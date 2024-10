Friis: Reakce po gólu, to byla sparťanská mentalita. Fanoušci? Miluju je

„Před pár týdny jsme se dostali po dlouhé době do Ligy mistrů a teď máme po dvou zápasech čtyři body,“ žasl dánský kouč po utkání. „Nemyslím si, že jsme si mohli přát víc. Vždyť jsme hráli proti top týmu nejen v bundeslize, ale i v Evropě. Když jsem viděl, jak hráli v prvním zápase proti Realu... Předvedli úžasný výkon. Proto jsme věděli, že nás čeká těžký zápas.“

A ustáli jste ho.

Byli jsme hodně spokojení s prvním poločasem, škoda, že jsme neproměnili víc šancí, protože pár jsme si jich vytvořili. Druhý poločas byl už hlavně na naší bránu, to musíme uznat. Stuttgart ho odehrál velmi dobře, ale hlavně chci pochválit naše kluky, jak to odmakali. Jsem hodně, hodně spokojený s tím, jak hráli.

Nebyl jste na začátku nesvůj, když jste dostali gól po šesti minutách?

Góly mohou měnit momentum, o tom se bavíme často. Ale taky jsme si před utkáním zdůrazňovali, ať zůstaneme koncentrovaní, soustředíme se na výkon a uděláme maximum v každé situaci. Věděl jsem, že pokud se to povede, máme velkou šanci na dobrý výsledek. Gól jsme dostali opravdu brzy, ale naše reakce, to byla ta pravá sparťanská mentalita. Takhle jsme v Evropě zvládli ustát už hodně kritických okamžiků. A když budu upřímný, hodně nás v tomhle ohledu vycvičily dva zápasy s Liverpoolem v minulé sezoně.

O remíze rozhodla nádherná Kairinenova rána z přímého kopu. Pustíte k nim ještě někdy někoho jiného?

Bylo to fakt krásné, co? V růžku nezůstalo moc pavouků, vyčistil to pěkně... Ale třeba Laci taky dal loni krásný gól z přímáku proti Kodani, máme víc kluků, kteří to umí kopat. Ale z Kaana mám velkou radost. Jde příkladem, dělá hodně věcí navíc v tréninku. Jestli si někdo zaslouží úspěch, je to mistr Kairinen.

Proč jste vybral do základní sestavy Rrahmaniho místo Olatunjiho?

Věděli jsme, že Rrahmani má skvělý první dotek, že umí kombinovat. A také jsme věděli, že pokud tady chceme uhrát aspoň bod, musíme být občas u balonu. Rrahmani měl navíc čerstvější nohy než Victor. Jemu spíš svědčil závěr, kdy se víc bojovalo. Tohle přesně potřebujeme. Útočníky, kteří se mohou vyměnit a každý z nich má své přednosti.

Byl jste spokojený s Olatunjiho přístupem? Vypadalo to, že jste mu párkrát něco vytýkal.

Byl. Ola je mašina, která vydá spoustu síly. Vyhledává souboje, schytá strašně moc ran, což mu bere dost energie. Ano, občas jsem na něj zařval a usměrňoval ho. Ale spíš by bylo špatně, kdybych na hráče nekřičel. Je to moje práce, můžu tím dost věcí ovlivnit. A s přístupem Victora jsem neměl problém, odehrál dobrý zápas.

Byl pro vás Stuttgart ideálním testem před nedělním derby?

Asi ano. Zareagovali jsme dobře na zápas s Olomoucí, který se nepovedl. To nebyl náš standard, udělali jsme víc chyb než obvykle. Tentokrát se o chybách nemusíme bavit, odehráli jsme skvělý zápas. Musíme si to teď užít, ale už také myslet na derby: počkáme si, kdo bude na neděli ready a kdo ne. A ještě mi dovolte něco říct na závěr.

Ano?

Chci vyseknout poklonu našim fanouškům. Je to úžasné, být v Německu, na nádherném stadionu a sledovat, jak víc než tři tisícovky sparťanů křičí a skáčou. Miluju je, jsem nadšený, jak nám pomáhají. Doufám, že si tady teď užijí pivní slavnosti, než se vrátí do Prahy.