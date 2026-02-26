Kdy a kde sledovat zápas Lausanne – Olomouc?
Odvetné utkání play off Konferenční ligy Lausanne – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 26. února od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Pecka.TV
Zápas Lausanne – Olomouc můžete sledovat i v podobě textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak si oba týmy vedou v Konferenční lize?
|1. kolo
|Fiorentina – Olomouc 2:0
|2. kolo
|Olomouc – Raków Čenstochová 1:1
|3. kolo
|FC Noah – Olomouc 1:2
|4. kolo
|Olomouc – NK Celje 2:1
|5. kolo
|Lincoln Red Imps – Olomouc 2:1
|6. kolo
|Olomouc – Lech 1:2
|Play off – 1. zápas
|Olomouc – Lausanne 1:1
- Olomouc v tabulce ligové fáze skončila po 2 výhrách, remíze a třech porážkách se 7 body na 24. místě, poslední postupovou příčku obsadila jen díky lepšímu skóre
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo
|Lausanne vs. Breiðablik
|3:0
|2. kolo
|Hamrun Spartans vs. Lausanne
|0:1
|3. kolo
|Lausanne vs. Omonoia Nikósie
|1:1
|4. kolo
|Lech Poznaň vs. Lausanne
|2:0
|5. kolo
|KuPS Kuopio vs. Lausanne
|0:0
|6. kolo
|Lausanne vs. Fiorentina
|1:0
|Play off – 1. zápas
|Olomouc – Lausanne 1:1
|1:1
- Lausanne v ligové fázi skončilo po 3 výhrách, 2 remízách a jediné porážce na 9. místě s jednobodovou ztrátou na první osmičku a přímý postup do osmifinále
Jak vypadal první zápas?
Olomoucké fotbalisty remíza 1:1 z prvního duelu musela mrzet. Na domácím hřišti si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou.
|
Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Olomouc v nedělním utkání domácí ligy zvítězila 3:1 na hřišti Teplic.
- Lausanne v nedělním souboji švýcarské ligy podlehlo 1:2 domácímu Luganu.
Lausanne – Olomouc
Výkop: čtvrtek 26. února 21:00.
Předpokládané sestavy:
FC Lausanne-Sport
Rok založení: 1896
Největší úspěchy:
Zajímavosti před duelem Lausanne – Olomouc
- týmy se před týdnem utkaly v soutěžích UEFA poprvé, pro Olomouc to byl první duel se švýcarským soupeřem
- Olomouc je v jarní části pohárů podruhé v historii a po 34 letech
- Olomouc přešla do hlavní fáze Konferenční ligy poté, co v závěrečném 4. předkole Evropské ligy vypadla s Malmö
- Olomouc se do soutěží UEFA vrátila po 7 letech, účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
- Olomouc v pohárech zvítězila jen ve 2 z posledních 11 zápasů, venku prohrála 4 z 5 duelů
- Lausanne dosud z českých týmů narazilo v pohárech jen na Spartu, ani jeden ze 4 zápasů nevyhrálo, připsalo si 2 remízy a porážky
- Lausanne v minulé sezoně švýcarské ligy obsadilo 5. místo a po 15 letech se kvalifikovalo do evropských pohárů, v předkolech KL vyřadilo Vardar Skopje, Astanu a Besiktas Istanbul
- Lausanne prohrálo jediný z posledních 12 zápasů v pohárech, doma je v 6 utkáních neporaženo
- Lausanne se v novém miléniu po bankrotu probojovalo do švýcarské ligy až z regionálních soutěží, mezi elitu se vrátilo v roce 2011 a od té doby 3x sestoupilo
- Lausanne hraje domácí zápasy na umělé trávě na Stade de la Tuiliére pro 12.544 diváků
- Vítězi dvojzápasu přisoudí los pro osmifinále jednoho z dvojice AEK Larnaka, Mohuč.
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport je v odvetě mírným favoritem domácí Lausanne. Kurzy jsou následující:
|Olomouc – Lausanne
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,1
|3,43
|3,61