se vrátilo v roce 2011 a od té doby 3x sestoupilo
  • Lausanne hraje domácí zápasy na umělé trávě na Stade de la Tuiliére pro 12.544 diváků
  • Vítězi dvojzápasu přisoudí los pro osmifinále jednoho z dvojice AEK Larnaka, Mohuč.

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport je v odvetě mírným favoritem domácí Lausanne. Kurzy jsou následující:

Olomouc – LausanneVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,13,433,61
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. PanathinaikosFotbal - - 26. 2. 2026:Plzeň vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
26. 2. 18:45
  • 2.02
  • 3.36
  • 3.97
Rijeka vs. Omonia NikósieFotbal - - 26. 2. 2026:Rijeka vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
26. 2. 18:45
  • 2.19
  • 3.38
  • 3.42
Celje vs. DritaFotbal - - 26. 2. 2026:Celje vs. Drita //www.idnes.cz/sport
26. 2. 18:45
  • 1.30
  • 5.76
  • 9.49
Samsunspor vs. ŠkendijaFotbal - - 26. 2. 2026:Samsunspor vs. Škendija //www.idnes.cz/sport
26. 2. 18:45
  • 1.30
  • 5.53
  • 10.10
Fiorentina vs. BělostokFotbal - - 26. 2. 2026:Fiorentina vs. Bělostok //www.idnes.cz/sport
26. 2. 18:45
  • 1.52
  • 4.46
  • 6.05
Stuttgart vs. CelticFotbal - - 26. 2. 2026:Stuttgart vs. Celtic //www.idnes.cz/sport
26. 2. 18:45
  • 1.37
  • 5.47
  • 7.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Lausanne - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Olomoucký záložník Michal Beran v akci v utkání play off Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté v odvetě play off Konferenční ligy zavítají na hřiště švýcarského Lausanne. Úvodní zápas skončil remízou 1:1. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě? Tyto i další informace o...

26. února 2026  5:59

Fotbal jsem já, už deset let. Infantinův svět od Putina k Trumpovi. Kam teď kráčí FIFA?

Premium
Prezident FIFA Gianni Infantino na tiskové konferenci k fotbalovému mistrovství...

Svou úvodní řeč v roli šéfa světového fotbalu pojal Gianni Infantino tradičně emotivně. Dlaň přiložil k srdci a naléhavě spustil: „Vrátíme FIFA pověst, která jí náleží, a celý svět nám za to bude...

26. února 2026

Real i PSG jdou dál. Atalanta dotáhla velký obrat, Juventus se zázraku jen přiblížil

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.

V Lize mistrů je známá kompletní šestnáctka osmifinalistů. Postup si po vítězství 2:1 nad Benfikou zajistil Real Madrid, obhájce z PSG posunula dál i domácí remíza 2:2 s Monakem. Pokračují také...

25. února 2026  23:39,  aktualizováno  23:46

Plzeň v Evropské lize 2026: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou ligovou fázi Evropské ligy a jejich jízda je impozantní. V osmi zápasech třikrát zvítězili a pětkrát remizovali, což jim vyneslo čtrnácté místo a postup do play off. V...

27. listopadu 2025  22:45,  aktualizováno  25. 2. 22:38

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech znovu hrají v Evropě. V Konferenční lize bojují s Lausanne o postup do osmifinále. Doma se švýcarským týmem remizovali 1:1 a nyní je čeká odveta. Program, výsledky...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  25. 2. 22:36

Červ před odvetou: Snad jsme si schovali gól na klíčový zápas. Únavu nevnímáme

Lukáš Červ na tiskové konferenci před odvetným duelem Evropské ligy proti...

V základní sestavě fotbalové Plzně nechyběl ani v jednom z předchozích devíti utkání Evropské ligy. Teď chce záložník Lukáš Červ s týmem udržet nejen dosavadní neporazitelnost v soutěži, ale v odvetě...

25. února 2026  20:36

Zbrojovka přidá pro jaro nový rozměr. S Langerem chce ovládnout střed hřiště

Podle tradice nováček do prvního zápasu v přípravě dostává v Brně kapitánskou...

Podzim si fotbalisté Zbrojovky Brno užili. První místo v druholigové tabulce, pět bodů náskoku na Táborsko a hřejivý pocit zvládnutých zápasů, které se lámaly v závěrech na jejich stranu. Po dlouhé...

25. února 2026  19:19

Senzace Bodö: Po našem zápase bych to do nich neřekl, vzpomíná kouč Houštecký

Sondre Brunstad Fet z Bodö/Glimt oslavuje vyrovnávací gól v zápase Ligy mistrů...

Při pohledu na mimořádný počin Bodö/Glimt v Lize mistrů si ve fotbalové Slavii vybaví podzimní vzájemný zápas. Remízu, která norský zázrak v konečném účtování posunula do vyřazovací fáze. „Veřejnost...

25. února 2026  17:02

Plzeň - Panathinaikos v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Rafiu Durosinmi (vlevo) a Sverrir Ingi Ingason.

Nadějný výsledek z prvního utkání (2:2) potřebují potvrdit v domácí odvetě. Plzeňští fotbalisté v boji o postup do osmifinále Konferenční ligy ve čtvrtek přivítají řecký Panathinaikos. Kdy a kde...

25. února 2026  15:58

Z umělky není nadšený nikdo. Kliment o naději na postup Sigmy i zdravotním stavu

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když se o víkendu neobjevil v ligovém utkání proti Teplicím ani mezi náhradníky, mnozí fanoušci fotbalové Olomouce zpozorněli. Absence kapitána Sigmy Jana Klimenta by byla před čtvrtečním zápasem...

25. února 2026  14:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Budíček pro náš fotbal, varují v Itálii po blamáži Interu. Bodö je v euforii

Fotbalisté Bodö/Glimt slaví postup přes Inter Milán.

Před více než třemi měsíci na stejném stadionu norská reprezentace zvítězila 4:1. A teď schytal italský fotbal od Norů další ránu. Bodö/Glimt, senzace letošního ročníku Ligy mistrů, porazilo na San...

25. února 2026  13:05

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

25. února 2026  10:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.