Na Friise dýchla Liga mistrů: Dívejte na ty fotky! My a favorit, to říká kdo?

„Také? A kdo ještě nás za ně označil? My se za ně určitě nepovažujeme,“ ohradil se. Načež se na tiskové konferenci den před úvodním zápasem ve Švédsku pustil do vysvětlování.

„Myslím, že je to padesát na padesát. Henrika znám velmi dobře, jeho hráče taky, takže vím, čeho jsou schopní. Mají dobře namixovanou partu, zkušené, ale i mladé talentované kluky. Takže znovu: Neřekl bych, že jsme favoriti. Čekají nás dva hodně těžké zápasy.“

Dala vám návod dvě utkání, která Malmö odehrálo proti PAOK Soluň?

Nejde jen o tyhle dva zápasy. Viděli jsme jich mnohem víc, můj asistent Jens Askou navíc působil ve švédské lize, dobře soupeře zná. Víme celkem přesně, co na nás čeká. Malmö chce hrát fotbal, rádi drží míč, rádi ho rychle získávají, mají dobře zvládnutý represink, rychlá křídla. Zkrátka jsou nejlepším týmem ve Švédsku. Dobře organizovaní, disciplinovaní.

Ukázal vám něco i vzájemný zápas s Malmö na tréninkovém kempu v Marbelle? Hrálo se v únoru.

Určitě jsme ho znovu studovali, něco si z něj vezmeme. Malmö se od té doby trochu proměnilo, může hrát v jiném rozestavení než tehdy. Nemůžeme na poznatky z tohohle utkání stoprocentně spoléhat, ale určitě něco použít můžeme.

Jste spokojený s úrovní, na kterou se teď váš tým dostal? Po hektické přípravě, kdy jste neměl hráče pohromadě?

Nemůžu si stěžovat. Něco jsme si přáli, na něčem pracovali a to, co jsme chtěli, se plus minus splnilo. Trochu jsme rotovali sestavu, to se často v médiích řeší, ale bylo to potřeba. Některé vazby se kvůli tomu mohly lehce narušit, ale máme skvělé fotbalisty, poradí si s tím.

Fotbalisté pražské Sparty na tréninku v Malmö

Dýchá už na vás Liga mistrů? Největší zápas kariéry?

Když se podívám tamhle na stěnu, tak rozhodně ano. Malmö celkem nedávno hrálo Ligu mistrů, mají tady z té doby moc pěkné fotky, právem jsou na to hrdí. Nám zbývá pár hodin, abychom se na ně dobře připravili.

Jak vlastně play off o Ligu mistrů vnímáte vy osobně? Největší zápasy trenérské kariéry?

Ano, to je bez debat. Ale tady nejde o mě, pro celý klub jsou tahle dvě utkání extrémně důležitá. A já se na něj moc těším.