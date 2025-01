Friis: Hodně dobrá zkušenost, musíme navázat. Maximum možného? Asi ano

„Některé věci, které se nám děly na podzim, byly vyloženě o hlavě,“ vrátil se dánský kouč k nepovedené druhé polovině první části sezony. „Proto jsem moc rád za to, jak kluci zabojovali a jak ten zápas ustáli.“

V současném rozpoložení předvedli maximum možného?

Myslím, že ano. Jsem spokojený s tím, co jsem viděl, co hráči do zápasu dali. Když porovnáme sílu Interu, který klidně může bojovat o vítězství v Lize mistrů, s tím, kde jsme my... Musíte vzít v úvahu, že pro Inter byl tohle osmý zápas od chvíle, kdy nám začala zimní pauza, takže i v tom byl vidět rozdíl. Navíc je to s míčem u nohy nejrychlejší tým ze všech, které jsme v Lize mistrů potkali.

Co vám vlastně zápas ukázal?

Většina věcí, o kterých jsem mluvil na předzápasové tiskovce, se skutečně stala. Byla to bitva, válka, spotřebovali jsme hodně energie. Není snadné s Interem držet krok, ale to je realita, takhle vypadá Liga mistrů. Moc jsme si toho nevytvořili, ale určitě dost na to, abychom dali gól. K tomu nám chyběla větší kvalita. Věřím, že třeba za měsíc, až budeme rozehranější, už bychom se chovali v šancích trochu jinak. Když si uvědomím, čím jsme prošli, jsem hodně spokojený. Na tenhle výkon potřebujeme navázat.

Nebránili jste někdy až příliš hluboko?

Možná ano, ale když hrajete proti takovému týmu, tak dobře organizovanému, je těžké všechno pokrýt úplně podle představ. Hráči Interu se hodně pohybovali, tím si vytvářeli přečíslení... Rád bych, abychom byli o 5-7 metrů výš, ale viděl jsem spoustu silnějších týmů než jsme my, že na tom proti Interu byly podobně. Beru to jako hodně dobrou zkušenost.

Tomáš Wiesner se snaží zastavit Nicola Barellu.

Jak jste byl spokojený s výstavbou hry?

Zkoušeli jsme nové věci, pracujeme na tom. Musíme hledat cesty, jak se zlepšovat. Chceme v téhle společnosti být, takže chceme dosáhnout na standard, který je v Lize mistrů hodně vysoko. Ale celkově bych řekl, že máme teď ve výstavbě víc možností.

Například?

Všimněte si třeba, že jinak rozehráváme od branky. Postavení středních obránců a krajních je jiné než dřív. Možná jsme tím Interu nadělali trochu problémů, ale bohužel jsme pak nebyli tak silní s míčem u nohy, jak bychom chtěli být.

Všiml jste si, jak byl Birmančevič rozmrzelý ze střídání? Chtěl hrát dál?

Jasně, vždycky je zklamaný, když ho vystřídáme nebo když nedá gól. A to je normální. Viděli jste, jak tvrdě pracoval, jak slavil vyhrané souboje? Birma se neptá, dělá, co mu řeknete. Proto ho mám tak rád.

A co útočník Olatunji? Neměl by své mohutné tělo v soubojích používat lépe?

Myslím, že jsme za prvních 60 až 70 minut viděli ukázku toho, jak mají útočníci pracovat. Spoustu toho s Birmou oba naběhali, napadali. Viděli jste, že i Birma párkrát ztratil míč, protože vydal spoustu energie. Není snadné hrát za Spartu, v Lize mistrů je to ještě těžší. Budeme dál pracovat na tom, abychom byli lepší, abychom udrželi víc míčů. Ale musím se na zápas ještě jednou podívat a zhodnotit si ho detailně.